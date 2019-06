$600 millones en agua y saneamiento financia el BID en Panamá

Mirta Rodríguez P.

El economista y jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Campos, considera que en Latinoamérica todavía existe un ‘gran déficit' en materia de saneamiento de aguas residuales, a pesar de las grandes inversiones que se hacen. En entrevista con La Estrella de Panamá , Campos destacó que el banco tiene una cartera de $9,000 millones para financiamientos en la región, de los cuales el 75% se destina a iniciativas de agua y saneamiento. Solo en Panamá financia $600 millones. Campos, quien es responsable de la cartera de proyectos de agua, saneamiento, residuos sólidos y otros, participó la semana pasada en Panamá en el taller regional sobre ‘Saneamiento óptimo con un nuevo enfoque', orientado primero a la gente, segundo al ambiente, tercero a la innovación y en paralelo o transversalmente, al fortalecimiento de las políticas públicas.

¿Cómo ve el tratamiento de aguas en la región?

El saneamiento en Latinoamérica es uno de los grandes déficits. Se trata menos del 25% de las aguas residuales que se generan y el 75% de ellas terminan en nuestro ambiente sin tratar. Además, mucho del tratamiento no se hace de manera efectiva porque las plantas no se utilizan a su máxima capacidad o no funcionan de forma óptima.

¿Cómo avanza Panamá en esta materia?

Panamá, como todos los demás países de la región, tienen ese común desafío. Sin embargo, tiene una gran ventaja: la Unidad de Saneamiento de la Bahía, que por más de diez años ejecuta una estructura de manera seria, ordenada, secuencial y con resultados óptimos. Los resultados de saneamiento no se ven en el corto plazo, porque son infraestructuras complejas y caras que muchas veces en el corto plazo traen impactos ambientales en términos de afectaciones en el tráfico, calles y demás.

¿Cuál es la cartera de financiamientos del BID?

La cartera del banco es de aproximadamente $9,000 millones. Tenemos más o menos cien operaciones en la región, que además tienen operaciones de cooperación técnica que son recursos no reembolsables para el fortalecimiento de los operadores, preparación de proyectos y fortalecimiento de las unidades ejecutoras.

¿Cuánto se destina a proyectos de inversión de agua y saneamiento?

El 75% de nuestra cartera es agua y saneamiento. De ese total, cerca del 60% se concentra en tratamiento de aguas residuales. Gran parte va a residuos sólidos, drenaje y recursos hídricos.

¿Cuánto invierte el BID en proyectos de agua y saneamiento en Panamá?

En Panamá tenemos una cartera de aproximadamente $600 millones con una cofinanciación de cerca de $1,500 millones. Los recursos específicamente están concentrados en el proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá y en el fortalecimiento del Idaan.

¿Cuál es el impacto social y económico que causa la falta de tratamiento de aguas?

En Panamá es difícil de tener los datos. Pero a nivel global, la tasa de mortalidad infantil está asociada a la diarrea y el 80% de los casos diarreicos están asociados a la falta de agua potable o al acceso de soluciones de saneamiento adecuadas. Hay evaluaciones económicas que demuestran que por cada dólar que uno invierte en saneamiento tiene un retorno económico de aproximadamente cuatro o seis dólares. Es difícil pensar en unas políticas de salud o de educación óptimas como las que establecen las metas de desarrollo sostenible sin que se avance de manera adecuada en agua y saneamiento.

¿Cómo lograr la seguridad hídrica y el saneamiento de agua adecuado?

Primero se necesita un plan de largo plazo, un análisis integral de la disponibilidad de los recursos, un análisis de uso de los recursos y planes de gestión multisectoriales que trabajen y vean el agua desde un tema transversal. Que el agua no solo es —en el caso de Panamá— para el consumo humano sino para muchos usos: el Canal, el desarrollo agrícola, energético y otros. No es una tarea fácil. No es una infraestructura que se construye en el corto plazo. Más cuando en la región, 34 millones de latinoamericanos no tienen acceso a agua segura y más de 10 millones no tienen saneamiento adecuado. Y cuando medimos la potabilidad y el tratamiento de las excretas, más de un tercio de latinoamericanos no tiene acceso a agua tomable y potable y más del 60% de la población no tiene manejo adecuado de las excretas. Son retos regionales y no son muy particulares de Panamá. Soluciones hay. Hay formas de dar abastecimiento de agua rural, a las localidades periurbanas, pero son infraestructuras complejas, que toman y cuestan muy caro y toman tiempo de implementación.

¿Cuáles son los principales desafíos en esta materia?

El principal desafío es el acceso al agua potable y saneamiento, segundo es la financiación, tercero mejorar la gobernanza, cuarto mejorar la gestión de operación y mantenimiento y quinto, lograr la seguridad hídrica.