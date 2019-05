La rendición de cuentas de Pandeportes

Bienvenido Brown

Dos Notas Sueltas. N°1. Sin ser técnicos, el Jefe del COP, Camilo ‘Madurito' Amado, y Rolo González de Pandeportes, con dinero de las arcas del Estado, se pusieron ‘togas' de Santa Claus, para regalar dinero a los atletas para los XXXI Juegos Olímpicos de Verano, Río de Janeiro, Brasil, 2016. 1). Clasificación en forma directa, $5000.0. Cobrabraron Alonso Edwards, que clasificó en los 200 mts. planos. Yvette Lewis, 100 mts/Vallas, y Carolena Carstens en Taekwondo. 2) Si el atletas queda entre los entre los 8 mejores, $10,000.00. Medalla de bronce, $20,000.0. Medalla dePlata, $30,000.00, y presea dorada, $50,000.00. Aunque para los XVIII JP de Lima, Perú, no se habla de premio en dinero, el quinto lugar de Edward, en los 200 metros planos, en la Liga Diamante IAAF en Doha, Qatar, de 20.56, y

Un 6º lugar en la Liga Diamante, celebrada en Shanghai, China, con tiempo de 20.62, superado por Aaron Brown, Canadá, oro con 20.07, y presea de plata de André De Grasse, (Can), 20.21 y 4º Kayle Greaux, (T&T), 20.40, es una señal de que tiene pocas posibilidades de medalla de oro, en los XVIII Juegos Panamericanos, Lima, Perú, 2019.

Hay algo aún más preocupante, y ocurrió en los 100 metros planos en Shanghai, y es que Edwards que ya tiene señales que está en la edad, (30 años) donde tiene que comenzar a pensar en el retiro, y que para los 24° JCC 2022, estará por cumplir 33 años. Resultado de los 100 mts. planos. Oro Noah Lyles, (Usa, 22 años), 19.97. Plata, Christian Coleman, (Usa, 23 años). #7), Isaah Young, (Usa, 29 años). Michael Rodgers, (Usa, 29 años, 10.15. Otro pronóstico de medalla de ‘Madurito' Amado, es de Carolena Carstens, del Taekwondo, una de las atletas que recibe un apoyo mensual de Pandeportes que llega a los $5,000.00. Dice que está recuperada de su lesión, pero que para el 8 de junio tiene que combatir contra Natalia Stanziola, para un WILD-CARD, para los JP de Lima, Perú.

Veamos esta realidad. En la división de los 57 kilos, Carstens, es la N° 16 en los 57 kgs., con 175.10 puntos, y Stanziola, N° 490, con 3.55 puntos. Panamá no asistió al ‘CM' de Taekwondo, en Manchester, GBR, del 15 al 19 de mayo 2019. En los 57 Kgs. damas donde compiten tanto Carstens como Stanziola. Oro Jade Jones, (Gbr), ‘CM' de es división, Plata Ah-Reum Lee, (Cor), Bronce Skyler Parks (Can).. No llevan opciones de medallas.

Tema de hoy. Hay un refrán popular en los círculos de los políticos que dice: ‘Tongo botado no pone boleta'. A esto debo agregar que el ‘Gran Combo de Puerto Rico' que controla el Comité Ejecutivo de la Odecabe, demostrando algo parecido, y su condición de ‘mal agradecidos', no se vio a José Isabel Blandón, Alcalde de la Capital, hasta el 30 de junio de 2019, en ninguna de las fotos, es porque no fue INVITADO, pese a que fue el que firmó el documento de Odecabe, para lograr la sede de los 24° JCC del 2022 y en Barranquilla, recibió la bandera de Odecabe para los ci tados Juegos, y lo celebró con Champaña, ya que todos corearon, que incluye a Camilo Amado, que Blandón sería el próximo Presidente de Panamá. No visitaron la Presidencia.

Fue Blandón que propició la elección de Henry Pozo, presidente de COPAN. Los de Odecabe, basado en la estrategia del Megalómano- Mitómano del Olimpismo de Panamá, que invitó a todos los 7 candidatos Presidenciales a una Tertulia en su Galera en los Llanos de Curundú, donde el ganador prometió respaldar la celebración de los 24° JCC.

En esta visita, los de Odecabe no visitaron al Ministro de la Presidencia, Jorge González como lo hacían con Álvaro

Alemán, el que firmó la carta de aceptación de los 22 JCC 2022, y no el Pres. JCV, como dice el Art. 40 de los Estatutos de Odecabe. Una foto publicada en los medios dice: ‘Las autoridades entrantes del nuevo gobierno, (aún no lo son hasta el 1° de julio), la vice alcaldesa Judy Meana y Eduardo Cerda en representación del presidente electo Laurentino Cortizo, (Don Nito su periodo oficial como Presidente comienza el 1° de julio), acompañaron a Steve Stoute, Pres. de la Odecabe, Henry Pozo Pres. de COPAN 2022, Camilo Amado, jefe del COP, y Luis Crespo VP de COPAN.

Esta foto que hace recordar la escena cuando Judas Iscariote, traicionó a Jesucristo, al estilo de Camilo Amado que ahora traiciona a su primo ‘JCV, aún Presidente, después de usar su apellido por 4 años para beneficio propio. En la página 23 del Diario La Prensa, (Polideportivo), firmado como siempre por Rafael Calvo. Tituló: ‘El centro acuático, la joya de los Juegos'. Parte del escrito dice: ‘Se reveló la intención de construir un centro acuático nacional en la Ciudad Deportiva Irving Saladino. ‘La joya de los Juegos', como lo presentó Luis Gaspar Crespo, VP de COPAN 2022, encargado de las instalaciones'. Primero debo informar a mis lectores quién es Luis Gaspar Crespo. Es Ing. con títulos y maestrías para tirar al aire, como es común en Panamá, pero sin experiencia en la organización de Juegos

Regionales, le mismo Henry Pozo, como indica el Punto D del Artículo 40 de los Estatutos vigentes de Odecabe. Dice: ‘Información sobre experiencia adquirida en la organización de competencias deportivas internacionales'. Seguro que el colega Rafael Calvo, puede pedirle los Estatutos a su amigo ‘Madurito' Amado, para leer este Artículo.

No cuestiono su experticio como Ing.. En cuanto a instalaciones deportivas de JO y JR., existen reglas específicas. Lea

El Art. 56 que en parte dice: ‘Para todos los arreglos de carácter técnico de los juegos. El ‘CO' debe consultar con las FI, las Confe. Continentales y Regionales correspondientes, en coordinación con sus FEDE- NACIONALES. En otras palabras, que lo quieran o no, FRANZ WEVER, es Pres. de la FPN, y tienen que incluirlo, ( Continuará mañana).