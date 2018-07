Acodeco sanciona incumplimiento del historial de crédito

Redacción Digital La Estrella

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), de enero hasta el 20 de julio de este año, registra 90 multas a diferentes agentes económicos por incumplimiento de la Ley 24 del 2002.

Hasta la fecha, se han aplicado $152,700.00 de sanciones. Entre los principales motivos se encuentran 36 casos por no rectificar el historial, o sea los consumidores no estaban conformes con el dato que reflejaba el comportamiento de sus pago; igualmente, 13 al no eliminar por prescripción (el dato reportado debe ser eliminado, tomando en cuenta que no se ha realizado pago alguno a la obligación desde hace 7 años del último pago realizado).

También se destacan 14 multas por no eliminar observación de cuenta contra reserva: el consumidor mantiene una obligación en cartera castigada y está realizando los pagos correspondientes.

Otros de los motivos de las multas impuestas por la Acodeco, ante incumplimiento del historial del crédito, son 7 casos de consultas sin autorización del consumidor a su historial; 5 quejas por eliminar por duplicidad datos de referencias que ya la entidad a través de una resolución ha dictaminado que las mismas sean eliminadas y el agente económico vuelve y las reporta en el historial del consumidor; 7 casos porque se canceló la obligación y el agente económico se la mantiene como referencia activa; 4 quejas por no tener relación comercial con el agente económico que lo reportó en la APC; 3 multas por no rectificar saldo actual (los consumidores no estaban conformes con los datos reportados, que reflejaban sus saldos adeudados) y una sanción impuesta a un banco, por no rectificar la fecha del último pago efectuado por el cliente.

Los bancos (53 multas), cooperativas (8) y financieras (8) son los agentes económicos con más multas por incumplimiento del historial de crédito.