¿Cómo podemos evaluar niveles de desigualdad?

Laritza Lezcano

periodistas@laestrella.com.pa



Crecimiento y desarrollo económico acelerado, pero ¿continuamos viviendo una realidad que proyecta niveles de desigualdad con respecto a la distribución de ingresos y riquezas?

Cuestionamientos como este se generan a partir de una falta de aclaración de los conceptos de medidas de valuación económica aplicadas de manera convencional. El que se reporte acelerado crecimiento económico transmite optimismo desde el punto de qué tan productiva puede ser una economía en particular más no precisamente sobre la realidad que pueden estar enfrentando ciertos habitantes de la población de un determinado país.

Entre las medidas disponibles para el estudio de los niveles de desigualdad con respecto a la distribución de ingresos y riquezas se aconseja la consideración del Índice o Coeficiente GINI. Este índice se representa con un rango entre el 0 al 100, siendo aquellas económicas más cercanas al 0 las menos desiguales.

Entre las ventajas de la aplicación del índice podemos listar:

Medida más clara del bienestar humano y calidad de vida de los habitantes de una población versus medidas convencionales como el PIB.

Referencia a partir de la cual se pueden tomar acciones correctivas en busca de una distribución de ingresos más equitativa.

No obstante, no podemos obviar que la desigualdad de la distribución no solo se debe enmarcar en el contexto de quiénes reciben más o quiénes reciben menos.

Es fundamental que también nos cuestionemos que capacidades como habilidades poseen los habitantes de una determinada población. Por ende, existirán aquellas personas que desarrollan profesiones que ofrecen mejor remuneración o que diversifiquen sus fuentes de ingreso mientras otros no logren los niveles educativos para optar por un salario que supere las remuneraciones mínimas.

Si consideramos la evaluación de la distribución bajo esta premisa, podemos deducir que se requiere de un enfoque amplio que incluya diversas variables.

El que no todos los habitantes perciban ingresos que incrementan de manera simultanea da lugar a que incluso reportándose altos PIB per capita de manera relativa se mantenga de igual manera elevados coeficientes GINI.