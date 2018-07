China y Panamá inician rondas de negociación para el TLC

Mirta Rodríguez P.

Las repúblicas de Panamá y China Popular inician hoy las negociaciones de cara al Tratado de Libre Comercio (TLC), en medio de las expectativas del Gobierno y de la empresa privada de lograr un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes, mientras que algunos sectores fruncen el ceño y alertan: ‘cuidado'.

Productores consultados manifiestan preocupación por las trabas que tendrán para exportar, aunque reconocen que este acuerdo representa una oportunidad comercial.

Esta primera ronda de negociación se celebra en un hotel de la ciudad capital del 9 al 13 de julio, en una reunión en la que Panamá estará representada por unos 25 miembros de la Comisión Negociadora de Tratados de Libre Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y además contará con la participación de más de 40 gremios de la economía panameña, informó el MICI.

El ministro de esta cartera, Augusto Arosemena, dijo que la primera ronda de negociación es para darse a conocer, pero que los resultados de las negociaciones y los temas acordados se irán informando conforme avancen las conversaciones.

Entre los temas que se abordarán en esta primera sesión están: comercio electrónico, marco regulatorio, intercambio de bienes y servicios, además de trámites aduaneros.

AQUÍ Y ALLÁ

Aunque no se tiene las fechas precisas de las próximas rondas, Arosemena dijo que se realizarán aproximadamente cada seis semanas por lo menos durante las tres primeras, y que se irán alternado entre la ciudad de Panamá y Beijing, la capital de China.

‘La negociación del TLC va a demorar lo que tenga que demorar', señaló Arosemena, indicando que las fechas de las siguientes negociaciones se irán dando a conocer a medida que avanzan y se vayan concretando los acuerdos.

INTERCAMBIO COMERCIAL Balanza $1,344 millones importó Panamá desde la República Popular China en bienes y servicios durante el año 2017. $42.6 millones exportó Panamá a China entre desechos de cobre y aluminio, crustáceos, madera y café, en 2017.

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Héctor Cotes, dijo que aportarán como gremio en este proceso, al tener un representante dentro de la comisión, quien le dedicará el tiempo que sea necesario para que lo acordado sea en beneficio de ambos países, un ‘ganar-ganar', tanto para China como para Panamá.

Cotes instó a aprovechar la atención que acapara esta negociación para mejorar la competitividad del país, de manera que permita generar más oportunidades, capacidades y competencias que se traduzcan en bienes y servicios de calidad de exportación que se puede ofrecer, no solo a China, sino a cualquier país del mundo.

El equipo de negociación mantendrá abiertas las consultas con todos los sectores de bienes y servicios del país durante todo el proceso de negociación para alinear estrategias y plantear los objetivos que llevarán cada una de las mesas de trabajo, indicó el jefe negociador del TLC, Alberto Alemán Arias.

POTENCIAL

El titular del MICI asegura que el interés primordial de Panamá de firmar un acuerdo comercial con China es reforzar la relación comercial con la segunda economía del mundo, potenciar la conectividad y hub logístico de Panamá como centro de operaciones de valor agregado y distribución de grandes empresas chinas de tecnología para América y aumentar las exportaciones panameñas hacia el mercado asiático.

Asimismo, se aspira a que las exportaciones hacia China se incrementen significativamente, aprovechando la magnitud de su mercado y su clase media emergente que hoy en día tiene mayor poder adquisitivo.

A China le interesa de Panamá los sectores de infraestructura, puertos, viviendas de interés social, carreteras, pues consideran que el istmo panameño es la puerta de entrada para expandir sus exportaciones en Centroamérica, por su conectividad y su hub logístico y financiero, dijo a los medios el embajador del gigante asiático en Panamá, Wei Qiang.

Según el ministro Arosemena, una de las oportunidades que Panamá puede aprovechar de este TLC es el acceso al mercado asiático, lo cual le permitirá a los productores locales impulsar la producción y comercializar sus productos en un mercado de más de 1,300 millones de habitantes, especialmente de harina de pescado, madera y café, entre otros.

Se han sostenido reuniones bilaterales con sectores de los rubros aceites, arroz, hortalizas, aves, azúcar, papa, cebolla, café, flores, maíz y sorgo, carnes y productos del mar, mencionó Alemán Arias.

También harina, jugos y concentrados de frutas, lácteos, licores, bebidas, procesado de tabaco, sal, salsas, condimentos y sazonadores, baterías, cemento, hierro, acero y aluminio, metales preciosos, papel, cartón, plásticos y similares, comercio electrónico, refrigeradores y congeladores.

China también tiene en la mira los servicios financieros (seguros, valores y banca) que ofrece Panamá, y las zonas francas, algo que no sería novedad, ya que han explotado por años, pero ahora buscarían repotenciarlos.

PRODUCTORES

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Aquiles Acevedo, considera el TLC con China una oportunidad comercial para el país, pero en estos momentos ve ‘imposible' comercializar los productos cárnicos hacia China porque Panamá no cuenta con los laboratorios para exportar.

‘Si no se construyen los laboratorios, ¿qué vamos a negociar?, cuestionó, alegando que para poder hablar de exportar primero se deben construir los laboratorios necesarios.

El ganadero recordó que aún no han podido exportar una onza de carne hacia Estados Unidos teniendo un tratado que se firmó hace once años, por no tener esos laboratorios.

Acevedo añadió que lo mismo ha pasado con otros países, como por ejemplo, Costa Rica, adonde tampoco se ha podido llevar ningún kilo de carne por la misma situación.

Panamá tiene más de veinte tratados y acuerdos comerciales vigentes con diferentes países.

‘En Costa Rica nos piden protocolos parecidos a los de Estados Unidos. ¿Quién nos dice que China no va a hacer lo mismo si no tenemos los laboratorios', inquirió.

Por su parte, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación Comunidad Productora de Tierras Altas, dijo que el gremio, que representa y aglutina el 80% de la producción hortícola del país, está de acuerdo con que se alcance el TLC con China enfocado en tecnología de maquinarias y conocimientos, pero que no avalan el intercambio de productos, pues consideran que ‘el patrimonio fitosanitario de China no es de los mejores del mundo'.

Panamá y China establecieron relaciones bilaterales en junio de 2017, y lanzaron oficialmente las negociaciones para el TLC este 2018, coincidiendo con el primer aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticos, en una ceremonia en Beijing.

En 2017, Panamá importó desde China bienes y servicios por un valor económico de $1,344 millones y exportó productos por valor de $42.6 millones, entre desechos de cobre y aluminio, crustáceos, madera y café.

China es el primer proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.

