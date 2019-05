Campesinos rechazan reservorio hídrico multipropósito en la cuenca del río Indio

Mirta Rodríguez P.

Miembros de la Coordinadora Campesina por la Vida rechazan el proyecto de reservorio hídrico multipropósito que planea desarrollar la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la cuenca del río Indio, y cuyo estudio aún está en proceso.

Durante el conversatorio ‘Ríos para la vida, no para el negocio', la organización campesina tachó de ‘embalses disfrazados' las intenciones de la ACP de construir reservorios de agua para el ‘supuesto' futuro del Canal'.

Acostumbrada a la cultura y la forma de vida que lleva desde hace varias décadas en una de las comunidades de la cuenca del río Indio, Digna Benítez expresó a La Estrella de Panamá estar preocupada por el rumbo que tomará su destino y el de las miles de personas —que por años han habitado las cercanías del afluente—, si se llegase a concretar la obra.

Denunció que aunque la ACP les ha dicho que aún están haciendo los estudios, todavía no tienen claro su alcance e impacto, ni de cómo serán compensados, dónde serán reubicados o el número de casas que serán inundadas. ‘Nos han dicho que nos va a ubicar en reasentamientos, pero no nos han dicho dónde ni cómo nos van a compensar, y eso es algo que nos tiene en incertidumbre a todos', afirmó la campesina.

La ACP reconoce que en las áreas donde se construirían las obras es ‘probable' que se ‘afectaría' a las comunidades, pero cuando se complete el diseño conceptual es que se sabrá qué áreas y comunidades se verían afectadas. ‘De realizarse el proyecto, se definirán los mecanismos de compensación', expresó la ACP en una información sobre el proyecto colgada en su página web.

También precisó a este diario que el proyecto consiste en ‘reservorios, embalses o lagos artificiales y su uso no incluye hidroeléctricas', sino más bien ‘para consumo, potabilizadoras, riego agropecuario, turismo y pesca'.

En cuanto a la población que podría verse impactada por la obra, datos de la ACP detallan que en la cuenca del río Indio se han asentado unas 231 comunidades, en las que habitan más de 12,435 personas. Pero los campesinos aseguran que en la cuenca podrían estar establecidos muchos más habitantes, pues hay comunidades que podrían estar compuestas hasta por 120 familias.

Y es que en los vastos territorios de esta cuenca se incluyen sectores de tres provincias (Coclé, Panamá Oeste y Colón), cinco distritos (Antón, Penonomé, Capira, Chagre y Donoso) y doce corregimientos distribuidos de la siguiente manera: en Coclé, El Valle, Chiguirí Arriba, Río Indio; en Panamá Oeste, Cirí Grande, Cirí de Los Sotos, El Cacao, Santa Rosa, Salud, La Encantada, Río Indio y Gobea, según datos de la ACP.

Con respecto al tema de las compensaciones, Benítez expresó que representantes de la ACP les han dicho que sus tierras podrían valer entre $1,500 o $2,000 la hectárea. ‘Les hemos dicho que no estamos vendiendo tierras. Ni nuestras tierras ni nuestros ríos están en venta', indicó la campesina.

A esto, Anastacio Hernández añadió que van a luchar ‘hasta el final en la defensa del río Indio, porque lo que sucederá allí es como un crimen. Se va a perder mucha medicina y a morir muchas especies de árboles, plantas y animales terrestres que van a quedar debajo del agua'.

Por eso, sostuvo, se presentaron para ‘denunciar' lo que le está pasando a su campo y exigen ‘que las autoridades y las organizaciones' los ‘oigan y se solidaricen'.

De hecho, la misma ACP señala que la cuenca hidrográfica de río Indio tiene un ecosistema rico y una importante diversidad biológica que depende del agua.

Por otro lado, Benítez manifestó que tampoco comprenden que al margen de los estudios del proyecto se estén realizando otro tipo de proyectos como silvopastoril, hortalizas, repostería, caficultura, etc., lo cual calificó como una ‘compra' de conciencia a las comunidades, a cambio del río Indio, pues tienen varios años de vivir en el lugar y antes nadie los había visitado para darles buenos proyectos, sino hasta ahora.

‘No entendemos ahora por qué vienen con esos proyectos. Nos dicen que quieren hacer unos reservorios multipropósito, pero sabemos que al final lo que quieren es nuestro río y nuestra agua', recalcó.

El gremio campesino, además, considera que el proyecto que se planea en río Indio no es para beneficio del Canal, los panameños ni las comunidades sino más bien para favorecer a empresarios o compañías internacionales.

