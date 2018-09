Una verdad irrefutable del Bádminton

Bienvenido Brown

En la nota suelta de mi escrito del sábado 1° de septiembre de 2018, dije: ‘El lunes, (hoy), trataré de ubicar a Pedro el Magíster, en el vuelo correcto en su nota de réplica de parte de mi escrito del jueves 30 de agosto de 2018, con título: ‘Un poco de todo anotado en mi libro de apuntes', y que en parte del Sumario dije: ‘Litigio del Bádminton'.

En parte de su nota de réplica dijo: ‘Le exijo como esposo de la señora Magali González De León, una disculpa en el mismo espacio que utilizó para ofenderla, denigrarla y sembrar dudas respecto a su honorabilidad'. Hice referencia a una carta enviada a Poul-Erik Hoyer Larson, presidente de la Fed. Mundial de Bádminton pidiendo intervención, y la firma Dionisio Dixon como ‘VP', y Magali González Tesorera', por ninguna parte dice, esposa de Pedro el Magíster, por lo que no cabe la disculpa que exige, ni menos su amenaza de una demanda como la de Ramón Cardoze a que se refiere, sin decir que la perdió ante los Tribunales de Justicia porque no tenía la razón, igualito como este caso.

Aunque no soy responsable de la frustración de Pedro por su ‘fracaso', cumpliré mi promesa en el caso del Bádminton, y también de la Fepat, que respalda bajo la ‘jefatura ilegal' de Elmer Ortiz, comenzando por dedicarle parte de la oración de Mahatma Gandhi que dice: 'Si yo ofendiera a la gente, (en este caso la esposa de Pedrito), dame valor para disculparme, y si la gente me ofende, dame valor para perdonar'. El día de las elecciones del COP, 30 de octubre de 2016 este espacio leía: ‘Blindaje oficial a miembros del Comité Olímpico'. Sumario: ‘Asesoría Legal de Pandeportes guardó acciones contra Elmer Ortiz de la Fepat, (que Pedrito apoya), José Morán y José Álvarez'. En parte del contenido dije: ‘La asesora Legal, Massiel González, pese a tener evidencias de faltas graves de tres miembros del COP, no han sido sancionados porque son votos selectivos para ayudar a la ‘reelección' de Madurito Amado. Elmer Ortiz de la Fepat, fue elegido Vice-Presidente, y José Álvarez de los Bolos, tesorero. ¿Qué les parece? En adición, las elecciones fueron manejadas en forma descarada por lo que calificaron de Comisión Electoral ‘Independiente', conformada por tres (3) miembros nombrados de ‘a dedo' por Madurito y su Letrada Damaris, (USD$), Young. 1), Jaime Lamboy. (Pur), Norma Olivia González,(México), y de Panamá Roberto Troncoso. Las tácticas que usaron tenía un olor ‘pestilente'. Sobre el caso del Bádminton, invito a Pedrito a tomar nota. Pese a que en este espacio dije en forma repetida que el Estatuto Express del COP, estaba diseñada y avalada por su ‘Hado Padrino' Peré Miró del COI, asistido por Andreu Campos, para permitir la reelección de ‘Madurito' Amado que era de ‘vida o muete' por el deseo de pedir la sede de los XXIV JCC del 2022. En el Estatuto había una cláusula que decía: ‘En el caso de representantes de delegados, la misma queda automáticamente revocada en caso de que el presidente o persona con la autoridad estatutaria correspondiente de la afiliada se presente y se acredite en la Asamblea'. El papel de ‘Judas' lo hizo a las mil maravilla, el Dr. Elvis Villarreal que fue llevado de la mano al Bádminton por Rolando Villalaz. Por voto de la mayoría de la Asamblea de la UPB, incluyendo a Villarreal, Villalaz fue acreditado para votar en la ‘AG' del COP, y que a la vez aspiraba a ocupar un cargo directivo. Elvis, óiganlo bien Pedrito, Dionisio Dixon que ahora firma como ‘VP', Magali González, Tesorera. Antes de que llegada Villalaz para votar, ya Elvis que había pernoctado en el Hotel donde se realizó la Asamblea Electoral, el 30 de oct. 2016, bajo de su habitación escoltado por Camilo ‘Madurito' Amado, y votó por él, acorde con la cláusula que cite arriba.

Por esa acción Elvis fue sometido a un proceso disciplinario por la UPB, y enviado a Pandeportes, donde se dio un falló en su contra. Como la Letrada Massiel, unas de las peores abogadas que ha ocupado ese cargo, sin resolver nada pese a su salario de $4,000.00 al mes, con una Secretaria de $1,500.00 al mes, y otros 10 abogados, no resolvió ni un solo caso, incluyendo el del 'depredador' de la natación, Carlos Castilla, la Letrada del COP, logró apelar el caso del Bádminton, y como se fuese un acto del ‘Mago Mandrake', surgieron estas nuevas autoridades del Bádminton. Lo que sobran es escritos de este espacio pidiendo la masificación no solo del Bádminton, sino del balonmano, Hockey Sobre Césped, y Rugby 7, que son marginados en esta presidencia. Lo que persigue Madurito y su Letrada, es crear conflictos en los deportes que no lo respaldan, y por la vía de su Ilegal TADPAN, tomar control. Tomen nota.

