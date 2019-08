Ampyme desembolsa $37 mil en Capital Semilla

Lourdes García Armuelles

lourdes.garcia@laestrella.com.pa



Este jueves la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) entregó más de $37 mil, en concepto de Capital Semilla a unos 38 emprendedores del programa ‘Mejorando mi negocio'.

Los recursos son repartidos de acuerdo con el plan de negocio de cada emprendedor, que puede oscilar entre $300 y $1,000.

El director general de Ampyme, Samuel Bardayán, expresó que la entrega del fondo concursable no reembolsable y las notas de apertura, son un reconocimiento al esfuerzo de los emprendedores, que, por un espacio de 40 horas, recibieron formación en aspectos fundamentales de la gestión empresarial.

‘La institución tiene entre sus principales metas reducir el desempleo y disminuir la informalidad, a través del desarrollo del emprendimiento. Queremos que todas las empresas que existan tengan la sostenibilidad, la capacitación y el despegue económico que deseen', señaló Bardayán.

El director general aseguró que luego de entregado el capital semilla a los emprendedores, la Ampyme continúa con un programa de seguimiento.

CUMPLIMIENTO Luego de recibir los bonos, cada emprendedor debe cumplir con 5 fases de seguimiento: Conceptualización. Planeación. Fase de incubación. Fase de aceleración. Fase de consolidación.

Detalló que en todo proceso de tutoría el emprendedor debe seguir cinco fases como: la conceptualización, la planeación, la incubación, la aceleración y la consolidación.

‘Una vez que se consolide el emprendimiento y que ya esté por conformarse como empresa, se recurrirá a capacitar a los dueños para facilitarles herramientas que les permitan ser sostenibles por su propios medios', explicó.

Por su parte, Sade Gill, beneficiaria del programa, compartió que la espera para ser seleccionada fue de un año.

Contó que desde hace tres años fundó una empresa de ingeniería, Humanos del Agua, S.A, dedicada a los sellados corta fuego. ‘Por tres años he llevado adelante la compañía, ha sido bastante difícil pero no me he rendido'.

‘Soy de las que cree que Panamá puede tener muchas empresas que hagan buenas contribuciones y que aporten con un beneficio social', indicó.

Bardayán manifestó que entre la mayoría de los rubros registrados están relacionados a la tecnología. ‘Hemos estado abriendo oportunidades a las startup y a los negocios de innovación, porque también son iniciativas que queremos apoyar', afirmó.

El ejecutivo expresó que en lo que va de 2019, las mujeres y los jóvenes han llevado la delantera realizando las solicitudes para aplicar al otorgamiento de Capital Semilla.

Bardayán viajará hoy, a la Isla Taboga para realizar la entrega de unos $21 mil en concepto de Capital Cemilla a otros 24 panameños.

Adelantó que hará lo mismo durante la próxima semana cuando se traslade a la provincia de Chiriquí para entregar más fondos.

‘De esta forma fortalecemos a las microempresas existentes en áreas urbanas, rurales y pueblos originales', ahondó.