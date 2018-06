Más de 400 empresarios participan en Foro de Exportación e Inversión del SICA

EFE

Más de 400 empresarios, compradores, exportadores e inversionistas participan desde hoy en el Foro de Exportación e Inversión del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que se celebra en Santo Domingo en el marco de la 51 Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno.



Es la primera vez que se realiza esta actividad, que se desarrolla hasta mañana en la capital dominicana, y que precede a la reunión que mantendrán este viernes los cancilleres del bloque y a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del SICA el sábado.



El evento "ha sido inspirado, no tan solo como una actividad de negocios, sino como parte del eje principal que puede conllevar a nuestros países a un mejor desarrollo", señaló el canciller dominicano, Miguel Vargas, en las palabras de apertura.



Asimismo, manifestó su deseo de que el aporte de la presidencia pro tempore de la República Dominicana con la realización de este Foro se institucionalice como parte de las actividades de las futuras cumbres presidenciales del SICA.



El ministro destacó que "la región está creciendo, tenemos mejor clima de inversión que hace 10 años, un entorno macroeconómico favorable y estable. Ahora tenemos el reto de trazar políticas públicas inclusivas para disminuir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso".



De ahí la importancia de "las alianzas público privadas en materia de comercio exterior que logre una sinergia" que permitirá "conquistar más rápidamente otros mercados estratégicos de mucha importancia para nuestras exportaciones, los invito a que juntos gobierno y sector privado trabajemos para consolidar nuestra integración económica-comercial."



Por su parte, el expresidente guatemalteco y secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, señaló en declaraciones a Efe que la región es la sexta economía de América Latina, y "se va a convertir en una oportunidad para grandes inversiones de todos los sectores que quieran trabajar para imponer un nuevo modelo de desarrollo en la región".



Durante este encuentro se van a tratar cuestiones como el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre la República y China "porque abren nuevos mercados, pero también suponen complicaciones".



En este sentido, adelantó que en las conversaciones al respecto se planteará que, "en adelante, las decisiones de establecimiento de relaciones comerciales con países tan grandes" sean tratados y discutidos de forma que "todos salgamos beneficiados o protegidos".



"No podemos seguir caminando haciendo cada uno su propia política sin integrarla. Y debemos darnos cuenta de que el desarrollo no se produce solo por los Estados, sino por la sociedad civil y por los empresarios, es un matrimonio de tres", dijo Cerezo.



En el foro participan 420 empresarios, de los que 250 son nacionales, 120 extraregionales y 50 de la región SICA, y la agenda del evento incluye conferencias y paneles sobre el clima de negocios e inversión existente en los países que componen el organismo, a cargo de expertos económicos, empresarios y funcionarios estatales.



El SICA, constituido en 1991, está integrado por República Dominicana, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Panamá, y cuenta con 27 países observadores regionales y extrarregionales.