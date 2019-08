Colombia amenaza a Panamá con imposición de nuevos aranceles

Lourdes García Armuelles

lourdes.garcia@laestrella.com.pa



Luego de darse a conocer las nuevas medidas arancelarias que Colombia interpondrá a Panamá en importaciones de productos provenientes de zonas francas y centros logísticos en el exterior, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, solicitó, a través del canciller de Panamá, Alejandro Ferrer, una reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque, para tratar el tema.

‘Nuestras relaciones con Colombia tienen que ser fluidas, porque nosotros no queremos tener sorpresas de ningún país, especialmente de ellos, porque de igual forma ellos no esperan sorpresas de nosotros. Cuando uno comienza con el tema de elevar los aranceles, también se exponen a que existan medidas de retorsión, pero nosotros no queremos llegar a eso', indicó el mandatario en una conferencia de prensa.

Además, Cortizo enfatizó que fue muy claro con su homólogo colombiano respecto a las relaciones, ya que no son las que esperaba de un país vecino.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que dentro de las reuniones de trabajo que se entablaron entre el canciller de Panamá y su homólogo de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, este miércoles, la delegación panameña planteó su disconformidad frente al manejo que Colombia brinda a algunos aspectos de la relación entre ambas naciones.

Sobre el decreto colombiano que impone nuevas medidas arancelarias, las autoridades de este país aclararon que este surge de una iniciativa del Congreso Colombiano, y no del Órgano Ejecutivo. Se explicó a la misión panameña que, el mismo, ha sido sujeto de cinco demandas de inconstitucionalidad.

‘Ese Decreto establece que no se aplicará a los países con los que se mantienen acuerdos comerciales y Panamá tiene un acuerdo comercial de alcance parcial con Colombia', aclaró el ministro panameño de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, quien aseguró que, en todo caso, este no entrará en vigencia durante los próximos 90 días.

Consultado sobre el tema, Severo Sousa, miembro de la junta directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), expresó que los conflictos de aranceles entre ambos países no son de ahora, sino desde hace once años.

‘Dentro de ese periodo se han presentado ante la Organización Mundial del Comercio diferentes instancias por incumplimiento de acuerdos y Panamá ha logrado ganarlas todas. De igual forma, con este sustento legal Martínez aprovechó para dejar un claro mensaje a las autoridades colombianas', acotó Sousa.

Señaló que como gremio apoyan las decisiones que tome el Gobierno para enfrentar estas nueva situación comercial.

‘Es hora de que nos pongamos serios y adquiramos una actitud un poco más proteccionista sobre nuestros intereses comerciales. Si Colombia continúa insistiendo, nosotros reaccionaremos con las medidas de retorsión convenientes. No seguiremos pasivos ante las acciones que a Colombia se le ocurra par afectar el comercio panameño', indicó Sousa.

Las normas podrían afectar a sectores como la Zona Libre de Colón.