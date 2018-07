Bono solidario, un pago de $10 mil directo a las promotoras

Mirta Rodríguez P.

El Fondo Solidario es un programa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) que nació con la intención de bajar el déficit habitacional en el país y darle una mejor calidad de vida a más familias. Pero también está siendo aprovechado por las empresas promotoras para repuntar en un mercado en tiempos de desaceleración, dijo a La Estrella de Panamá Dania Rosas, directora de Promoción para la Inversión Privada de la entidad. Actualmente, hay una guerra de más de 630 promotoras afiliadas y otras en proceso de hacerlo para desarrollar proyectos con el programa, incluso en áreas del país que jamás se pensó que se llegaría. ‘Hay casas de hasta dos y tres recámaras, y hasta con dos baños. Hay una competencia buena y bonita entre las promotoras, que las ha obligado a poner esmero y ofrecer mejor calidad en sus obras', afirmó Rosas. El programa trabaja de manera directa con promotoras de la empresa privada y la banca en la construcción de barriadas o viviendas de interés social. Consiste en un subsidio denominado Bono Solidario de $10 mil para proyectos habitacionales cuyo costo no supere los $50 mil.

¿CUÁNTAS PROMOTORAS ESTÁN AFILIADAS AL BONO SOLIDARIO DE VIVIENDA DEL MIVIOT?

En 2014, cuando inició esta administración, a nivel nacional habían 74 promotoras afiliadas al Bono Solidario. Pero hoy, en 2018, tenemos más de 630 promotoras. Esto es producto de una labor y esfuerzo conjunto con todas las direcciones en las cuales se ha puesto los enlaces en cada regional, para que las promotoras pudieran ver la gran oportunidad que se podía dar para bajar el déficit habitacional del país, y darle una mejor calidad de vida a muchas familias panameñas..

¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL BONO SOLIDARIO?

En estos momentos, hemos gestionado más de 762 proyectos de casas de interés social, trabajando mancomunadamente con el Ministerio. Hoy en día, el alcance es amplio. Hemos podido alcanzar provincias donde no existía Bono Solidario de Vivienda y jamás se pensó que llegaría. Por ejemplo, en la provincia de Colón, donde ya hay dos promotoras que van a hacer viviendas; en Bocas del Toro ya han construido y entregado viviendas con el programa; y en Darién, donde actualmente se están construyendo proyectos y esperamos que para principios del próximo año ya se estén entregando. Y además estamos trabajando en Isla Colón, donde ya se hizo una feria y logramos estadísticas para llevar el programa.

¿HAY EMPRESAS AFILIADAS PARA HACER OBRAS EN ISLA COLÓN?

No, la verdad no. Nosotros estamos comenzando. Nuestro equipo de trabajo estuvo allá con el Banco Nacional y la Caja de Ahorros en una feria y donde logramos cifras estadísticas de personas buscando conocer qué es el Bono Solidario. Con estas estadísticas podemos decir que hay unas 300 familias o 300 personas interesadas.

¿DÓNDE SE CONCENTRAN LOS PROYECTOS CON BONO SOLIDARIO?

Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste (Arraiján, La Chorrera) son las provincias donde ha tenido mucho más auge el Bono Solidario. El alcance ha sido tal que nos ha permitido llegar hasta San Carlos y Capira, donde ya se están construyendo viviendas con el bono. También a Pacora, Chepo y Darién, donde esperamos entregar viviendas a inicios de 2019.

USTED HABLA DE APARTAMENTOS CON BONO SOLIDARIO... EXPLÍQUEME.

Es un programa que el ministro del Miviot, Mario Etchelecu, trazó en conversaciones con el viceministro de Ordenamiento Territorial, Juan Manuel Vásquez, buscando soluciones debido a que las construcciones en la ciudad de Panamá ya casi no se pueden dar de forma horizontal. Con estos apartamentos se buscan esos espacios para aquellos que no quieren salir del centro de la ciudad. Hay varias promotoras interesadas que han entregando sus anteproyectos para desarrollar estos proyectos. Se prevé construir apartamentos con Bono Solidario en Gonzalillo, Pacora, La Chorrera y Arraiján. Serán de planta baja y tres altos. Se les dará mantenimiento como si fuera privado. Aplican los clientes con salario de $1,200.

¿QUIÉN RECIBE LOS $10 MIL DEL BONO SOLIDARIO?

Los $10 mil van al promotor. Una vez que el promotor construye, trae la documentación de la familia que hace el contrato con ellos, nosotros revisamos que todo esté en regla. Se hace una resolución y cuando ésta sale, le da a conocer a la entidad bancaria que esa persona ya fue recibida con los $10 mil. Luego el promotor tiene que traernos la copia de las escrituras, donde consta que ellos ya les traspasaron ese bien al beneficiario y nosotros automáticamente le hacemos el pago de los $10 mil por medio del Banco Nacional, que es nuestra banca. Nosotros solamente, en esta Dirección, agilizamos trámites. En la parte del asunto de pago, el control fiscal se hace vía Contraloría General, con el presupuesto que realmente se tiene del mismo hacia el Banco Nacional y éste hace efectivo el pago del bono a la cuenta que tenga el promotor donde recibe su pago. Ese es el trámite que se hace para que el promotor pueda obtener los $10 mil, que serían el abono inicial de esa vivienda residencial. Así que el pago de los $10 mil se le hace realmente al promotor.

