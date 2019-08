Verstappen: ‘Estoy muy feliz, pero queda la carrera, que es lo importante'

EFE





El holandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, después de haber logrado en el circuito de Hungaroring su primera ‘pole' en la categoría reina del motor, declaró que está feliz, pero que ‘queda la carrera, que es lo importante'.

Verstappen, de sólo 21 años y que es tercero en el Mundial, a 63 puntos del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) —que saldrá tercero en Hungría—firmó, al ganar el pasado domingo el Gran Premio de Alemania, su séptima victoria en F1, en la que aún no había salido nunca desde el primer puesto de la parrilla en una carrera.

‘Era lo único que me faltaba, estoy muy contento. El coche ha ido muy bien durante todo el fin de semana y me alegro también por el equipo, que ha estado sensacional', comentó Verstappen, que hoy domingo buscará su tercer triunfo del año, después de los que logró en Austria y en Alemania.

‘Estoy muy feliz, pero aún queda la carrera, que es lo más importante', declaró Max poco después de bajarse de su monoplaza, en Hungaroring.

‘Esta ‘pole' es muy importante para mí, pero sobre todo es un gran resultado para el equipo', manifestó Verstappen ayer en Hungría.

‘Mi primera ‘pole' siempre será especial', explicó más tarde el holandés. ‘Además, es muy bonito lograrla en una gran pista como ésta, en la que hacer la vuelta de calificación con poco combustible es realmente agradable', comentó.

‘Puedes sentir realmente el agarre del coche con toda la carga aerodinámica y es muy divertido, allí afuera. Nos vamos acercando cada vez más a los de delante y Honda está trabajando muy bien para optimizar a tope los recursos', manifestó Verstappen ayer sábado en Hungría.

‘Hoy ha sido un gran día para todo el mundo en el equipo, pero el equipo también incluye a Honda, así que debo darles las gracias, ya que el coche parecía que volaba', apuntó.

‘El trabajo duro está dando sus beneficios y eso es algo maravilloso. No he hecho ninguna tanda larga este fin de semana, pero últimamente nuestro coche ha mejorado, incluso, en carrera; así que no es un asunto que me tenga demasiado preocupado', opinó el holandés.

‘Necesitamos intentar hacer una salida limpia y acabar el trabajo. No me había dado cuenta de que había tantos holandeses en Hungría, así que fue maravilloso verlos llenando las gradas', indicó.

‘Estamos todos muy apretados, así que mañana debería ser otra carrera emocionante', declaró Verstappen después de firmar su primera 'pole' en Fórmula Uno.