Torneo avanza a la tercera fecha con dos partidos

Marcos Thils

mthils@laestrella.com.pa



A pesar de que el hockey no es un deporte tradicional en Panamá, decenas de jóvenes se han sumado a la práctica de esta disciplina en el corregimiento de Ancón. Gracias a este entusiasmo, se está desarrollando el Torneo Interclubes de Hockey en las modalidades Indoor (Sala) y Césped.

La justa deportiva tiene como escenario las locaciones de la Cancha del Parque Mango en Balboa (Indoor) y la cancha de la Escuela Belisario Porras, en San Francisco (césped).

El profesor Luis Carlos Graham, presidente de Ancón Hockey Club, explica que el encuentro deportivo reúne a cuatro equipos: Bethania Hockey Club, Evolution Hockey Club, Instituto América Hockey Club y el anfitrión, Ancón Hockey Club, con la finalidad de promover la práctica de esta especialidad deportiva.

RESULTADOS

En cuanto a los resultados de los partidos que se han realizado, en la primera fecha, en Sala: Bethania Hockey Club 6-2 Instituto América; y Ancón Hockey Club 6-3 Evolution Hockey Club.

En la segunda fecha sobre césped: Ancón Hockey Club 6-7 Evolution Hockey Club; y Bethania Hockey Club 3-0 Instituto América Hockey Club.

CALENDARIO PARA LA TERCERA FECHA

El Torneo Interclubes de Hockey en las modalidades Indoor y Césped continúa este domingo 21 de octubre con la celebración de dos encuentros de Sala.

En el Parque Mango (Balboa), entrarán en acción a las 11:00 a.m. el Instituto América HC vs. Evolution HC; y en el otro tope a las 12:00 m.d. se medirán los equipos de Bethania HC vs. Ancón HC.

TABLA DE POSICIONES

En la tabla de posiciones los equipos de Bethania y Evolution, que han ganado un juego en la modalidad Césped, marcan en la delantera del certamen de Hockey con tres puntos, en tanto que en la modalidad pista, Bethania y Ancón igualan la cantidad de puntuaciones.