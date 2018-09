Canal de Panamá dice que no recuperó todos los clientes que se fueron a Suez

EFE

online@laestrella.com.pa



El Canal de Panamá reconoció hoy que existe "mucha competencia" y que aún no ha podido recuperar todos los clientes que se fueron al Canal de Suez cuando la vía egipcia bajó considerablemente sus tarifas.



"En estos momentos estamos hablando de un entorno muy competitivo. Cuando anunciamos la fecha de inauguración de la ampliación (en junio de 2016), lo primero que hizo Suez en su ruta de portacontenedores, que es el segmento que compite con nosotros, fue comenzar a bajar los peajes", recordó el administrador de la ruta interoceánica, Jorge Luis Quijano.



La vía egipcia, agregó Quijano, redujo sus peajes en un primer momento un 35 por ciento, pero luego fue progresivamente elevando los descuentos hasta el 65 por ciento, que sigue vigente hoy en día.



"No hemos podido captar todos los buques que eran nuestros anteriormente, pero esto lo que indica es que hay gente que quiere competir con nosotros", lamentó Quijano este miércoles en declaraciones a los periodistas.



En junio se cumplieron dos años desde que se inauguraron las nuevas esclusas, que se construyeron para que pudieran cruzar los denominados buques neopanamax, con capacidad para llevar hasta 14.000 contenedores.



El transporte de contenedores sigue siendo el principal negocio de la ruta acuática, pero las nuevas esclusas han permitido que el canal se abra a otros productos, como el gas natural licuado (GNL) o los grandes cruceros, que no cabían por el viejo complejo.



El canal calcula que terminará este año fiscal, que se extiende del 30 de septiembre de 2017 al 1 de octubre de 2018, con unos ingresos de 3.037,5 millones de dólares y pronosticó unos ingresos para el año fiscal 2019 de 3.239,5 millones de dólares.



El administrador aseguró que el canal puede aumentar su competitividad ofreciendo algo más que simples tránsitos de buques e indicó que se están analizando varios proyectos para agregarle valor a la carga y a la ruta acuática.



Entre esos proyectos destacó la construcción de un parque logístico, un puerto para ensamblaje de autos y una terminal de "bunkering" (suministro de combustible), así como la ampliación de la oferta turística del canal e incluso la construcción de un teleférico que sobrevuele las esclusas.



"Las oportunidades no solo están en pasar barcos (...) Tenemos un territorio alrededor del canal, que es patrimonio de todos y que puede darle valor a nuestro país y a ayudar a completar los ingresos que genera el canal a través de las actividades de tránsito", insistió.



Por el canal pasa cerca del 6 por ciento del comercio mundial y se conectan más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos.



Estados Unidos, que construyó la ruta a principios del siglo pasado y la administró hasta el 31 de diciembre de 1999, es el primer usuario del canal, seguido de China.