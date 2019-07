Mirta Rodríguez P.

mrodriguez@laestrella.com.pa



A pesar de que el saldo del portafolio de crédito de la banca y otras industrias muestran un significativo incremento, el gerente de Operaciones y Tecnología de la Asociación Panameña de Créditos (APC) Intelidat, Gonzalo Córdoba, aseguró que el 94% de los panameños ‘sí' cumple con sus obligaciones crediticias y solo el 6% ‘no' los paga.

‘Si vemos estos porcentajes, podemos determinar que, efectivamente, la cultura de los panameños es pagar sus deudas, pues no quieren perder su casa, su carro o quieren que le presten', expresó Córdoba.

Según cifras de la APC Intelidat, a junio de 2019 el saldo total del portafolio de crédito en los bancos de la plaza se expandió 3.5%, alcanzando los $29,440,307,635, frente a los $27,513,470,245 que sumaron en igual periodo de 2018.

Mientras que en las otras industrias el saldo del portafolio de crédito se incrementó 20.2%, sumando $3,901,402,903 .

Las estadísticas también evidencian un aumento en los saldos de préstamo de las carteras de tarjeta de crédito (6.7% en los bancos y 71.0% en otras industrias); préstamos personales (3.3% y 10.9%, respectivamente); préstamos de automóviles (1.9% y 5.9%) y de las hipotecas (2.9% y 6.9%).

En cuanto a la deuda que mantienen los consumidores, explicó que la morosidad se calcula con más de 61 días, aunque hay bancos que lo hacen a 90 días.

Córdoba destacó que el mayor porcentaje de morosidad se registra en las tarjetas de crédito y muchas veces pasa porque ‘nos descarrilamos y optamos por tener más de lo que podemos o debemos tener'.

Por ejemplo, mencionó que ‘hay personas que adquieren 2, 3 o 4 tarjetas de crédito, consumen su saldo, las pagan a tiempo, pero entonces están apretados porque no se ajustan a su presupuesto y se gastan más de sus ingresos'.

Sanas prácticas

Para tener un buen reporte financiero, Córdoba ofrece las siguientes recomendaciones:

-No endeudarse más de lo que tiene en sus ingresos.

-Hacer un presupuesto.

-Si tiene una tarjeta de crédito, pagar más del saldo mínimo mensual y, si puede, pagar la totalidad de lo que consumió al mes.

‘Uno siempre debe analizar qué es lo primordial cuando se trata del crédito', apuntó Córdoba, al tiempo que señaló que en la APC, como empresa que ofrece servicios financieros, están enfocados hacia el consumidor, en darle herramientas que le permitan controlar cómo están sus finanzas con un esquema o una educación sobre finanzas bajo control.

Adelantó que a nivel de empresa, hoy llevan a cabo un congreso, en el Sheraton, en donde tratarán los temas de cobro del crédito y el riesgo financiero.

‘Estamos orientando al mercado sobre cómo minimizar sus riesgos y cómo tener mejores prácticas. Estamos tratando de crear cultura, tanto para el sector de consumidor como para los clientes del sector financiero, de manera que se mantengan y mejoren las buenas prácticas', dijo Córdoba.

Señaló que la APC ofrece herramientas a los clientes y agentes económicos que le dan una puntuación al consumidor y de esa forma les es más fácil otorgar el crédito. Nuestro enfoque es tratar de potenciar el crédito en nuestro país de manera que la economía se agilice', remarcó Córdoba, quien lamentó que muchas personas los enfocan de forma incorrecta.

‘Muchas veces se piensa que la APC es la que les trunca su futuro y no que se lo truncan ellos mismos. (Por el contrario) la APC es la que les abre la oportunidad para que tengan u opten por una mejorar vida, para que tengan nuevos créditos, viajes, educación de sus hijos, carro y mejores casas, etc. Pero la gente no lo percibe así'.