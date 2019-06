El castigo de EE.UU. a México, vía aranceles, tendría un efecto dominó en Panamá

Rekha Chandiramani

rchandiramani@laestrella.com.pa



El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de tasar con un 5% a todos los productos que envíe México a su vecino del norte a partir del 10 de junio, podría tener un efecto dominó tanto en la migración de la región como en las tasas de desempleo.

Siguiendo con la estrategia de presionar a México por la migración ilegal de sus ciudadanos hacia el norte a través de restricciones a sus envíos, Trump condicionó el tiempo que durará la sanción ‘al tiempo en que pare la migración ilegal que entra a Estados Unidos atravesando México'. Incluso, recordó el mensaje de Twitter del pasado 30 de mayo, en el que meciona que las tarifas podrían aumentar ‘hasta que el problema sea remediado'.

El anuncio de Trump se dio en medio de las negociaciones —casi cerradas— en los tres senados (el de Estados Unidos, Canadá y México) para ratificar el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), firmado el pasado 30 de noviembre en reemplazo del TLCAN.

Andrés Manuel López Obrador le respondía a Trump en una misiva: ‘los problemas sociales no se resuelven con impuestos ni con medidas coercitivas (…) el lema Estados Unidos Primero es una falacia. Le propongo profundizar en el diálogo y por favor recuerde que no me falta valor, que no soy un cobarde ni timorato'.

CRISIS Trump amenazó a México con imponer el 5% de aranceles desde el 5 de junio: La medida podría escalar a tarifas de hasta un 25%. El mandatario estadounidense condicionó el tiempo de vida de la medida con la terminación de la migración ilegal que atraviesa por México para llegar a Estados Unidos.

Y es que el nuevo episodio de la guerra comercial que ha emprendido Estados Unidos con economías que una vez fueron emergentes y hoy están plenamente consolidadas, como China y México, podría repicar en toda la región.

El economista Francisco Bustamante explicó a La Estrella de Panamá , que la movida de Trump tendría dos efectos a primera vista: la depreciación del peso frente al dólar y el cierre de la frontera mexicana a los migrantes, lo que tendría un efecto rebote en Panamá, porque muchos migrantes optarían por regresar al istmo o quedarse, si es que están de paso actualmente.

‘Y como el gobierno no puede mantenerlos, les dará permiso de trabajo y como la mayoría son de poca calificación, presionarían los empleos con salarios más bajos', explicó el economista.

Según la agencia de noticias AFP , hay más de 4,000 migrantes apostados en los diferentes refugios del país ‘esperando continuar su viaje', ya sea hacia Costa Rica o hacia Estados Unidos.

Migrantes, ¿mano de obra barata?

No es un secreto que el estatus ilegal de los migrantes es justo lo que sostiene algunas industrias en Estados Unidos que, de otra manera, no conseguirían mano de obra ‘barata' para algunos oficios en los que muchos ciudadanos estadounidenses prefieren no trabajar.

Así, la migración ilegal y la necesidad que arrastra, se traduce en rentabilidad para algunos empresarios que aprovechando la situación, violan las leyes laborales para evadir el pago de salarios mínimos y prestaciones legales. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) multó a más de 300 empresas el año pasado por contratar a extranjeros sin permiso laboral. En 2017 se incrementó el monto de las multas, que van desde los $500 cuando sea la primera falta, la segunda vez se sanciona con $1,000 (por cada trabajador) y la tercera vez con $10,000.

Permisos de trabajo

El gobierno actual modificó y creó nuevas categorías de permisos de trabajo a través de tres decretos ejecutivos publicados el pasado 28 de mayo, bajo el sustento de contribuir a que los trámites se simplifiquen. ‘Se hace ineludible ajustar las disposiciones legales que regulan los permisos de trabajo', se lee en las consideraciones de los decretos 20, 21 y 22, contenidos en la Gaceta Oficial número 28783-B.

Se creó una nueva categoría para solicitante de la condición de refugiado, que tendría validez de un año y debe anexar una certificación de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), prorrogable por el mismo período.

También se creó una categoría de permiso de trabajo para el residente temporal humanitario de protección, que debe anexar certificación de la Secretaría General de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas.

El extranjero con residencia permanente también fue regulado agregando el requisito de presentar nueve cuotas de seguro social, el permiso que duraría dos años prorrogable por el mismo.

¿Otro capítulo de la guerra comercial?

En tuits posteriores al anuncio del arancel del 5% y su posible escalamiento hasta el 25%, el mandatario norteamericano lanzó ayer otros dardos. Insinuó que las empresas ‘para no pagar los aranceles', saldrían de México, a quien culpó de haber ‘quitado el 30% de la industria automotriz' a EE.UU..

También criticó el déficit comercial de $100 mil millones que tienen EE.UU. a favor de México, sin dejar de achacarle el ‘90% del problema de las drogas, pandillas y muertes', un claro intento de Trump por recuperar hegemonía industrial a través de sanciones.