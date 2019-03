Urge promover paridad de género en Panam-Sports

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



La nota suelta. Todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos, el deporte olímpico no era la excepción, pero eso sí, no había la dirigencia con ‘0’ principios éticos, y solvencia moral para presidir el Comité Olímpico de Panamá como es el caso de Camilo Amado, y su entourage, que en el deporte, su interés prioritario es Don Dinero, el USD$.

En Dic. de 1966, Don Virgilio De León, fue elegido para presidir el COP, en reemplazo de Aníbal Illueca Sibauste, que solicitó la sede de los XI JCA y del Caribe, celebrados en Panamá del 28 de Feb. al 13 de marzo de 1970. En 1970 tuvo otro cambio de mando, y fue elegido Carlos ‘Pepe’ Vásquez, Pres. del COP. Esto indica que el manejo de los XI JCC, que fue todo un éxito por Virgilio De León, lo que inspiró al General de Brigada, Omar Torrijos Herrera, Jefe del Gobierno a crear el INCUDE, después INDE y hoy Pandeportes, que rige el deporte en el país.

Para comparar los directivos de turno del COP, desde Dic. 2012, al momento de hilvanar estas líneas, invito a que primero vean a los que fueron elegidos en diciembre de 1970, en reemplazo de Virgilio De León. Presidente Carlos ‘Pepe’ Vásquez. ‘VP’, Robledo Landero, ‘SG’, Francisco ‘Pancho’ Hurtado. Tesorero, Melitón Sánchez, Fiscal, Elías Arrocha, Vocal, Luis García, Delegado del COI, Virgilio De León. Veamos a la ‘JD’ del COP que preside Camilo Amado, que ya no usa el apellido de su primer 3º Varela, y en materia de deporte ahora lo censura y aplaude a Nito Cortizo. ‘VP’ Elmer Ortiz, que ya no es Pres. de la Fepat. SG Estela Riley (que no respeta, ni la dejan respetar).

Sub. S. General, Tomas Cianca, acusado de mal manejo de fondos del Boxeo- Olímpico. Tesorero. José Álvarez.

Tiene acusaciones de mal manejo de fondos de los Bolos. Sub-Tesorero Allan Baitel, que en algún momento tendrá que explicar lo del ‘Linton Bay’, y su relación con Agencia de Viajes, que está involucrado con el COP. Jorge Aued, botado de la ‘SG’ de la Fepafut por malos manejos de fondos. Usurpó, y está denunciado, ayudado por alguién de Pandeportes, la presidencia de la Asociación de Balón Mano. La denuncia está a nivel Int. Es delegado del Alcalde, José I. Blandón en COPAN. Sigue en el COP cuando ya no representa a la Fepafut. Irving Saladino Vocal, no es el mejor ejemplo de un atleta que ganó la 1ª y única medalla de oro de Panamá en JO. Se ha quedado rezagado.

Tema de hoy. Comienzo por recordar que el Objetivo 5º del Desarrollo de la Igualdad de Género es parte de la ODM, (Objetivo del Desarrollo del Milenio), de la ONU. El COI como Miembro Honorario de la ONU, abraza ese principio.



En la Agenda Olímpica 2020 la Rec. N°11 dice: “Fomentar la Igualdad de sexo. El COI colaborará con las ‘FI’ para alcanzar el 50% de la participación en ‘JO’. Viendo la Membresía del COI en cuanto al género femenino. Las dosprimeras damas admitidas en el 2000, para ser más específico, 2006, fueron: Nicole Hoevertsz de Aruba, una figura formada en la ODEPA por Don MVR, y Beatrice Allen, (Gam). En el 2009 entró Lydia Nsekera, (Bdi). En 2010, Marisol Casado, (España). En el 2012, 2 damas. En el 2013, 2 más que incluye a Kristy Coventry, (Zim), que representa a los atletas de los ‘JO’ de Verano. En 2014 una dama. En 2016 dos más. En 2017 una dama, y en 2018, 6 más.



Lo que llama la atención y me preocupa, es que no hay una sola mujer latina en el COI. Esto merece una aclaración.



En lo que ahora se llama ‘Panam-Sports’, y sigo sin entender por qué el presidente que es un latino de Chile, cambió el nombre de ODECABE, de 41 países miembros, solo hay dos mujeres que son presidentas de Comité Olímpicos, Judy Simons de Bermuda, y Sara Rosario Vélez de Puerto Rico. En el cargo de Secretaria General, hay tan solo dos (2) damas. Silvia González de Costa Rica, y Estela Riley de Panamá, que es tan acosada, que a una reunión del Presidente del COP, con el DG de Pandeportes, se hizo acompañar de Mónica Boloboski, que es una funcionaria administrativa y subalterna de la ‘SG’ Riley. Se encontró con la sorpresa que el DG de Pandeportes, Mario Pérez, que conoce el problema, hizo una invitación personal a la ‘SG’ Estela Riley.



Por último, el COI que ahora tiene 95 miembros activos. Respecto a hombres latinos, en el 2016, nombró a Luis A.



Moreno, (Col). En 2017, a Luis Mejía Oviedo, (Dom). En 2017 a Neven Ilic, (Chile), y ahora Pres. de Panam-Sports,y Miembro de la Comisión de SO del COI. En 2018, a Camilo Pérez López de Paraguay, y Andreu Parsons de Brasil.



Hago un llamado al Presidente del COI, Thomas Bach, para que en un futuro cercano se vea a una mujer latina como miembro del COI. Tomen nota de esto.