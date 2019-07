Bolsonaro quiere legalizar la minería en la Amazonía y duda del asesinato de un cacique

EFE





El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este lunes que pretende legalizar la minería en la Amazonía y puso en duda el asesinato de un cacique de la etnia waiapi, ocurrido la semana pasada en esa vasta región.



El gobernante ultraderechista afirmó además en declaraciones a los periodistas que las reservas indígenas "están impidiendo" el desarrollo de los negocios del país, pues Brasil, en su opinión, vive de "materias primas".



"Mi intención es regularizar la minería, legalizarla, incluso para el indígena, que tiene que tener derecho de explotar minerales en su propiedad. Tierra indígena es como si fuera su propiedad. Lógico, ONG de otros países no quieren, quieren que el indígena continúe preso en un zoológico animal, como si fuera un ser humano prehistórico", manifestó.



Bolsonaro pronunció esas palabras horas antes de reunirse en el Palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, en medio de las tensiones que mantienen ambos países sobre las políticas de conservación en el mayor bosque tropical del planeta.



Por otro lado, el presidente brasileño puso en duda el asesinato de un líder indígena en el estado amazónico de Amapá en un ataque cometido, al parecer, por un grupo de mineros ilegales, que además habrían invadido las tierras de estos.



"No hay todavía ningún indicio fuerte de que ese indígena fue asesinado allí ahora. Llegaron varias hipótesis. La Policía Federal está allí y todo aquel que pudimos mandar para allí, ya lo mandamos para descifrar el caso y buscar la verdad sobre eso", comentó.



La propia Fiscalía se ha referido al suceso como un "homicidio" y señaló en la víspera que "no se descarta ninguna hipótesis" del mismo, aunque tampoco se puede "afirmar la autoría del crimen", que continúa investigándose.



Sin embargo, "personas que no pertenecen a ninguna etnia habrían sido vistas en el área por indígenas", según el Ministerio Público, en alusión a la posible presencia de buscadores de metales preciosos ilegales "y de otros grupos" en la región, una hipótesis que también es investigada.



De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio del cacique ocurrió el pasado lunes en "circunstancias aún no esclarecidas" y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un río de la zona.



Las autoridades han montado un "gabinete de crisis" con la presencia de representantes de cinco órganos públicos, entre ellos el Ejército, la Policía Federal y la Fundación Nacional del Indio, para investigar lo sucedido, garantizar la integridad de los indígenas y evitar un agravamiento del conflicto.