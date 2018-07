Cámara de Comercio se pone a disposición para tratar la situación de Etesa

Guadalupe León Barría

Tras la reunión sostenida en Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) con Gilberto Ferrari, gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), el gremio manifiesta suma preocupación ante la situación real de la institución y se pone a la disposición para apoyar a salvaguardar esta empresa clave para el desarrollo del país.

Durante esta reunión, “el gerente general de Etesa alegó que mientras no se apruebe el Proyecto de Ley 573, poco o nada se podrá avanzar en la adquisición e instalación de los transformadores de diferentes subestaciones que apremian para mantener actualizadas el suministro confiable de energía en el país. Esto realmente nos inquieta, de esto depende parte del desarrollo y avance de Panamá”.

El año pasado, luego de los suceso energéticos de marzo y julio, la CCIAP recibió carta de ETESA, donde se señalaba que el reemplazo de los transformadores en las Sub Estaciones Mata de Nance, Progreso, Llano Sánchez y Panamá debían estar listos a inicios de 2019; al tiempo que, los nuevos transformadores para las sub estaciones de La Chorrera, Changuinola y Boquerón se contemplaban comprar a inicios de 2018 y que entrarían en operación en el 2020, y así poder cumplir con el Criterio de Seguridad N-1 en todas las sub estaciones en lo que a capacidad de transformación se refiere.

La Cciap propone se retire o reemplace el actual proyecto ley y que se someta uno que contemple temas relativos a mejorar la eficiencia y operación de Etesa, sin que se mezcle con otros temas del mercado, como actualmente se contempla en el Proyecto de Ley 573.

Asimismo, el gremio empresarial plantea dentro del nuevo proyecto de ley se mantenga la propuesta actual que elimina control previo para Etesa hasta $300,000 y si el monto es superior a eso, establecer un procedimiento de compras que haya sido aprobado por la Contraloría General de la República, con un fiscalizador de esta institución y supervisado por un oficial de cumplimiento asignado por esta institución sujeto a control posterior.

También propone que la Junta Directiva de Etesa se integre por dos miembros nombrados por el Órgano Ejecutivo, tres por los gremios empresariales (Cciap, SPIA, SIP), dos por los generadores, uno por los distribuidores y uno por el Sindicato de Trabajadores.

Considera que, a corto plazo, se debe contratar una empresa modelo que ayude a la reorganización de Eresa y los temas operativos pendientes.

La Cciap hace un llamado a las autoridades a revisar por completo la estructura de la empresa estatal, a fin de mejorar sus procesos de administración, operación, finanzas y gestión de contratos, entre otros.