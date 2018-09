Fin de semana intenso enla Copa Wilson de Tenis

La acción toma fuerza en la Copa Wilson de Tenis con la participación de los mejores representantes del deporte blanco en Panamá con una jornada de fin de semana compuesta por dobles mixtos, dobles abiertos masculinos, división abierta femenina y masculina en las canchas del Club de Golf, ubicados en Cerro Viento.

La joven promesa del tenis panameño Belén Deus, ganadora 2017 de la División B reservada para damas, enfrentara a Paola Testa en la categoría “Abierta Femenina”.

Deus dijo que la Copa Wilson de Tenis es una gran oportunidad para practicar un deporte apasionante y que actualmente lo complementa con sus estudios, enfocada a cumplir metas específicas basadas en el sacrificio, la disciplina y luchar por lo que quieres en la vida.

Durante el fin de semana se llevará a cabo el tradicional, y siempre esperado ‘Demo Day' de raquetas y productos de tenis de la marca Wilson, se efectuará el fin de semana del 8 y 9 de septiembre, en la jornada los participantes y asistentes al torneo podrán apreciar y probar los artículos de la afamada línea deportiva.

Algunos resultados de la Categoría "C” Juan Carlos Marón ganó a Miguel Lim (6-3 6-3), Juan López supero a José Peraza: 7-6, 7-4, (6-0), Lázaro Tuñón venció a Milton Baptista (6-2, 6-2), Luis Sánchez derroto a Cristóbal Miranda (6-3, 6-1), Hussein Vergeli dio cuenta de Gilberto Tuñón 6-1, 4-6, (11-9), Josué Chavarría se impuso a Osvaldo Correa (6-2, 6-3), Máx Alexander ganó a William Rodríguez (6-3, 6-3), Carlos Congacha supero a Iván Tovar (6-2, 6-0), Ignacio Aceguinolaza venció a José Guerra (6-0, 6-0), Carlos Rodríguez derroto a Fernando Vargas (6-4, 6-2), Rogelio Chávez derroto a Luis Cossio (6-2, 6-2), Rigel Galván dio cuenta de Cesar Nieto 2-6, 7-5, (10-7), Gabriel Carpentier se impuso a Patricio Mainardi 4-6, 6-3, (10-7).

Para esta versión, la Copa Wilson 2018 tendrá premios a repartir entre quienes ocupen los primeros lugares.

Partidos de mañana en “Abierto Femenino”: Belén Deus vs Paola Testa; Carolina Campuzano vs Victoria Montaño; Cira Loaiza vs Nicole Miranda. En la división "Abierto Masculino"; Mario Cal vs Gustavo Pacheco y Machín Chhabria VS Robert Lampert.

En “Abierto Dobles Masculino”: Gilberto Gómez y Jorge Cosulich vs Esteban Alfaro y Víctor James; Patrick Marmolejo y Javier Sobrino vs Jorge Wong y Gustavo Núñez; Luis Gómez y Sachin Chhabria vs Ignacio Aceguinolazo, Patricio Mainardi; Dimitric Dias y Rogelio Chávez vs Santiago Magdali y Gonzalo Ramírez.

En categoría "Dobles Mixtos": Felipe Sarmiento y Carolina Campuzano vs Oscar Estribi y Claudini Boyd; Rogelio Chávez y Gloria de Hoyos vs Luis C. Sánchez y Marie Crías Liezcano; Andrés Herrera y Daniela Díez vs Emmanuel Maddaloni y Nicole Miranda; John Núñez y Paulina Pieragostini vs Santiago Magadali y Sulay Castañeda.