La surfista Samanta Alonso quiere deslizarse en su tabla hacia Tokio 2020

La panameña, que ya se entrena en Punta Roca, Perú, recordó cómo comenzó a surfear en una playa de la capital panameña, en estos momentos contaminada, y expresó su esperanza sobre el futuro de su deporte en un país que tiene "la bendición de estar rodeado por agua".



P. ¿Cómo llegó el surf a su vida?



R. A los 7 años. El surf llego a mí muy pequeña, cuando se practicaba en las bóvedas en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.



P. ¿Cómo toma este nuevo reto de los Panamericanos en su carrera?



R. Es uno de los mas importantes para mi carrera profesional, ya que puedo conseguir un boleto para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



P. ¿Esperaba estar en unos Juegos Panamericanos?



R. Era una de mis metas del 2019, en la cual hice mi mejor trabajo durante los eventos internacionales en Japón y Perú.



P. ¿Qué espera de estos Juegos?



R. Espero que sean de mucho aprendizaje, ya que competiré con deportistas de alto nivel del continente americano.



P. ¿Cómo fue su preparación?



R. Una preparación completa, física y mentalmente, la nutrición... He frecuentado playas similares a la ola en la cual se hará la competencia. La playa en la que he practicado con más frecuencia es Playa Cambutal, en la provincia panameña de Los Santos.



P. ¿Hay algún tipo de temor?



R. No hay temor, ya que estoy motivada por dejar a Panamá en lo más alto y traer un buen resultado.



P. ¿Piensa que es la puerta para otros surfistas se esfuercen para llegar al ciclo olímpico en un futuro?



R. Sí, quizás una motivación para otros surfistas que vienen creciendo, para invitarlos a seguir compitiendo nacional e internacionalmente, ahora que el surf es considerado un deporte olímpico.



P. ¿Cuál es su mayor logro en surf internacional y nacionalmente?



R. Campeona centroamericana 2013, actualmente 12 veces campeona en el circuito panameño, con 6 títulos seguidos.



P. ¿Cuál es la situación del surf en Panamá?



R. En Panamá tenemos dos océanos y muchas playas para practicar el surf y confío plenamente en que tenemos potencial para ser un país en donde los deportes acuáticos sean más apoyados y practicados, ya que tenemos la bendición de estar rodeados de agua.