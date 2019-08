En Colombia buscan "acabar" con 30.000 clientes de la zona franca de Panamá

EFE





El presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC), Daniel Rojas, dijo este lunes que una ley aprobada en Colombia que impone nuevas tasas a las reexportaciones de esta zona franca de Panamá es impulsada por grupos de poder que buscan acabar con más 30.000 pequeñas y medianas empresas colombianas que son clientes del emporio panameño.



En una entrevista con Efe, Rojas insistió en que el Gobierno de Panamá debe aplicar medidas de "retorsión" o reciprocidad a Colombia, que "insiste en poner trabas al comercio" pese a que "dos fallos" de la Organización de Mundial de Comercio (OMC) han dado la razón al país centroamericano, en una disputa arancelaria que se remonta a 2012.



"El mundo se está moviendo, el comercio debe fluir y en Colombia se está restringiendo para favorecer grupos económicos fuertes y sacar mercado a más de 30.000 empresas colombianas que se dedican al comercio con ZLC y que son de mediano y pequeño tamaño", aseguró el presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC (AUZLC).



Rojas se refería así al decreto 1419 del 6 de agosto de 2019 aprobado por el Congreso de Colombia y que impone nuevas medidas arancelarias.



El decreto establece un incremento arancelario del 15 % al 37,9 % para las confecciones cuando el precio FOB (mercancía a bordo) declarado sea inferior o igual a 20 dólares, e "imponen" un arancel del 10 % ad valorem, más 3 dólares por kilogramo bruto, a las confecciones que tengan precios por kilogramo superior a 20 dólares, según ha indicado el gremio panameño.



Las "más de 30.000" Pymes colombianas que se verían afectadas, a diferencia de los grandes importadores de ese país, no pueden aprovechar un tratado de libre comercio (TLC) vigente con China y traer directamente del gigante asiático "mercancía sin pagar impuestos", aseveró Rojas.



Sin embargo, a las reexportaciones de la ZLC, la mayor del continente, "sí nos quieren tasar (...) aquí lo que vamos a tener es una pérdida increíble de clientes, que son los que se nutren de ZLC, que vienen mes a mes a comprar poquito a poquito. No pueden ir a China a comprar un contenedor porque no les da, es un negocio de supervivencia", sostuvo.



A juicio de Rojas, "parece mentira" que sea el "Congreso de Colombia" el que impulse una medida que "va a acabar con esa industria, va a acentuar la pobreza".



Al parecer el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, "está consciente de lo que está pasando y está buscando maneras de evitar que esa nueva ley (decreto) entre en vigor, pero vemos en contraparte ataques de la prensa colombiana de que el Congreso va a buscar otra manera de tasar impuestos a ZLC", afirmó Rojas.



"Entonces aquí lo que toca es hacer retorsión y fuerte (...) Panamá cuenta con un menú completo de retorsiones que se puede aplicar. Colombia tiene inversiones muy importante acá en Panamá: generación de energía, fábrica de cemento, una serie de industrias. Es más, la mayoría de las industrias tradicionales panameñas han quedado en manos colombianas", aseguró el líder empresarial.



Aplaudió la posición expresada la semana pasada por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, que pidió a Colombia buscar pronto una salida al conflicto a arancelario sin dejar de lado la posibilidad de aplicar medidas de retorsión si se mantiene la situación.



"La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón aplaude la decisión de este nuevo gobierno" de Cortizo, que asumió el poder el pasado 1 de julio para el período 2019-2024. "Ha sido el primer Gobierno que hemos visto con la voluntad de querer afrontar este problema, tomar las riendas y llegar a entendimientos claros y precisos", afirmó Rojas.



Sobre las denuncias colombianas de que en la ZLC se lava dinero sucio, Rojas respondió que "es fácil para un país que es el mayor exportador de cocaína del mundo echarle la culpa a otros" del blanqueo.



"Están tratando de desviar la atención. Si tú dices que el dinero sucio entra a Zona Libre, ¿ese dinero sucio quién lo produce? No es Panamá", dijo Rojas, que resaltó el proceso de modernización y de medidas antiblanqueo que se aplican en el emporio comercial panameño.



De acuerdo con los datos actualizados suministrados por Rojas a Efe este lunes, actualmente la ZLC alberga a unas 1.600 empresas - de las cuales alrededor de 600 están afiliadas a la Asociación de Usuarios - que generan unos 18.000 empleos.