Tarea ardua tendrá el nuevo DG del Ins.Pan. de Deportes

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



La nota Suelta. Además de ser el mes de junio, específicamente el domingo 23 de 2019, la celebración del 125 aniversario de la fundación del COI en su concepción moderna, por iniciativa de Pierre de Coubertin, el 23 de junio de 1894, toda la atención están puesta en los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, del 24 de julio al 9 de agosto 2020, en Tokío, Japón, faltando apenas 13 meses para su inicio.

Otro acontecimiento, es que finaliza el primer periodo de ocho (8) años, del IX Presidente del COI, Thomas Bach que fue elegido el martes 10 de septiembre de 2013, en la 125° Sesión del COI, en el Hotel Hilton, de Buenos Aires, Argentina. Este servidor estaba presente. Le queda un segundo periodo de cuatro, (4) años. Este cambio ocurrió como resultado del escándalo del COI en 1999, con el escándalo de los XIX JO de Invierno 2002, que obligó a la Reforma COI 2000, al tiempo de los dos periodos arriba citado. SE Juan Antonio Samaranch, presidió el COP por 21 años, de 1980 al 2001. Un deporte que ha puesto toda su atención en los JO de Tokío, Japón es el Hockey. Hago mención de este deporte, porque he señalado en repetidas oportunidades, independiente de quién preside Apahockey, el descuido de un deporte de gran entusiasmo a nivel Colegial, pero ni Pandeportes, y menos el MEDUCA, en donde una de las tareas del Pres. Laurentino Cortizo Cohen, es el de rescatar el Departamento de Educación Física, que fue reemplazado por el Departamento de Asuntos Estudiantiles, donde cualquier advenedizo en materia de deporte lo preside. El Hockey es un deporte de más simpatía que la Gimnasia, que más bien es para los alumnos cuyos padres tienen buenos ingresos, por la dieta rigorosa que requiere, no así lo que debe comer los niños de barrios con lo que le alcanza a sus padres. Para los 32° JO, Tokío 2020, los tres equipos femeninos de PAHF de Chile, Uruguay y México, tendrán la idea temprana de cómo será la vida si clasifican para los JO de Tokío. Urge que el Hockey en Panamá tenga entrenadores de nivel para ir mejorando a nivel de Centro América y del Caribe. Tema de hoy. En cualquier momento el Presidente electo, estará anunciando su elección para ocupar la Dirección General y SDG, del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes) No importan los nombres, habrán comentarios a favor y en contra. Como expresé en el Sumario del Coctel de hoy: ‘Debe tener claro su Misión de Orientar, fomentar las actividades que le competen al desarrollo del deporte y la recreación con la finalidad de ‘contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población panameña'. Debe tener claro el DG y SDG, el ‘Plan de Acción Uniendo Fuerzas' de Don Nito Cortizo Cohen, Nuestro Compromiso, 4 Pilares 1 Estrella y 125 Acciones Prioritarias'. El Punto 99 ‘Hacer todo lo posible por cumplir con el compromiso de la República de Panamá de realizar los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2022. Punto 116, que requiere un estudio serio, para que no le sigan con media-verdades sobre Becas de Excelencia Deportiva para el desarrollo de Alto Rendimiento en distintas disciplinas deportivas'. El Pres. debe conocer los nombres de esos atletas que han convertido al deporte en su modus-vivendi. Otra de sus tareas prioritarias, es borrar DESDE YA, esa imagen de que Pandeportes es el CAJERO AUTOMÁTICO de los atletas, Fede. Asociaciones, y en especial, el Presidente del COP, con una de sus mentiras cuando ocultó que había recibido $120,000.00 del COI y el ‘CO' para costear la participación de Panamá en los III JOJ de Verano, Buenos Aires, Arg. 2018. Lo mismo que está haciendo ocultando el apoyo de ‘Panam-Sports' para la participación de Panamá, en los 18° JP, Lima, Perú, 2019.

El primer paso del Nuevo DG , es solicitar un Audito minucioso de TODO el personal Permanente que labora hasta el presente, y si su cargo coincide con el que dice la planilla, y cuál es su horario laboral. Hay funcionarios con cargos que no están desempeñando, pero cobran. El ‘DT' de Deportes un cargo que requiere de una persona con la idoneidad y conocimiento elemental, de que la Dirección Técnica de Deportes y Recreación debe ser la columna vertebral de Pandeportes No puede tener un improvisado como el que ocupa ese cargo en la actualidad. Hay que despolitizar con urgencia notoria, todos los cargos sin excepción de AGENTES REGIONALES, ocupados por amigos, y miembros del partido en el poder. Estos Agentes son los culpables directos de las ligas brujas que existen en las distintas provincias. Deben exigir en la transición que ‘El Cacique', Mario Pérez, salga de su escondite y dé cuentas claras de todos los Proyectos en construcción bajo el Sistema ‘Llave en Mano'. En el Punto 103 sobre el Deporte, El Presidente Cortizo Cohen señala: ‘Recuperar los Proyectos' Ciudad Deportiva en David y Colón', que diga la verdad, que fue Pandeportes, y no Javier Tejeira, DG de Pandeportes, que fue a la carcel, y está libre después de más de un año en el Renacer, y una fianza de $800 mil, y no fue quién firmó el pago a la empresa constructora, sino DG de turno, o el anterior Bob Arango, aprobado por el aún Contralor de la Rep. Federico Humbert, contra quién en los diarios aparece una denuncia por peculado en su contra y el Gerente general de ETESA, Gilberto Ferrari, como posibles autores del delito de peculado, en perjuicio de esta empresa estatal. Debe haber una revisión minuciosa del Artículo 7 de la Ley 50 de 2007 que rige el Deporte en Panamá. Dice ‘El Consejo Nacional de la Actividad Física el Dep. y la Recreación, estará Integrada por: 1), El Ministro de Educación quien lo presidirá, o el ‘Vice-Min., o quien designe'. Martín Torrijos y Ramón Cardoze, por maldad hicieron un CAMBIO, y en el Artículo 12: (Son funciones de DG de Pandeportes). Punto 3 ‘Convocar las Reuniones del Consejo Nal. de la Actividad Física, el Dep. y la Recreación'. Pres. Don Nito Cortizo Cohen. ‘Que le parecería si un Ministro o VP, se atrevería a convocar una reunión del Gabinete a raja tabla? (Continuaré mañana) Tomen nota de esto.