‘Sabemos que el ojo de la tormenta está en río Indio. Lo quieren por el agua, pero no para el Canal, porque si estuviera sin agua y seco, los barcos no pudieran pasar y su paso se hubiera prohibido; por eso creemos que no es para eso (agua para el futuro del Canal)', afirmó Benítez.

La campesina también cuestionó la devastación de árboles en la vía Omar Torrijos para el proyecto de diseño y construcción de la rehabilitación y ensanche de la carretera Corozal-Red Tank- vía Centenario; así como también otras talas en la cuenca del Canal para darle paso a ostentosos proyectos.

‘Están devastando el pulmón de nuestra ciudad y si devastan allá, explíqueme, ¿cómo es que quieren conservar el agua del río Indio para el Canal. La quieren ellos...?', cuestionó.

Por su parte, el financista y docente universitario Allan Corbett considera que ‘la necesidad del proyecto (de reservorio multipropósito) es real y se incrementa con los años. Y por eso que es imprescindible que primero se divulgue con los afectados, antes de cualquier cosa, y luego darlo a conoce al público, para no contaminarlo con la política criolla'.

Destacó que ‘el agua es vida y la necesitamos todos... Siempre hay sacrificios, pero los beneficios deben ser superiores a los costos sociales y ecológicos. Para eso hay planes de mitigación de proyectos'.

Diseño conceptual

De acuerdo con la ACP, el alcance del proyecto incluye el diseño conceptual para un reservorio multipropósito y de un túnel trasvase en la cuenca de río Indio hacia la cuenca del Canal de Panamá, con el objetivo de fortalecer la capacidad del sistema de lagos del Canal para proveer agua potable a más del 55% de la población del país, considerando las proyecciones de crecimiento, sin afectar la operación del Canal.

Actualmente, agrega, se ejecutan los estudios de suelos, incluyendo topográficos, perforaciones de subsuelo, calicatas, entre otros, que permitirán obtener información suficiente para llegar al diseño conceptual de un reservorio con todas las estructuras que se requieran para una operación segura y eficiente, social, económica y ambientalmente viable.

A la fecha se han entregado los primeros informes que describen el análisis preliminar de alternativas, que consideran los estudios realizados anteriormente por la empresa MWH en el 2002, así como el análisis hidrológico, de demandas y reglas de operación, hidráulico, geológico y prediseño de estructuras mecánicas.

Duración

La participación de la ACP en los estudios y proyectos de río Indio se debe a que fue contratada por el Ministerio de Ambiente para llevarlos a cabo (contrato con MiAmbiente #023 (2016). Además forma parte del Consejo Nacional del Agua (Conagua) y de la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH).

El estudio hidrológico se realiza para toda la cuenca. Pero el contratista (la empresa Ingenieros Técnicos, S.A.) todavía tiene que completar el diseño conceptual y ver si es factible o no el reservorio. Este contrato inició el 5 de septiembre de 2017 y prevé entregar el diseño conceptual en septiembre de 2019. Para mayo de 2020 se espera haber completado todos los estudios.

La ACP aclaró que ‘el diseño conceptual no implica construcción alguna; se trata de la definición de un posible proyecto en base a información técnica real'.

Río Indio, un ecosistema con una rica biodiversidad

NATURALEZA

La cuenca hidrográfica de río Indio tiene una forma alargada y abarca un total de 580 kilómetros cuadrados. Su nacimiento se ubica en la provincia de Coclé, entre las comunidades de Alto de La Mesa y Río Indio Nacimiento; en su extenso recorrido, también atraviesa parte de la provincia de Panamá Oeste, antes de llegar a Colón, donde desemboca al mar Caribe, en la comunidad que lleva su nombre. El cauce principal del río recorre un total de 98 kilómetros, desde su nacimiento hasta su desembocadura. En su trayecto recibe aportes de ríos secundarios como el Teriá, Uracillo, El Jobo y La Encantada. Tiene un ecosistema y una diversidad biológica muy rica que depende del agua. Estudios recientes (Línea base ambiental de la cuenca de río Indio, 2017) indican que existen alrededor de 757 especies de flora terrestre; 74 de anfibios, 198 de aves, 51 de mamíferos y 16 de peces. Además de la presencia de insectos que son indicadores de ríos no contaminados o que toleran amplios rangos de condiciones ambientales (Baetidae), otras familias de insectos son indicadoras de aguas limpias o raramente contaminadas (Leptohyphidae), o buena calidad del agua (Notonectidae).