Ciberseguridad: método para la transformación digital empresarial

Lourdes García Armuelles

lourdes.garcia@laestrella.com.pa



Christian Onneto, vicepresidente de División Transformación - Sonda Corporativo, dijo en una entrevista con La Estrella de Panamá que la ciberseguridad desempeña un papel importante para la transformación digital y la reducción de las vulnerabilidades de los bancos y empresas. Asimismo, destacó que durante su visita a Panamá se reunió con representantes de cinco de los principales bancos del país y corroboró que el tema está adquiriendo ‘madurez'. Para Onneto, los bancos ‘comprenden que deben crear nuevas estrategias que les ayude a acercarse más a sus clientes'. Sin embargo, ‘este tipo de modernización requiere políticas que lo fortalezcan con el tiempo, ya que sus protecciones no son permanentes'.

¿Qué es la ciberseguridad y cómo califica su popularidad dentro del sector bancario?

‘El sector bancario de Panamá está dando los pasos correctos, porque de una u otra manera todos están tratando de tener esa mirada holística', CHRISTIAN ONNETO VICEPRESIDENTE DIVISIÓN TRANSFORMACIÓN - SONDA CORPORATIVO

La ciberseguridad es un fenómeno que está llegando a todas las industrias, no solo en los bancos, sino en otros sectores. Su popularidad tiene mucho que ver con cómo este sistema ayuda a los negocios a obtener una transformación empresarial basada en la forma como se relaciona con sus clientes a través de nuevas experiencias, ya sea desde la sucursal o a través de una aplicación móvil. Desde el punto de vista particular de las compañías financieras, he visto un periodo muy entretenido, divertido y motivante. Cada vez más los bancos están buscando construir nuevas innovaciones y están probando todo.

¿De qué deben estar conscientes los clientes al momento de apostar por este sistema?

La ciberseguridad es una estrategia de juego infinito y nuca va a terminar. Los bancos deben estar conscientes de que en estos procesos los resultados no tienen fecha de cierre, porque son permanentes y siempre van a existir las vulnerabilidades, porque hoy en día los ataques son sofisticados y las organizaciones se están renovando. Lo que no puede pensar el mundo de las empresas es que este método es una labor de protección para toda la vida. Deben pensar en que sus estrategias principales deben ser crear continuamente políticas y procesos de innovación y, sobre todo, ver que los colaboradores estén capacitados.

¿Qué opina sobre aquellos bancos o empresas que se cierran a este tipo de innovaciones tecnológicas?

Es un error que se piense de esta forma, porque el mundo va hacia lo digital. Este pensamiento puede ser el camino más erróneo, pero tal vez es la forma como muchos negocios lo vean, como una alternativa para cerrarse a la apertura de los datos y así evitar las vulnerabilidades del sistema. Te daré un dato: más del 90% de los ataques de malware en el mundo se producen por errores humanos y no por una falla de un sistema. Esto se da mucho porque las personas, al no conocer los reglamentos o regulación de cómo operar en procesos de ciberseguridad, hacen que abran una puerta interna de vulnerabilidades desde la compañía al exterior.

¿Cómo se evita esto?

Ahí es donde uno ve la necesidad de tener reglas claras y un gobierno que haga regir el seguimiento del plan maestro. Hay que tener entrenamiento del personal. Una persona que trabaje dentro de un banco debe estar consciente del mínimo de norma de lo que debe o no hacer dentro del organismo.

Tengo entendido que se reunió con representantes de cinco principales bancos del país para evaluar sus avances en temas de ciberseguridad, ¿qué resultados obtuvo?

Quedé bastante asombrado. No tuve ninguna reunión donde el tema de la transformación digital no fuera centro de análisis. Esto me da a entender que el sector está tomando madurez. Los líderes de los bancos, desde los más pioneros hasta los más competidores, entienden que deben crear nuevas estrategias que les ayude a acercarse más a sus clientes. Sin embargo, sí noté que en algunos casos los objetivos estaban más claros en ciertos grupos que en otros. Aun así creo que el sector bancario de Panamá está dando los pasos correctos, porque de alguna manera u otra todos están tratando de tener esa mirada holística. También estamos trabajando fuertemente y de forma acelerada en países como Panamá para ayudar en otras áreas o industrias. Sabemos que aquí la zona bancaria es muy fuerte y por eso queremos ser un actor o una parte muy confiable.