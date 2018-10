Hoy sesiona el Consejo Dir. de Pandeportes

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



Dos Notas Sueltas. N°1) Los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron creados en 2007, con un propósito específico, y tanto los presidentes de los CONs como los Jefes de Misión deben estar capacitados para orientar a sus atletas jóvenes de que es un evento deportivo, educativo y cultural. Dudo que los de Panamá, cuyo enfoque está en Don Dinero, el USD$, estén al tanto, en especial el ‘Gurú paisa' Carlos Bermeo, y transmitir a nuestros atletas y sus entrenadores el llamado ‘Acelerador de Rendimiento' que se está desarrollando en los III JOJ de Verano, Buenos Aires, 2018, en donde los investigadores prueban los cuerpos de los atletas de varias maneras, para producir un análisis físico detallado y evaluar cómo podrían mejorar su rendimiento.

Dudo que los colegas pagados por el COP que están en ‘B.A.', y los locales, ‘estén en el vuelo correcto' de lo que estoy planteando en el Coctel de esta mañana. Tomen nota.

Entre las innovaciones introducidas por el COI, en estos III JOJ de Verano, están las competencias de equipos internacionales. En ecuestre hay cinco (5) equipos mixtos. 1) África, 2) Asia, 3) Australia, 4) Europa, 5) Norte América, que lo integraron. a) Mateo Phileppe (Haití), 16 años. b) Mathe Holcher (Usa), c) Thompson Marissa (Pan), 16 años, d) Pedro Espinosa (Hon, 18 años), y e) Nicole Meyer Robledo (Méx, 18 años) y 6) Sur América.

Es importante tener claro que las medallas de oro, plata y bronce no son el producto de un atleta, sino de los cinco países del equipo. Sustento. En la Ronda 1, del equipo de ‘NA', Nicole Robles (Méx), hizo cuatro faltas.

Del Equipo de Europa, también una falta. De África, 12 faltas. De ‘SA', 21 faltas, y de Asia, 20 faltas. Ronda 2: ‘SA' 1 falta, África, Europa y ‘NA', 8 faltas c/u. Aus. 36 faltas, y Asia 12 faltas.

Esto obligó a una Ronda de Desempate, entre Norte América y Europa con 4 faltas cada una. La medalla de oro fue para el equipo, óiganlo bien, el equipo de Norte América, y no cada atleta de los cinco países.

La de plata. Europa, y bronce, África. #4), empatados Sur América, y Australia, y Asia #6. La medallas de oro, plata y bronce de atletas, se ganan en los eventos individuales.

Al momento de hilvanar estas líneas, Rusia #1), 21 de oro, 8 de plata y 6 de bronce, #2), Hungría, 12 de oro, 5 de plata, y 3 de bronce. Seguía EQUIPO MIXTO, 10 de oro, 9 de plata y 10 de bronce. Esto obedece a que este ensayo en Ecuestre y otros deportes, no otorga medallas a atletas individuales de los países. Veamos el Salto Individual que es el que otorga medallas a los atletas. Participaron 30 atletas de ambos sexos.

Latinos y de América, Pedro Espinosa, (Hun), Maltos Botelho, (Bra), Marissa del Pilar Thompson, (Pan), Nicole Robledo, (Méx), Agoslina Llano, (Para), Mattie Hatcher, (Usa), y Matero Philippe Coles, (Hai). En la Ronda A, Pan., Hon, y Arg, estaban entre los 12 sin faltas. México y Haití 4 faltas y Brasil 8.

Allí fue donde los ‘RP' de Madurito sin esperar la Ronda B, (Final), y los que copian y pegan noticias, comenzaron a sonar sus ‘huiros y panderetas', de que Marissa Thompson, estaba en camino hacia una medalla. En la Ronda B. Giacomo Casadei, (Ita), oro.

Cometió falta. Plata, Ornar Almarzooqi, (Vae), no cometió falta. Bronce Pedro Espinosa, (Hon), no cometió faltas. #4), Hatcher Maltie, (Usa). #5), Richard K, (Arg.) #8), Llano Zuccolillo, (Par), 4 faltas. #13 Mateo Phillippe, (Hai), 4 faltas, y Marissa Thompson, (Pan), #15 con 8 penalidades, (faltas). No ha ganado medalla de oro en Ecuestre.

Reiterando que está en ‘kínder' en cuanto a conocimiento de Olimpismo y la Ley 50 del 2007 que aún rige el deporte en Panamá, y el DE 599 del 2008, según mis pesquisas, Madurito como delegado del COP, envió una carta al Jefe encargado del Meduca, Ricardo Pinzón, que preside el Consejo Directivo de Pandeportes, ‘para que en la Agenda de la reunión de hoy, lunes 22 de oct., la elaboración de una Resolución, en la que apruebe a la Srta. Marissa Thompson: 1) Un reconocimiento vitalicio de $500 mensuales. 2) Por haber ganado medalla de oro en los III JOJ, ‘B.A', Argentina 2018. 3) Que la atleta es individual (suena como Tres Patines), pero participó por el equipo de ‘NA'. Informo que Panamá no aparece en el medallero general de dicha justa (la presea es del equipo y no individual). Siendo por el equipo de ‘NA', nuestro país está ubicado en ‘CA'. Madurito, la Fepat está afiliada a ‘SA', lo mismo que el Pentatlón Moderno.

El Asesor Legal de Pandeportes, José L. González Chiari, desde junio 2018 con 4,000.00 al mes, debe rechazar esta ‘cantinflada'. Se debe asesorar con Saúl Saucedo, Jair Peralta, miembros del Consejo. Tomen nota.

COCTEL DEPORTIVO