¿CORRE ALGÚN RIESGO EL BONO SOLIDARIO CON LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL FECI?

Creo que no, porque este es un programa de una entidad gubernamental con una entidad bancaria y una entidad privada. Es idéntico a cualquier otro trámite de vivienda que no está dentro de un programa social. Se llama programa social porque son viviendas que ahora mismo son las únicas que están a un costo de $50 mil y con un subsidio gubernamental de $10 mil, que sería el abono inicial de la vivienda, en el cual, al restarle esa suma, la hipoteca queda para pagar a una entidad bancaria a un precio de $40 mil.

¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO DEL BONO SOLIDARIO?

El bono forma parte del presupuesto anual del Miviot, que es de $50 millones. Hasta ahora, con el bono se ha beneficiado a unas 169 mil familias, cada una de las cuales ha recibido los $10 mil de ayuda social para el abono inicial de su nuevo hogar; y estamos tratando de ejecutar el máximo para realmente dar la oportunidad a muchas más personas de obtener su vivienda propia.

¿CÓMO HACER SOSTENIBLE EL PROGRAMA CUANDO HAY DESACELERACIÓN EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN?

Creo que este programa ha llegado a las familias trabajadoras de un salario mínimo no máximo de $1,200, donde encontramos familias que, como se dice en buen panameño, saben lo duro que se pone la calle y no les alcanza para comprar una vivienda de $80 mil, de $90 mil o de $120 mil, que sería el interés preferencial. En estos momentos creo que eso es lo que ha dado mucho auge para que las promotoras vengan a ofrecer ese producto de venta donde saben que hay una muy buena clientela para poder comprar esas viviendas. Dentro de nuestra Dirección y del Miviot, en lo que se ha trabajado es en la parte de agilización de trámites para que estos promotores se sientan que realmente no se les atrase lo que ellos están haciendo dentro del programa y poder recibir lo que desean recibir dentro de sus ganancias.

LA CAPAC SE QUEJA DE QUE HAY TRABAS PARA ADQUIRIR LOS PERMISOS, ¿QUE TIENE QUE DECIR AL RESPECTO?

En la parte de los permisos de construcción o toda la parte constructiva, nosotros no pasamos por encima de la ley. Tampoco hacemos que ninguna promotora pase por encima de ningún permiso para poder lograr los resultados. Ellos tienen que cumplir con toda la ley de urbanización y pasar todo trámite. Todo constructor dentro de este ámbito sabe muy bien cuáles son los parámetros, cuáles son los tiempos y la parte de construcción, sus ganancias y pérdidas. Por eso repito que lo que nosotros hacemos en el Miviot es buscar en conjunto con las direcciones que tienen que ver con esto —llámese Dirección de Ordenamiento Territorial y Ventanilla Única, etc.— trabajar coordinadamente para la agilización de los trámites.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

Primero que todo, el promotor que quiera construir con ese programa tiene que venir a afiliarse aquí en nuestra dirección (Miviot). Traer su anteproyecto y con éste poder hacer una declaración jurada, donde da constancia notariada de que su proyecto va a ser con una codificación de Bono Solidario de Vivienda que lo da Ventanilla Única. Que sus viviendas no van a ser de un costo mayor de $50 mil, que es lo que establece el nuevo Decreto Ley 363 y que cumple con todos los requisitos. Como requisito, las familias aplican con un ingreso familiar de salario mínimo de $1,200 (formal o informal) y no deben tener registrada a nivel nacional ninguna propiedad a su nombre. Aunque se está esperando una nueva modificación, que es aumentar el salario hasta $1,500. Y un ajuste del costo de las viviendas, que para el área de Panamá Norte, Panamá Este y Panamá Oeste sea de viviendas de hasta $60 mil menos $10 mil, incluso en los apartamentos. Mas no en el área del interior del país, donde se mantiene igual $50 mil menos $10 mil.

¿CÓMO SE ELIGE LOS CANDIDATOS AL BONO?

Nosotros no elegimos a ningún beneficiario. Eso se da cuando hacemos las ferias. Los beneficiarios llegan y preguntan cuáles y dónde son los proyectos, los visitan y aplican por el bono. Hacemos ferias en distintas provincias. Los beneficiarios se eligen por medio de la banca. Ellos hacen el cálculo y te dicen si aplicas o no en la hipoteca.

¿PERSPECTIVAS DEL PROGRAMA SOCIAL?

En las perspectivas, ojalá cumplamos la meta de llegar hasta Isla Colón y duplicar o triplicar el programa para que el que tome este reto dentro de nuestra dirección (en la próxima administración) reciba un programa bien establecido y sostenible.