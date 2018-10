OMC: Colombia sí que ha cumplido con resolución sobre aranceles a Panamá

Panamá había denunciado ante la OMC la supuesta falta de cumplimiento colombiana de esa resolución, pero el panel ha concluido que el país centroamericano no ha podido demostrar que las medidas tomadas por Colombia para cumplir con lo exigido fueran incompatibles con las obligaciones de Bogotá en virtud de las normas de la entidad.



La OMC había instado a Bogotá a retirar un arancel y el Gobierno colombiano lo sustituyó por dos decretos que, en opinión de Panamá, endurecen el control aduanero y suponen nuevas restricciones al acceso en el mercado colombiano de vestido y calzado reexportado por la Zona de Libre Comercio de Colón, algo que el panel ha rechazado.



La disputa entre Panamá y Colombia sobre las medidas que impone Colombia a las importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado que atraviesan el Canal de Panamá, supuestamente tomadas para combatir la subvaloración y el lavado de dinero, se remonta a más de una década.



No obstante, se recrudeció cuando en 2012 Colombia empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la ZLC.



La decisión de hoy responde a dos procedimientos de cumplimiento iniciados por cada uno de los países implicados en el conflicto.



El Órgano de Solución de Disputas de la OMC estableció en junio de 2017 a petición de Panamá un panel de expertos para determinar el cumplimiento o no por parte de Colombia del fallo del organismo.



En marzo de ese mismo año, el Órgano de Solución de Disputas ya había decido establecer un panel pero a petición de Colombia.



Bogotá reclamó el panel para que se investigue si cumplió o no con la resolución de la OMC, algo bastante inusual, dado que normalmente una nación no suele pedir ser investigada.



Al mismo tiempo, existe un tercer panel de arbitraje sobre el mismo caso dado que Panamá, al entender que Colombia no había cumplido el fallo del organismo, solicitó a la OMC poder imponer, como represalia, sanciones comerciales a Colombia por 210 millones de dólares.



El país andino recurrió el monto de las sanciones solicitadas, lo que activó automáticamente un panel de arbitraje de la OMC.



La decisión sobre este tercer arbitraje aún no ha sido emitida.