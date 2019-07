Abogados analizan crear acción de tutela para la justicia panameña

Lourdes García Armuelles

lourdes.garcia@laestrella.com.pa



Un grupo de abogados y representantes de la sociedad civil se reunieron este martes para analizar la creación de una acción de tutela como mecanismo auxiliar para la justicia panameña.

En el marco del conversatorio ‘La acción de tutela: Justicia al alcance de los pobres', Juan Carlos Araúz, presidente electo del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) instó a la sociedad y a los gremio a presentar los retos y desafíos a las autoridades sobre temas relacionados a la actual situación de la justicia.

En el cierre de su presentación, Araúz reveló que como representante del CNA, asumirá la responsabilidad de crear una anteproyecto sobre la acción de tutela.

‘En efecto, está será una de mis primeras propuestas por las que trabajaré, luego de asumir mi cargo como nuevo presidente del CNA, el próximo 5 de agosto. Es un compromiso que asumimos y que esperamos contar con el respaldo de la ciudadanía', manifestó el abogado.

Durante su ponencia, el abogado Norman Castro, explicó que la acción de tutela es conocida como el mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aún aquellos que no se encuentren consagrados en la constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Según el abogado, la famosa revista Semana de Colombia, señaló que la acción de tutela es el mecanismo más revolucionario del derecho constitucional que ha creado ese país.

‘La constitución colombiana de 1991 contempla la acción de tutela en su artículo 86. En ella se establece que en ningún caso se podrá transcurrir más de diez días hábiles y si se requiere de apelación ésta debe ser resuelta en veinte días', acotó el abogado.

HERRAMIENTA JURÍDICA Abogados panameños citan como ejemplo la acción de tutela de Colombia que establece que: Toda persona tiene la potestad de solicitar una acción de tutela. El plazo para resolver cada problema es de 10 días hábiles y si se requiere de apelación ésta debe ser resuelta en 20 días. La acción de tutela se puede interponer en el campo civil, administrativo, comercial o en cualquier modalidad en que se produzca la violación de un derecho fundamental.

Castro destacó que en la facultad de derecho los futuros profesionales aprenden que todo lo que implique un hacer o no hacer en el tiempo, debe tener un plazo determinado o determinable.

‘Eso es lo que hace la acción de tutela y de lo que venimos hablando de que todo proceso se resuelva en un plazo determinado y corto, como debe ser. Tenemos un habeas corpus y un recurso de amparo que tiene un procedimiento sumario, pero en la práctica, muchas veces implican varias semanas, meses y hasta varios años para ser resueltos, este pensamiento debemos cambiarlo', destacó Castro.

En esta línea, ponderó que en Colombia las acciones de tutela que tienen mayor uso, son las relacionada con el tema de la salud, debido a que la norma permite interponer una denuncia en todos los campos judiciales, ya sea de orden civil, penal, administrativo, comercial y en cualquier modalidad en que se produzca la violación y amenaza al derecho fundamental.

‘Analicemos la acción de tutela de Colombia, mejoremola para que al ciudadano humilde se le respeten sus derechos, para que el funcionario o autoridad que no cumpla su función y viole un derecho fundamental, no se quede tranquilo, pensando que no pasará nada, porque hay que cambiar esa costumbre, es hora de que exijamos el respeto más sagrado que un país debe hacer ,que es el derecho de sus individuos', recalcó Castro.

‘Luchemos juntos para lograr que la acción de tutela sea una realidad en Panamá, para que la justicia se reconcilie con el pueblo. En este país de grandes rascacielos, de metro y con una gran conectividad área, no es justificable que aún tenga una justicia lenta, alejada del ciudadano común. Es hora de tener conectividad con el sistema de justicia, de imitar a nuestros vecinos (Colombia) en las cosas buenas,y así poder modernizar nuestro sistema', añadió.

Opiniones

El abogado, Miguel Antonio Bernal, durante su asistencia al encuentro, manifestó que la acción de tutela es de urgencia notoria, porque en ella se contribuiría a que los ciudadanos logren empoderarse en defensa de sus derechos y el respetos a sus garantías, que hoy por hoy las autoridades públicas violan.

‘Cada día en Panamá estamos ahondando el terreno para que la violencia gane prestigio y respeto, cuando en verdad lo que hay que prestigiar y respetar son los derechos ciudadanos. Ojalá que las autoridades correspondientes abran los ojos y oídos sobre la importancia de la acción de tutela como parte notoria del desenvolvimiento y desempeño, tanto ciudadano como institucional', aseveró Bernal.

Por su parte, Araúz recalcó que el momento de criticar a la justicia tiene su propio límite, porque la simple acción de hablar y no proponer se va convirtiendo en un desgate en el papel de los distintos movimientos sociales e inclusive en el CNA.

‘Hay que proponer iniciativas como la acción de tutela para construir mejores días tanto para la sociedad como para la justicia. Nosotros creemos en un CNA que presente iniciativas de ley como estas con el objetivo a que estas puedan ser asumidas por los diputados y que ellos mismos tengan la facultad de abrir los espacios de diálogos y debate necesario para reflejar la existencias de anteproyectos legislativos que podrían convertirse en un auxilio directo en la sensibilidad del papel que la justicia cumple en este país. Hemos tenido los antecedentes que ya en una ocasión se trato de proponer una acción de tutela pero la misma no paso a discusión, con este segundo intento buscaremos la acogida y aceptación dentro del pleno de la Asamblea Nacional', concluyó Araúz.

