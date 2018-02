La bolsa panameña registro un 27,8% menos de transacciones en 2017

EFE

El mercado bursátil panameño registró en 2017 transacciones por 5.323 millones de dólares, un 27,8 % menos que el año anterior, informó hoy la gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), Olga Cantillo.



De acuerdo con Cantillo, la pronunciada reducción del volumen total de negocios en el 2017 es explicada por circunstancias como que en 2016 el récord de 7.377 millones de dólares se logró principalmente por emisiones del Estado.



En 2017, apuntó, el Gobierno se enfocó en emisiones "en el mercado internacional de largo plazo", en donde "se manejan de forma diferente, hasta las propias colocaciones son diferentes, porque nosotros aquí estamos sacando estos valores por medio de un mercado organizado, que no necesariamente se hace a nivel internacional".



Eso explica las menores colocaciones, mientras en 2016 el Estado tuvo "un programa de manejo de pasivos que generó un volumen importante en la bolsa de valores ese año, que en 2017 no se dio", recalcó.



"Eso también lo ha arrojado una consultoría que se hizo sobre las condiciones" que existen en el mercado bursátil de Panamá, por lo cual se buscan reformas legales que hagan más competitiva a la lonja panameña.



Durante la presentación de los resultados de 2017, Cantillo remarcó las "dificultades" que tienen los nuevos emisores y casas de valores para operar en el país, porque los controles impuestos por la legislación antilavado de dinero, los costos de afiliación y demás requisitos desalientan su llegada.



Instó al Gobierno a mantener la comunicación para buscar que las nuevas reglamentaciones para tratar de salir de las listas discriminatorias no afecten a los emisores actuales.



También reconoció que fue en el 2017 cuando se reflejaron en el mercado bursátil los efectos de los escándalos financieros que estallaron en 2016, como los Papeles de Panamá, posteriores a la salida del país de la lista gris de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).



Se denomina Papeles de Panamá al escándalo por el uso de decenas de miles de sociedades anónimas para ocultar fortunas con el fin de evitar o reducir el pago de impuestos, que quedó al descubierto al publicarse once millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que abarcan más de 40 años de operaciones.



Numerosas personalidades políticas, deportivas, empresariales, de la farándula, entre otras, vieron sus nombres ligados al escándalo en al menos 21 paraísos fiscales, que aún está bajo investigación.



"No nos ayudaron los eventos", porque incluso se pospuso el uso de los canales de Euroclear, la central de uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros del mundo.



"Teníamos la autopista y no podíamos pasar por allí", sostuvo.



No obstante, Cantillo dijo que el mercado panameño tuvo en 2017 un buen año, si se segrega las emisiones corporativas y se comparan con las de 2011 hasta 2015.



En 2017 fueron unos 4.000 millones de dólares los que se negociaron a nivel corporativo, mientras de 2011 a 2015 la cifra fue ligeramente inferior, mientras en 2016 se superó los 5.000 millones de dólares.



Unos 3.208 millones de dólares en nuevas emisiones se inscribieron en 2017, pero de ellas solo el 10 % se colocó en el mercado.



La gerente de la bolsa panameña especificó que para este año impulsarán varios planes de educación financiera, una estrategia de comunicación, y se le dará un nuevo empuje al proceso de integración de los mercados de valores centroamericanos y dominicano.



Además se lanzará a partir de junio próximo una aplicación para teléfonos móviles.



También continuará la automatización de operaciones para reforzar la meta de convertir a Panamá en un "hub regional" de mercados bursátiles.



Cantillo también lamentó que, por estar todavía en fase experimental, no pueda incorporarse la negociación de facturas fiscales electrónicas, como ocurre con éxito en otras plazas.