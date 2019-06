Canal de Panamá reafirma su papel como facilitador del comercio global en Asia

Redacción Capital

Una delegación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), encabezada por el administrador Jorge Luis Quijano, regresó recientemente de Asia tras reuniones con clientes y organizaciones en el sector marítimo, energético e infraestructura. Durante las reuniones, se conversó sobre la actual operación de la vía interoceánica y las posibles mejoras en el servicio, además de obtener información valiosa por parte de los líderes de la industria.

“Nuestro recorrido por Asia ha resultado extremadamente valioso para proporcionar a los líderes del Canal de Panamá conocimiento crítico de las próximas necesidades en la región. Mientras continuamos invirtiendo en brindar servicios de calidad a nuestros clientes, tenemos como objetivo el colaborar estrechamente con ellos para ofrecer un mejor servicio”, dijo Quijano. “Esperamos continuar apoyando el creciente papel de la región en el comercio mundial y el gran valor que posee la ruta del Canal de Panamá para nuestros clientes”.

Singapur: Promoviendo el desempeño de la vía interoceánica y de Panamá en Sea Asia 2019

En el marco de la exposición y conferencia marítima “Sea Asia 2019” sostenida en Singapur el pasado abril, Quijano abordó, junto a ejecutivos y expertos marítimos, temas relativos a los flujos comerciales mundiales. Como parte de la exhibición del Pabellón de Panamá, el Canal de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industria, y la Autoridad Marítima de Panamá, promovieron la oferta marítima del país.

En Singapur, la comitiva se reunió con BW GAS A/S, Helios LPG, Ocean Network Express Pte. Ltd. y PSA para discutir sobre el desempeño del Canal de Panamá, particularmente de las esclusas neopanamax. Asimismo, se revisaron los cambios implementados en el sistema de reservas para adaptarse a las diferentes necesidades de los segmentos mercados, así como las mejoras en términos de capacidad realizadas en el Canal luego de su ampliación, y la posibilidad de desarrollar nuevas oportunidades de negocio para complementar el servicio de tránsito.

Japón: Oportunidades en el futuro

Una vez en Tokio, la delegación retomó las conversaciones sobre las mejoras en el sistema de reservas; los posibles cambios en la estructura de peajes; y la capacidad del Canal junto con potenciales oportunidades de negocios complementarios al tránsito marítimo. La delegación se reunió con empresas clave del embarque marítimo como Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (K Line), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Asociación de Armadores Japoneses (JSA por sus siglas en inglés), así como Astomos Energy Corporation, Itochu, Sumitomo Corporation, JERA, Tokyo LNG Tanker Co. Ltd., JBIC y Osaka Gas, quienes son agentes importadores que también utilizan la vía interoceánica.

De igual manera, el equipo realizó visitas de trabajo al Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, al Ministerio de Economía, Comercio e Industria, y a la Agencia de Recursos Naturales y Energía de Japón, para continuar fomentando una relación fructífera entre el Canal de Panamá, las navieras japonesas y las agencias gubernamentales.

China: El Canal como puente para la importación de energía

Posteriormente, la comitiva del Canal incursionó por Beijing y Shanghai, donde sostuvieron conversaciones con la Administración Nacional de Energía de China, la China Natural Offshore Oil Corporation, PetroChina, SINOPEC y China COSCO Shipping Corp Limited. En la reunión, examinaron la capacidad del Canal para manejar la creciente demanda de importaciones de energía y las futuras tendencias en la construcción de embarcaciones.

Corea del Sur: Exponiendo Nuestro Desempeño e Inversiones

El equipo del Canal de Panamá llevó a cabo encuentros en Corea del Sur, donde se reunió con Hyundai Merchant Marine y PanOcean, así como con empresas del sector energético como E1 Corporation, SK Shipping, Hyundai LNG Shipping, y Korea Line, y KOGAS. Durante dichos encuentros, Quijano presentó resultados del Canal, incluidas las inversiones realizadas desde la apertura de las esclusas neopanmax las cuales permitieron expandir la capacidad y flexibilidad de programación para todos los segmentos del mercado, tal como fue el caso de la demanda adicional para el segmento de gas natural licuado (GNL).

Taiwán: Intercambiando perspectivas sobre tránsito y tendencias

En Taiwán, la delegación del Canal de Panamá se reunió con Evergreen y Yang Ming para analizar tendencias actuales del segmento de portacontenedores, incluyendo el emplazamiento de embarcaciones de mayor tamaño e información sobre las próximas mejoras en el sistema de reservas de tránsito.

Estados Unidos: Promoviendo los logros de la vía Interoceánica en el segmento de GNL

El término de la gira de trabajo se realizó en Houston, Texas, donde el administrador Quijano sostuvo una presentación en el “Long Term Customer Gathering” de Cheniere Energy, Inc. para compartir como el Canal se está adaptando a las crecientes necesidades de tránsito en la industria del GNL. Asimismo, comentó sobre las futuras proyecciones de demanda al invertir en la ampliación de canales, de amarres y áreas de anclaje, y de flotas de remolcadores. Quijano abordó preguntas sobre la producción, compra, comercio y transporte energético.