Cafés de altura panameños marcan el renacimiento del café de lujo

Los cafés especiales panameños están marcando el renacimiento del café de lujo a nivel mundial, alcanzando cifras récord en la XXIII Cata Internacional The Best of Panama.

Con 95.25 puntos sobre la base de 100 puntos, casi perfecto, el lote de café especial Elida Geisha Green Tip Natural de Lamastus Family Estates en la categoría de geisha con proceso, se alzó con el mayor puntaje de la competencia.

En el segundo lugar en esta categoría con 94 puntos llegó el lote Janson Family Selection de Family Janson y en el tercer lugar con 93.50 puntos, el lote Santamaría geisha elixir natural del productor Edwin Santamaría.

Mientras que en esta dura competencia de esta misma variedad, en la categoría geisha lavados, se alzó con el mayor puntaje, tras alcanzar los 95 puntos el lote Elida Geisha Green Tip de Lamastus Family Estates, en segundo lugar con 94.25 puntos el lote Esmeralda Special Jaramillo geisha lavado de Peterson Family y en la tercera posición con 93.50 puntos quedó el lote geisha lavado de Estela propiedad de Estela Pitti.

Dentro de la competencia se premiaron los café pacamara y se alzó en el primer lugar el lote Damarli Pacamara Nolde Imperial de David Pech, en el segundo lugar, el lote Janson Family Estate Pacamara de Janson Family y en el tercer lugar Río Cristal de Café Kotowa.

Comentario “En esta parte occidental del istmo de Panamá, se presenta una inmensa cantidad de microclimas que se ha convertido esto es el bureau del café del mundo", Will Young, juez principal de la competencia 2019.

En la categoría de tradicional con procesos el primer lugar fue para Brumas Panamá natural Critic de César Isaac Araúz, en el segundo lugar el lote Damarli Borboun Noble Imperial de David Peach y en el tercer lugar el lote Duncan de Café Kotowa.

Finalmente en la categoría de tradicional lavado el primer lugar lo obtuvo el lote Hacienda Barbara Catuai Washed de Beneficio Bajareque, en el segundo lugar Esmeralda Bourbon Point de Peterson Family, y en el tercer lugar el lote Las Rocas Special de Bambito Estates Coffee.

Peterson Family ganó la Copa de Productor del Año al ser el productor que mayor cantidad de puntos acumuló en las diferentes categorías.

Los ocho mejores lotes en cada una de las cinco categorías fueron premiadas, dijo Plinio Ruiz, presidente de la Asociación de Café Especial de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), tras manifestar que ganó la caficultura panameña con estos altísimos puntajes que se lograron en esta competencia internacional en la que 21 jueces dieron su veredicto final.

El juez principal de esta competencia el australiano, Will Young, dijo que con estos puntajes hay un renacimiento en el café de lujo en el mundo, porque

. Así como Bureau es el lugar donde nació el vino de lujo del mundo y donde se encuentran los mejores viñedos del mundo, esta región pequeña de Panamá, ahora es conocida como el lugar de nacimiento del mejor café del mundo”, dijo.

En la final de la Cata Internacional, Young destacó que hay 25 millones de productores en el mundo que están viendo lo que hacen los productores panameños y, Panamá muestra el camino en la industria cafetalera, porque hace 15 años se introdujo el mejor café del Mundo con la familia Peterson donde un nuevo movimiento nació, y es el movimiento del café de lujo.

El ganador de los geishas, Wilford Lamastus quien alcanzó en el 2018 el más precio más alto por libra en una subasta electrónica, con $803 por la libra del café geisha, dijo que está muy satisfecho al reponer récord nuevamente porque estos lotes fueron tratados con procesos delicados para al final ver los resultados con estos altísimos puntajes.