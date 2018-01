La Cámara de los Comunes da luz verde a la ley del "brexit"

EFE

La Cámara de los Comunes aprobó hoy en tercera lectura el proyecto de ley del "brexit", la norma que transpondrá el cuerpo legal de la Unión Europea (UE) al Reino Unido, que pasará ahora a la Cámara de los Lores.



Por 324 votos a favor y 295 en contra, los diputados de la Cámara Baja aprobaron el texto que presentó en julio ante el Parlamento el Gobierno de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.



La Cámara de los Lores, donde el partido de May no cuenta con mayoría, debatirá el proyecto de ley a partir de finales de enero y podría introducir modificaciones que obligarían a los Comunes a evaluar de nuevo la norma.