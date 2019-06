Prioridad N°1 del DG electo de Pandeportes

Bienvenido Brown

Nota Suelta. El resultado de la Liga Diamante del jueves 6 de junio 2019, llamada Gala de Oro, celebrada en el Estadio Olímpico de Roma, reiteró que el deporte no es una profesión vitalicia. En los 200 metros planos, finalmente, USA decidió participar con sus dos estelares de los eventos de velocidad. Oro Michael Norman que en diciembre cumple 22 años, 19.70. Plata: Noah Lyles, USA, que en julio cumple 22 años, 19.72. #3), Alexis Quiñónez, (Ecu) 30 años, 20.07. #7), Bernardo Baloyes, (Col), 25 años, 20.59. En el Salto de Longitud damas, Maleika Mihambo, (Ale, de 25 años, oro con 7.07 mts., venció a la super estrella de esta prueba, Caterine Ibarguen, Col de 35 años, con 6.87 metros. Recordó que sería un milagro una de oro o plata de Panamá, en los 18° JP de Lima.

Tema de hoy. Insisto en que la Fiscal Anticorrupción, Leyda Sáenz debe aterrizar en este ‘Reality Show', y formular cargos contra los culpables. Lo que todos vimos el pasado martes 4 de junio, el país fue testigo del más grande bochorno que en toda nuestra historia republicana ha sufrido el Deporte Nacional. Resulta que el Ministerio Público decidió allanar la Institución deportiva dice por la poca colaboración de esta en la investigación que se adelanta producto de una criminal (así lo dicen los abogados), surgido por medio de un trabajo (opino algo parcializado) periodístico investigativo. Nos consternó este acto realizado por la Fiscal Sáenz, pues se trata nada menos de la Institución a cultivar en nuestra juventud los valores cívicos, éticos, físicos, etc., y que ahora está inmersa en una vorágine de actos que posiblemente degeneren en lo delictivo.

Lo cierto es que, si ese es el precio que tiene que pagar el Deporte Nacional para adecentar la actividad deportiva, entonces los decentes e inteligentes (que somos más) debemos darle nuestro irrestricto respaldo y colaboración a las pesquisas que hace la Fiscal. Según mis pesquisas, es seria y de solvencia ética. Comprometernos en brindar información fidedigna que permita que se esclarezcan los hechos. Que determinen donde exactamente se produjo la lesión patrimonial, si ha hubo, y EXIGIRLE AL SEÑOR CONTRALOR Federico Humbert, que realice los auditos y que ponga a nivel de lo que exigen las circunstancias. Tan solo podremos salvar a nuestra instituciones de bien si los Panameños todos ‘UNIENDO FUERZAS', como señala el Plan de Acción del Presidente Electo Laurentino Cortizo Cohen, y juntos le decimos un BASTA YA a tanto desgreño. Recuerden que Gandhi dijo: ‘Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es EL SILENCIO DE LA GENTE BUENA'.

Estaré siguiendo de cerca, si las pesquisas de la Fiscal Sáenz , se extenderá al Comité Olímpico de Panamá cuyo Presidente, Camilo ‘Madurito' Amado, un Megalómano-Mitómano del Olimpismo Panameño, a quien el Gobierno Nacional le ha entregado más de $3 millones de USD$. Estos han manejado son control, y sin un audito for (solo no nombrados por ellos) y responsable esa cantidad de dinero. Cuando revise el Informe Económico que nos ha brindado el COP, se dará cuenta porque la lucha sin cuartel que tiene su actual Presidente con todas aquellas aquellas Federaciones que no le son afín. Se percatará por esos señores del COP luchan contra los que los denunciamos, en especial, el Coctel que han tratado de eliminar, o controlar, y gracias a la libertad de Expresión de este Diario, La Estrella de Panamá han fracasado en todos sus intentos. Pues, es evidente el desgreño económico sin sustento alguno. Su esposa Teresita Medrano, ex Presidenta de la Fede-Gimnasia, que manejan con un criterio de nepotismo, ha sido denunciada ante el Pres. de la ‘FI' de Gimnasia, Morinari Watanabe, de inscribir en forma fraudulenta la elección de Carlos Herrera, Presidente y ella ‘SG' de la Fede-Gimnasia. El nuevo titular de Pandeportes, debe recibir el despacho del DG. Mario Augusto Pérez DG, y del Consejo Directivo de Pandeportes, con las cuentas claras. Estaré siguiendo de cerca la labor que realizará el nuevo DG en los 100 primeros ‘días de gracia', para opinar si el nombramiento fue acertado Analizará los funcionarios nombrados, en especial el DT de Deportes. Dir. de Asesoría Legal, y si se eliminará a los ‘sobrecargas' apodados ‘Promotores Deportivos'. Lo último que ‘Twiteó' Camilo ‘Madurito' Amado. ‘Triste del DG de Pandeportes, fue sorprendido destruyendo pruebas durante el allanamiento de la Fiscalía. El ‘Cacique' Mario Augusto Pérez respondió. ‘Estoy guardando este mensaje y espero que tengas suficiente pruebas para sustentar con sus abogados, la falsedad que estas escribiendo hoy'. Recuerdo que por la ‘TV' la Fiscal Sáenz, dijo. ‘había encontrado en la basura una prueba que ella había revisado'. Según mis pesquisas Mario Pérez considero que ya no necesitaba el documento, y por torpeza lo destruyó y lo botó. En todo esto es curioso saber cómo responderá ante la denuncia formal contra su esposa acusada de Falsedad Ideológica que es un delito castigada con prisión. Tomen nota de Esto.