Terminaron los JO de Invierno PyeongChang-18

La nota suelta. Como se esperaba, ya que se trataba de Paraguay, la selección de baloncesto más accesible, del Grupo A, el viernes 23 de Feb.2018, en la Arena Roberto Durán, la selección de Panamá, representada por los Correcaminos de Colón, logró su1er. triunfo por marcador de 86-82. contra 2 derrotas, en el torneo clasificatorio, FIBA América, para la XVIII Copa Mundial, de 31 de Ago. al 15 de Sep. 2019. En el 4º cuarto, en un momento, daba la impresión que se estaban quedando sin ‘combustible', porque la pizarra marcaba solo 1 punto a favor de Panamá, 54-53. Todo cambió y faltando 3 minutos para finalizar el partido, la anotación estaba 70-55 a favor de nuestra selección. Veamos otros resultados de América. Jueves 22 de Feb. Islas Vírgenes 89, Canadá, 118. Feb. 22: Venezuela 77, Chile 56. 22 Feb. Bahamas 63, República Dominica 96. Viernes 23 de Feb. Argentina 83, Uruguay (rival de Pan. el lunes 26), 88 puntos. Viernes 23: Pto. Rico 100, México, 80. Viernes 23: USA 84, Cuba 48. Hoy Dom. 25 de Feb., Grupo B: Brasil vs. Chile, Grupo B: Col. vs Ven. Grupo D: Isl. Vir. vs. Rep. Dom. Grupo D: Bah. vs. Can. Lunes 26 de Feb.: Grupo A. en el Roberto Durán, Panamá vs. Uruguay, que está invicto con 3 triunfos. El lunes 26, en otro escenario, Par. vs. Arg. del Grupo A. Grupo C: Cuba vs. Méx. y USA vs. Pto. Rico. Para que los lectores vean cómo están los cuatro (4) grupos. A: Uru. 3 ganados 0 derrota. Arg. 2 triunfos, y derrota. Pan. 1 victoria, 2 reveses. Par. 0 triunfos derrotas. Grupo B: Bra. 3 triunfos 0 derrota. Ven. 2 a su favor, 1 revés. Chi. 1 triunfo 2 derrotas. Col., 0 victoria 3 reveses. Grupo C: USA 3 triunfos sin derrotas. Pto. Rico, 2 y 1. Méx. 1 a favor y 2 derrotas. Cuba 3 derrotas. Grupo D: Rep.Dom. 3 triunfos sin derrotas. Canadá 2 a favor, 1 en contra. Isl. Vir. 1 triunfo 2 derrotas. Bah. 3 derrotas.

Al tema de hoy. Hoy llegaron a su final los XXIII Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados de 9 al 25 de Feb.2018, en el Estadio Olímpico al aire libre de PyeonChang, Corea del Sur, donde además del desfile tradicional de clausura, se verá la bandera de la República Popular China, y el coro de que ‘nos veremos para los XXIV JO de Invierno del 4 al 20 de febrero de 2022'. Como si el dopaje formara parte de la ‘ADN' de sendos atletas de Rusia, el último Comunicado de la División Antidopaje del TAS/CAS, informa que la atleta rusa, Aleksandr Krushelnick, fue encontrada culpable, de violar dicha regla al usar Melodonium. Compitió en la prueba de Dobles Mixtos de Curling. Es la 2ª violación antidopaje en estos XXIII JO de invierno, de de atletas de Rusia.

Viendo el Estado de Medallero Final, como uno de los puntos que más se destacaba en estos Juegos, era la igualdad de género, veamos la contribución femenina en las 99 medallas de oro. 1), Noruega 13 preseas de oro 10 de hombres y 3 de damas. 2), Alemania 13 de oro. 6 de hombres, 4 de damas, y 3 mixtas. 3), Canadá, 11 preseas doradas. 6 de hombres, 3 de damas, y 3 mixtas. 4), Estados Unidos, 9 de oro. 4 de hombres, y 5 de damas. 5), Holanda, 8 de oro. 3 de hombres, y 5 de damas. 6), Suecia. 6 de oro. 2 de hombres, y 4 de damas. 7), Rep. de Corea, 5 de oro. 3 masculinas y 2 femeninas. 7), Suiza, 5 de oro. 2 de hombres, 2 de damas, y 1 mixta. 9), Francia, 5 de oro. 3 de hombres, 1 de dama y 1 mixta. 10), Austria, 5 de oro. 4 de hombres y 1 de dama. 11), Japón, 4 de oro. 1 de hombre, y 3 femeninas. 12), Italia, 3 de oro. 0 de hombres, 3 de damas. 13), Rep. Checa, 2 de oro, cero de hombres, 2 de damas. 14), Belarus, 2 doradas. Cero de varones, 2 de damas. 15), Atletas Olímpicos de Rusia, 1 de oro femenina ganada el último día de competencia. 16), China 1 de oro de hombre. 17) Eslovaquia, 1 de oro, ganada por una dama. 18), Finlandia, 1 de oro de hombre. 18), 1 de oro femenina de Gran Bretaña. 20), 1 de oro masculino. 21), Ucrania, 1 de oro hombre. 21), 1 de oro, hombre. Hay cinco) países, en que solo las damas ganaron medalla de oro. Las 3 de oro de Italia fueron de las mujeres. Las 2 de Rep. Checa, 2 de Belarus, 1 de Eslovaquia, y 1 de Gran Bretaña fueron de las mujeres. En cuanto a las medallas de plata, el total fue de 97, 47 de hombres, 42 de mujeres, y 8 mixtas.

En total ganaron, 100 medallas de bronce, 48 de hombre, 44 de damas, y ocho mistas. Como de costumbre, este espacio ha hecho un esfuerzo de brindar informaciones detalladas de la participación femenina en los XXIII JO deInvierno, 2018. Tomen nota de esto. Así es.

