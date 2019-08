Slogan de Cortizo: ‘Vamos de frente con Los 24° JCC 2022'

Bienvenido Brown

Nota Suelta: Resultado de la primera final de la Liga Diamante IAAF 2019, celebrada los días 28-29 de agosto 2019, en Zurich, Suiza. Como el Coctel siempre hace el esfuerzo para ofrecer a ustedes selectos lectores, los resultados de la participación latina, y del resto de atletas de América.

Comenzaré con los resultados femeninos. El 28 de agosto, con Salto con Garrocha: Oro, A. Sidorova, (Ana), 4.87 metros. Plata: Katie Wageotti, (USA), 4.82. Bronce, A. Newman, (Can), 4.82. La única latina fue Yarislay Silva, (Cub), #5), con 4.72 metros. Resultados del 2º día, 29 de agosto. 200 metros planos: Oro) Shaune Miller-Uibo, (Bah), 21.74. Plata, D. Asher, (Gbr) ,22.08. Bronce, Elaine Thompson, (Jam), 22.44. Los 400 metros planos: Oro, Salwa Naser, (Brn), 50.24. Plata, Shakina Wimbley, (USA), 51.27. Bronce, Lisanne De Willie, (Hol), 51.30. Resultados: 800 metros planos: Oro, E. Jepkoecu Sum, (Ken), 2:00.42. Plata, Kate Grace. (USA), 2:00.66. Bronce, 2:10.79. Resultados, 1,500 metros planos. Oro, Sifan Hassan, (Hol). Plata, GBR, 3:59.02. Bronce, G. Strafford, (Can), 3:59.59. Resultado 400 metros con vallas. Oro, Sydney Mclaughlin, (USA), 52.83. Plata Shamir Littkem (USA), 53.66. La faorita, Dalilah Muhammad, (USA), ganó medalla de bronce con 54.13. La sorpresa inesperada, se dio en el Salto Triple; pues, la favorita de la presea dorada, YULIMAR ROJAS, (Ven), y sin la presencia de Catherine Ibarguen de Colombia, que está recuperando de una lesión, finalizó de N°2. La ganadora fue SANIEKA RICHETTS, (Jam), que saltó 14.93 metros, frente a los 14.74 de Rojas. Presea de bronce, Leadagmis Povea, (Cub), 14.49. Sobre Yulimar Rojas, entrena en España con el cubano Iván Pedroso. Hablaré de esto en otro momento. Resultados masculinos. En la clásica centuria, los 100 metros planos, quedó confirmada inclusive lo que no quieren aceptar con nuestros atletas que no quieren aceptar, y cito a Alonso Edward, Edward Crespo, Atheyna Bylon, etc., que cuando está en los 30 años o más, o que se aproxima, tiene que recordar que el deporte no es una profesión vitalicio .Medalla de oro, Noah Lyles, (USA), 9.98. Plata, Zhenye , (Chn) 10.04. Bronce, Yohan Blake, (Jam), 10.07. #4). el veteranísimo, Justin Gatlin, 10.07. Resultado 800 mts. planos. Oro, Donovan Brazier, (USA), 1:42.70. Plata, Nigel Anios, (Bot), 1:42.96. Bronce, Brandon McBride, (Can), 1:43.51. En los 5,000mts.planos, no participaron latinos, ni de América. En 110 metros con vallas. Oro Francia, 13.51, Gbr, Plata, Gbr, 13.58, bronce, Gbr, 13.76. En Salto con Pértiga. Oro, Sam Kendricks, (USA), 5.93 metros. Plata, A Duplantis, (Sue), 5.83. Bronce, Piotr Liseh. (Pol), 5.83. #8), Thiago Braz, (Bra), 5.58, metros. Vino a prueba esperada, el Salto de Longitud. En efecto , Juan Miguel Echevarría de Cuba, se llevó la dorada con su salto de 8.65. Medalla de Plata, Raswahl Samaai, (Rsa), 8.20 metros. Bronce, Tajay, (Jam), 8.20 metros. En lanzamiento de Jabalina, no hubo participación de latinos ni del resto de América. Tema de hoy. En el título principal, hice referencia al Slogan de S.E., Nito Cortizo Cohen. ‘Vamos de Frente' con los JCC 2022. Por otro lada coreaba el advenedizo en el tema, Edwardo Cerdá que llegó de a dedo a la jefatura de CO-Pandeportes, y dijo que los atletas se merecen esta oportunidad (Juegos 2022) de dar sus mejores cartas en la tierra Nacional. Por otro lado el COP corea ante la Comisión de Asuntos Deportivos de la APEDE, habla de un Plan Estratégico para 2022. Panamá recibió la sede de los XXIV JCA y del Caribe, por su demora, el 5 de febrero de 2017 en Barranquilla 2017, y finalizando agosto de 2019, corean lo mismo sin aterrizar. Como muchos de los que hablan ahora no estuvieron presentes, como agradecimiento del ahora presidente de ‘PANAM-SPORTS'. Ilic Neven, al favor que le hizo el Jefe del COP, ‘Madurito' Amado, de darle el voto que propicio su elección, al cerciorarse que a Panamá le dieron la sede de los 24° JCC 2022, porque nadie lo quería. Este fue el ‘pago' de agradecimiento. Le envió a Panamá para que lo ayudara al ‘Gurú paisa' FABIO RAMÏREZ, que laboraban como técnico en Chile. Luego desapareció y dejó al ‘gurú paisa' #2, CARLOS BERMEO, Veterinario de profesión. El ‘Gurú' Ramírez a su llegada a Panamá hizo alarde del trabajo que había hecho con Colombia que elevó su nivel competitivo en los XX JCA y del Caribe, 2006, en Cartagena, Colombia. Quedó de 3º con 72 medallas de oro. A la Carrera hizo un PLÁN ESTRATÉGICO, en Sep. de 2017, para los JCC del 2022, de tener atletas, para ganar medallas. (hasta el presente, 2019, es invisible). Sin haber hecho primero un diagnóstico de la situación del país, para decir que vamos a tener resultados parecidos a los de Colombia, en los XX JCC del 2006. Ni siquiera sabía los motivos que hicieron que Panamá tuvo una honrosa participación como sede de los XI JCA y del Caribe, de 1970. Panamá finalizó de 6º con 5 medallas de oro, 17 de plata y 19 de bronce. Había un Comité Organizador, Cuando el General Omar Torrijos asumió la jefatura del Gobierno, no tuvo que decir, como S.E. Laurentino Cortizo Cohen: ‘Recibí la organización en casi ‘0', lo que indica que se trata de dirigentes mediocres, que más le interesa DON DINERO, USD$, como su legado Todo lo contrario, el General Torrijos, elogió la buena organización, pues, había un ‘CO' con personas honorables, y de solvencia económica, no como el Jefe de COPAN, Henry Pozo que quiere un SALARIO mensual. El aspecto político ha enredado al Presidente, y es en parte que su Slogan es: ‘Vamos de Frente con los 24° JCC 2022' Tomen nota.