‘Show' Olímpico exclusivo de Camilo Amado

Bienvenido Brown

En la parte final del escrito del lunes 1 de octubre, dije que revelaré nombres en puestos claves nombrados y controlados por los cuatro ‘dueños del COP', Camilo ‘Madurito' Amado, Damaris (USD$), Young, Alan ‘Linton Bay' Baitel y Marcos Ostrander. Ivette Bourette, jefa de misión permanente, es árbitro del triatlón cuyo ‘dueño' es Baitel. Mónica Franco, estratega de mercadeo, es hermana de Francisco Franco, miembro fundador y asesor de la Asociación de Atletas de Panamá (Aatlepa), presidida por Raúl Sutherland, que fueron ‘engañados' por ‘Madurito' y su Letrada Damaris, que se ‘disfrazó de atleta' y ante el entonces ‘VM' de la Presidencia, exigía ante el procurador de la Administración, Rigoberto González, que ordenara al DG de Pandeportes reconocer de la Personería Jurídica del gremio.

Aún recuerdo el escándalo e improperios lanzado por Francisco Franco contra el ‘Showman' Bob. Diego Castillo era miembro directivo. Al lograr su objetivo, que era pintar al ‘Showman' Bob como enemigo del COP, comenzaron a dar un trato de ‘papel higiénico' a Aatlepa, y se quedaron con Diego Castillo, hijo del depredador de la FPN, Carlos Castillo, que en vez de representar dignamente a los atletas como su vocero principal en el COP, es el ‘cantalante' de Madurito. Pues bien, la ceremonia del abanderamiento de la delegación panameña en el Salón Paz de la Presidencia era lógico que no serían recibidos por el Presidente JCV, que le dispensa esa atención especial a la Selección Mayor de Fútbol. En un acto desde mi óptica ‘censurable' fueron recibidos el ministro encargado Salvador Sánchez, que con todo respeto, demostró que conoce poco de ese protocolo del Movimiento Olímpico.

Opino que el ministro Sánchez debió preguntar por el DG de Pandeportes, máxima autoridad del deporte en el país.

‘El Cacique' Mario Augusto Pérez, según mis pesquisas, no fue invitado por el ‘dictador olímpico' Madurito Amado. Tres (3) de las cuatro (4) fotos en un comunicado de prensa del COP reflejan a Madurito que por su ignorancia en la materia, se cree, el omnipotente, y ‘todopoderoso' del deporte olímpico. Lo que sí no pudo omitir fue que, en sus palabras, la abanderada Némesis Candelo, del judo, agradeció el apoyo que recibe de Pandeportes. Mis sinceras felicitaciones a esta atleta. De qué sirve al país que el líder político coloque en el puesto de Dirección del Deporte Nacional a alguien que está divorciado con estos valores o simplemente los desconozca. Países con grandes limitaciones como el nuestro observan que después de cada período electoral, con el ascenso de un nuevo gobierno, se nombra al ‘amigo' o a alguien para satisfacer espacios políticos o a un personaje para llenar la posición.

Esta tragedia de los panameños, creo, sin temor a equivocarme, parece la tónica en la mayoría de los países en la región. De allí mi asombro de cómo aquel que está llamado a exaltar estos valores contenidos en las Reforma del COI en la Agenda 2020, ‘Tiempo de Cambio', me refiero al célebre Don Peré Miró Sellares, prefiere sellar en el silencio del padrinazgo, en mi opinión, el comportamiento impropio de aquellos que hoy turbiamente manejan el COP, que es unos de los entes sagrados del Deporte de Panamá, (Madurito Amado y su entourage ). Y es que durante casi seis años, la gente pensante que queremos al deporte, hemos visto que se ha trastocado el ordenamiento jurídico, imponiendo un Estatuto (con el beneplácito de Peré Miró, y su ayudante Andreu Camps), propio del bochorno.

No reglamenta ni estructura las instituciones que dentro del Olimpismo que señala el creador de ese concepto, Pierre de Coubertin, y lo recoge el COI en la Carta Olímpica. La lectura del mismo motiva a preguntarse, ¿qué es lo que reglamenta? ¿La Asociación de niños de un parvulario o gente superior del deporte nacional? Claro, mientras se regule sin sentido todo se hace a la imagen y semejanza de quien lo dirige hoy. En estos años el COP ha manejado millones de $ USD provenientes de SO del COI, ‘ODP' (Panam Sports), empresas privadas, etc. Estos fondos se han manejado a gusto y comodidad de quienes lo controlan. Esas finanzas no resisten la auditoría seria de una firma contable, totalmente independiente y no a su paladar. Un ejemplo preliminar se está viendo con el áudito que está realizando la Contraloría, donde han encontrado de todo como en una botica. A los mortales nos han presentado una oscura auditoría financiera. No es lo que esperamos los que vivimos aquí. Tomen nota Así es.

