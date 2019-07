Centro bancario de Panamá no descarta posibles impactos por "lista gris"

EFE





La banca panameña aseguró este jueves que no espera una disminución de las corresponsalías bancarias tras la reciente inclusión del país en una lista internacional contra el blanqueo, pero no descartó un encarecimiento de los créditos como consecuencia del aumento de los costes operativos de las entidades.



"La razón de ser de la inclusión de Panamá en esa lista no está relacionada con el sistema bancario, (pero) no podemos desconocer el impacto que estas listas tienen en la economía del país, incluyendo el sistema bancario", indicó la presidenta de Banistmo y de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Aimeé Sentmat.



Panamá fue incluida en junio pasado en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que se encuentran naciones que presentan deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.



El país centroamericano ya había ingresado en esa lista en 2014, pero logró salir dos años después tras comprometerse a blindar sus sistema bancario y penalizar con cárcel la evasión fiscal.



Pese a reconocer los avances de Panamá en los últimos años, el GAFI le recomendó mejorar el monitoreo de las sociedades extraterritoriales y demostrar "más capacidad" para investigar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros, de cara a la nueva revisión que tendrá lugar en junio de 2020.



La ejecutiva panameña aseguró que no se espera la salida de bancos corresponsales (aquellos que gestionan operaciones a nombre de otra institución financiera que no cuenta con sucursales en el país), pero reconoció que estos "tienen todo el derecho de exigir información adicional o procesos de debida diligencia ampliada".



"Eso indiscutiblemente tiene un impacto en el costo de operaciones de las instituciones bancarias y puede tener una implicación en el costo de los créditos de los clientes", agregó en una rueda de prensa previa a la inauguración de la IV Cumbre Financiera Internacional, que se celebra hasta el viernes en la capital panameña.



La primera inclusión del país en la lista del GAFI tuvo varios impactos en la economía panameña, entre ellos la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias.



El centro bancario de Panamá, una importante plaza financiera a nivel regional, cuenta con casi un centenar de instituciones nacionales y extranjeras y representa cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB) del país.



En la actualidad, tiene 146 relaciones de corresponsalía con 29 bancos, y alcanzó unas utilidades netas durante el primer cuatrimestre del año de 625 millones de dólares, según datos de la Asociación Bancaria.



El nuevo presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunció el miércoles que viajará la próxima semana a Nueva York para reunirse con representantes de al menos una treintena de bancos, entre ellos el CEO del estadounidense Citibank, en un intento por minimizar los efectos de la evaluación del GAFI.