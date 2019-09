Anteproyecto de emprendimiento ¿será adecuado?

Myrja S. Ceballos M.

Todos lo que estamos dentro del ecosistema emprendedor buscamos de una alguna manera lograr tres objetivos: la formalidad, alianzas efectivas que logren fortalecer su emprendimiento, financiamiento o buenas fuentes de inversión.

El pasado 26 de agosto se presentó el anteproyecto de ley 130 para las sociedades de emprendimiento, y hago mención de algunos detalles a considerar y por qué la iniciativa del mismo. Empecemos con los objetivos que es crear un régimen especial para la constitución y fortalecimiento de las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, promover la cultura de emprendimiento, simplificar la constitución de las sociedades, brindar apoyo al crecimiento del emprendimiento y generar empleos a través de nuevos modelos de negocios. Dentro de este ‘anti proyecto' de constitución y funcionamiento es importante que todos los procesos desde la inscripción y pago sean automatizados para agilizar el proceso y así mucho emprendedores se animen a formar parte activa del ecosistema.

Es necesario trabajar en dos direcciones, por una parte, construir la infraestructura necesaria para la demanda que captemos y por el otro, asegurar instrumentos de mercadeo adecuados

Es importante señalar los incentivos de este anteproyecto como la cuota de la Caja de Seguro Social: ‘gozarán de un régimen especial de seguridad social durante el primer año de inicio de operaciones de la sociedad de emprendimiento, consistente en la exoneración completa de la cuota patronal del Seguro Social'. Igual hace mención que las sociedades de emprendimiento no requerirán aviso de operación, no pagarán tasa única, ni impuestos municipales de ninguna clase por operar y en cuanto a la impresora fiscal no les será aplicable la obligación de facturar. Las exoneraciones de impuesto sobre la renta estarán exentas del pago durante los cuatro primeros años de funcionamiento, lo que se tomará a partir del momento en que se constituya. No podemos dejar de mencionar que la Ampyme nombrará a un director o directora nacional de emprendimiento que tendrá funciones específicas y jugará un papel importante. Considero que es un primer paso para lograr la formalidad de las empresas informales y de aquellos emprendimientos. Pero hay ciertos vacíos, muchas brechas que hay que acortar porque pueden llevar al incumplimiento, fraude u otras.

