Urge analizar fallas de la FPN y las de la Fepat

Bienvenido Brown

La nota suelta: El grupo del COI que implementará la guía para los atletas de Rusia que participarán en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno, PyeongChang, Corea del Sur, 2018, dio a conocer en un comunicado con fecha 20 de diciembre de 2017, la guía para sus uniformes, accesorios y equipo. Después de una reunión con representantes del Comité Olímpico de Rusia suspendido la OARIG (grupo del COI que implementa la guía para los atletas rusos), estableció una lista de principios relacionados al diseño de los uniformes de los Atletas Olímpicos de Rusia (ceremonias, competencia, entrenamiento y casual), accesorios y equipos. 1) Uniforme de los atletas (ceremonias, competencias, entrenamientos y casual). Solo pueden tener dos tipos de marcas las palabras OAR y/o Atletas Olímpicos de Rusia. 2) Oficiales (ceremonias, competencias, entrenamientos y casual), un tipo de marca, OAR.

3) Atletas Olímpicos de Rusia. Tamaño impreso para palabras. ‘Atletas Olímpicos de', debe ser equivalente de la palabra ‘Rusia'. El tamaño de estas palabras deben ser equivalente proporcionalmente al área donde han sido colocadas, y requerirán aprobación individual del COI. 4) Las fuentes de marca de palabras deben estar en el idioma inglés y lo más genérico posible. 5) Solo se permiten elementos únicos o dobles en los uniformes. 6) Artículos separados de ropa no pueden crear una tricolor 7) Los colores usados en uniformes, accesorios y equipos no pueden ser exactamente el mismo color usado en la bandera de la Federación Rusa. Es sugerido que estas sean más oscuras en sus colores. 8) El Escudo de Armas del país, emblema del CON, y emblema nacional, deben ser puestos con un logo distinto del OAR. 9) Imagen propuesta por el COI como logo. 10) El logo del OAR no debe incluir un tercer color. 11) No debe tener ningún elemento de diseño de identificación nacional.

12) Estas guías son aplicables a los uniformes de todos los atletas, oficiales de equipos/ entrenadores, accesorios y equipos en (ceremonias, competencias, entrenamiento y casual). 13) Todo cambio de uniforme, accesorios y diseños de equipos, las muestras deben ser aprobadas por el COI'.

Pregunto: ¿Este exceso de complacencia del presidente del COI, Bach, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, será respetado o burlado? El tiempo despejará toda duda.

Al tema de hoy. Esto se trata de una repetición de ‘‘lo mismo de siempre”, ya que ni las autoridades del Gobierno que carece de una Política Deportiva de Estado, y cualquier político puede ser DG de Pandeportes, sin conocer que su función como DG del máximo organismo del deporte y la recreación es. ‘Orientar, fomentar, dirigir y coordinar las actividades que competen al desarrollo del deporte y la recreación con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población panameña'.

No podemos esperar milagro de un DG como el ‘Showman' Bob Arango y su reemplazo, el ‘‘Cacique” Mario Augusto Pérez, un político desconocido que quiere usar este cargo para promover sus aspiraciones a una curul en la Asamblea Nacional en las elecciones del 2019.

El atletismo es uno de los deportes que otorga más medallas en JR, CM, y JO, y si el país no cuenta con buenos atletas, tanto en pruebas de pista como de campo, no puede esperar medallas de oro en estos torneos. En el caso del atletismo, es del conocimiento general que en casi todas las provincias, y también en la capital, no hay estadios de atletismo, y mucho menos, entrenadores de nivel, y un plan serio de detección de talentos, para cada una de las especialidades. Hay algo aún peor, y es que la Fepat, por un error se afilió a Suramérica, cuando su área normal debía ser en CA y del Caribe. Por el costo elevado de viajes a SA, participa en pocas pruebas y con pocos atletas. Casi todos atletas que ganan medallas entrenan en el exterior. Un culpable del bajo nivel del atletismo es Ricardo Sasso, ex jefe y ‘‘dueño” de Fepat, que hizo muy poco para frenar el uso limitado de la pista atlética del Estadio Rommel Fernández, en especial para las pruebas de campo. Su reemplazo, Elmer Ortiz, de cero credibilidad, y parte del entourage de ‘‘Madurito” Amado, y ‘‘Linton Bay” Baitel, aún más ‘‘desastroso”.

La natación tiene el mismo problema. Después del Puente Centenario, hay una sola piscina de dimensión olímpica de 50 metros. Personalmente aconsejé al DG de turno de Pandeportes, Javier Tejera, de la necesidad urgente de construir una piscina de dimensión olímpica en un lugar céntrico para el uso del resto de los atletas del interior, sin la necesidad de venir a la capital a la piscina Eileen Coparropa. Estuvo de acuerdo, pero todo murió allí. Los ‘depredadadores' de nuestro deporte competitivo, el binomio Martín Torrijos, y su DG del INDE, Ramón Cardoze, que ahora vive de sus ingresos del deporte, gastaron miles de dólares, en piscinas de 25 metros. Si no se nombra una Comisión para analizar rectificar estas fallas, en el 2018, nos espera una actuación desastrosa en los 23° JCC 2018. Tomen nota.

