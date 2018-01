Primeros eventos deportivos del inicio del 2018

Bienvenido Brown

En el firmamento deportivo, los dos primeros eventos deportivos a nivel mundial, llaman la atención por la serie de incógnitas, que si se desarrollarán sin incidentes que lamentar. El primero será los 22° Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang, Corea del Sur, donde estarán participando los Estados Unidos, y ya el presidente autoritario, Donald Trumph, dijo en voz alta que está listo para atacar a Corea del Sur. Por otro lado, Kim Jong-un. Presidente de Corea del Norte, le ha dicho a su homólogo, Moon Jae-en, Presidente de Corea del Sur, su deseo de que sus atletas participen en los JO de Invierno. Al mismo tiempo en riposta a las palabras de Trumph, Kim Jong- un, dijo:

“Tengo un botón nuclear en mi despacho, listo para disparar si es necesario’. A esto debo agregar las amenazas de ataques terroristas.

Otro punto controversial. Por estar el CON de Rusia sancionado por las violaciones de las reglas antidopaje en los JO de Invierno, Sochi 2014, los atletas rusos que participan en PyeongChang 2018, pueden competir como “Atletas Olímpicos de Rusia”, bajo la bandera del COI. Algunos consideran que el Presidente del COI, Thomas Bach, está siendo muy complaciente con Vladimir Putin, Presidente de Rusia. Otros opinan que se debe permitir a los atletas que ganen medallas de oro, lo reciban con la entonación del himno de su país. En cuando a la ‘CM’ de Fútbol, que será en Moscú, hay quienes opinan que será usada con fines políticos por Putin, para su reelección del 2018.

En cuanto a los países latinos miembros de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, (ODECABE), el evento más importante del presente año será los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto, con la participación de 38 países en 44 disciplinas deportivas. En los XXIIJCA y del Caribe, celebrados en Veracruz, México, 2014, Cuba ocupó el 1er. lugar con 123 de oro, 66 de oro, 66 de plata y 65 de bronce. #2), México 115 de oro, 106 de plata y 111 de bronce. # 3), Colombia, 70 de oro, 75 de plata, y 76 de bronce. #4), Venezuela, 56 de oro, 79 de plata, y 78 de bronce. #5), Rep. Dominicana, 20 de oro, 34 de plata y 22 de bronce. De los país de Centro América, Guatemala fue # 7), con 15 de oro 19 de plata, y 43 de bronce. #9), El Salvador, 2 de oro, 9 de plata, y 12 de bronce. #13), Honduras, 1 de oro, 2 de plata, y 9 de bronce. #14), Panamá, 1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

Sobre Panamá en Veracruz, México, 2014, de los deportes de conjunto participaron. béisbol, softbol masculino, baloncesto masculino, con los mismos canasteros de siempre. Joel Muñóz, Trevor Gaskins, Danilo Pinnock, etc. En atletismo, Kashani Ríos, Yvette Lewis, Andrea Ferris, Rolanda Bell, Aixa Midlenton. Hombres, Virgilio Griggs, Alonso, Edward, Jhamal Bowen. Por lo dicho por ‘Madurito’ Amado el 31 de diciembre, los mismos rostros estarán compitiendo en Barranquilla, y no podemos esperar muchas medallas doradas. El boxeo olímpico, que ha fallado inclusive a nivel de JCA, estará en Barranquilla con los mismos atletas, encabezada por su ‘super estrella’, Atheyna Bylon. Cabe preguntar, ¿cuántos atletas de ambos sexos estarán presentes en la Gimnasia Artística?. Para Veracruz 2014, Isabella Amado, y Valentina Brostella por las dama, y los hermanos Manuel José y José Manuel Gallardo. No se nada de estos cuatro atletas. La Fede Gimnasia, la dirige ‘Madurito’ y su distinguida esposa. Tomen nota de esto.

Mientras se acentúa la crisis cada vez más en el boxeo olímpico de Panamá, en donde Tomás Cianca no quiere aceptar que no está a la altura de la presidencia de este deporte, en Cuba, ya Alberto Puig de la Barca, Comisionado Nacional de boxeo, anunció que el boxeo tendrá poco descanso en el 2018. Agregó: “El 2 de febrero estarán en la VIII Serie Mundial de Boxeo, (WSB), que será uno de los exámenes internacionales de rigor para los pugilistas cubanos.

Agregó que para el mes de marzo, el equipo de Cuba asistirá al clasificatorio regional en Tijuana, México, donde se otorgarán las plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, 2018. Puig de la Barca dijo: “A Barranquilla, acudirán solo los atletas que obtengan el boleto en la urbe azteca. Esto me obliga a preguntar. ¿Qué preparativos piensa iniciar el COP junto a Pandeportes, y la FedeBoxeo, para enviar a nuestros boxeadores al torneo clasificatorio del mes de marzo, en Tijuana, México, para los 23° JCC, de Barranquilla, 2018?. Tomen nota. Así es.

