CCIAP rechaza usar aportes del Canal de Panamá para el Seguro Social

A juicio de la CCIAP, que aglutina a más de 1.600 empresas de 15 sectores económicos de Panamá, es "injustificable que se pretenda solventar la incapacidad de la institución asistencial (...) con cargo a recursos que (...) se destinan a la atención de las necesidades prioritarias de todos los panameños".



El gremio reconoció que "no hay espacio para discusión sobre la necesidad de ajustes periódicos en las jubilaciones", pero alertó que la solución a la crisis que desde hace años afronta el Seguro Social no se encuentra en "la adopción de medidas populistas dirigidas, entre otros fines, a influir en el desarrollo de las elecciones generales de 2019".



Desde hace años "estudios advertían de los problemas que, más pronto que tarde, terminarían por afectar en términos imprevisibles la liquidez de los programas de la CSS. Todo indica que en vez de atender en magnitud justa" la situación, "se opta ahora por la ingeniería política del populismo para tratar, con simples paliativos, una enfermedad de carácter terminal", dijo la CCIAP.



Recordó que "no es la primera vez que se intenta hincar el diente en los aportes del Canal. Pero siempre los embates han sido rechazados con firmeza por los panameños, conscientes de que dichos recursos no pueden tener destinatarios distintos a todos ellos".



Ante todo lo anterior, la CCIAP advirtió este domingo en una declaración pública "del serio riesgo que representa para los intereses nacionales concretar el proyecto de ley dirigido a solucionar problemas financieros de la Caja de Seguro Social (CSS) con fondos provenientes de los recursos que cada año aporta al Estado el Canal de Panamá", como han planteado algunos sectores.