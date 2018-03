Se vislumbra, fraude electoral del 2018-2022

Bienvenido Brown

Comienzo mi plática con los selectores lectores del Coctel, recordando que: ‘Para Nicolás Maquiavelo la política, (en este caso el deporte), es la lucha por el poder, (seguir al frente del COP). Una vez en el poder, lo que decide es la astucia del gobernante, (4 dueños del COP) para manejar los hechos olvidándose de los principios éticos, (Ley 50 del 2007, y Decreto Ejecutivo 599 del 2008 que la reglamenta. Carta Olímpica, y las 40 Recomendaciones de la Agenda Olímpica, Tiempo de Cambios). Comenzaré por revisar las leyes nacionales que rige el deporte en el país. La Ley 50 el Artículo 5, (Administración y Organización) dice: ‘Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como organismo superior de Pandeportes'. Artículo 15: ‘Aprobar el Reglamento del Proceso Electoral Deportivo de las Federaciones, Asociaciones, y Org. Dep. Nacionales y afiliadas reconocidas por Pandeportes.

Entre las funciones de Pandeportes. Art. 8. ‘Otorgar y revocar las Personerías Jurídicas de las Asociaciones y Organizaciones Deportivas con fines o temas deportivas, competitivas o recreativas'. Art.9. ‘Supervisar y reconocer las Juntas Directivas electas conforme a sus Estatutos y la presente ley. (excepto el COP). DE 599 que reglamenta la Ley 50. Capítulo V (Deporte de Competencias y de Alto Rendimiento). Art. 10. ‘Corresponde a las Federaciones y Asociaciones Dep. Nacionales organizar y fomentar el deporte competitivo y del alto rendimiento. Art. 11. ‘Sólo podrá ser reconocida una Federación o Asociación Deportiva por cada deporte. (es importante entender esa facultad que es de Pandeportes). Podrá tener la denominación (nombre) establecida por su reglamentación internacional. Art. 12: El máximo organismo interno de cada Federación o Asociación Dep. Nacional, es la Asamblea General'.

Art. 13. ‘La escogencia de los miembros de la JD, se regirá de acuerdo a lo que establezcan sus Estatutos. De lo contrario, será de acuerdo con el reglamento general emitida por Pandeportes para el periodo electoral respectivo'. Dos Art. que tienen que actualizarse antes del Proceso Electoral por Asesoría Legal. Artículo 14. La JD de las Fed. y Asociaciones será elegida por un periodo de 4 años, y el cargo de Pres. sólo será reelegible por 1 periodo'. Art. 15. Los Pres. de JD de Fed. y Aso. electas en el periodo 2006-2010, solo podrán optar por la reelección para el siguiente proceso eleccionario'. La Leyes nacionales que rigen el Deporte, que el COP lo trata como si fuese ‘papel higiénico' indica que los delegados del COP tienen que ser productos de los artículos explicados.

La nota suelta de mi escrito del miércoles 28 de marzo de 2018, con título: ‘También urge un audito total a Pandeportes, en parte dice: ‘En busca de quedarse al frente del COP, entre las nuevas comisiones que nombraron los cuatro(4) dueños del COP, hay muchos nombres de personas que no son miembros del COP'. Entre ellos mencioné a Luis Alberto Hincapié, Alirio Cortés'. Esto concatena con lo señalado al inicio. Mi escrito del martes 29 de enero de 2018, tenía como título: ‘Lío a la vista de Personería Jurídica'. ‘Sumario: Para las Elecciones Dep. 2018-2022, está vigente la Res. N°11-2017-CN que la reglamenta'. En parte del contenido dije: ‘Parte del Estatuto Express del COP dice: ‘El presidente podrá ser reelegido solamente una vez consecutivamente en dicha posición, es decir, que no podrá tener más de dos (2), periodos consecutivos. Por el nepotismo no se atreve a postular a la jefa de la FedeGimnasia.

El 2º periodo de Madurito Amado reelegido el 30 de Oct. de 2016,vence en 2020, antes de los 24° JCC, Panamá 2022, y quiere reelegirse. Es por ello hablan de Reformar el Estatuto Express, porque saben que su ‘Hado-Padrino' y protector Peré Miró lo respalda y dará su visto bueno. La Asesora Legal Damaris (USD$), Young, sabe que tienen una herramienta que pueden aplicar contra algunas federaciones y asociaciones, y a la vez crear otras, en reemplazo de las ya existentes. La Letrada sabe que algunos de estos organismos no cumplen con los requisitos de la Res.N°112017-CN, aprobada el 17 de mayo de 2017, por la Junta Consultiva de Pandeportes, presidida por la Jefa del Meduca, que dudo lo ha leído, respecto al proceso descrito en el Artículo 18 de las Reformas de Estatutos, que por falta de espacio lo seguiré explicando, y que no es gratis, ya que cuesta $150.00, y según mis pesquisas , algunas Federaciones y Asociaciones, que apoyan a ‘Madurito' Amado, están recibiendo apoyo económico para ello. (Continuará).

