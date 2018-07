Presencia pobre en los 23° JCC Colombia, 2018

Bienvenido Brown

En dos oportunidades, Panamá ha sido sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, los IV Juegos del 5 al 24 de febrero de 1938, con 10 países. Ocupamos el 2º lugar con 24 preseas doradas, 22 de plata y 20 de bronce. Primer lugar México, 24 de oro, 32 de plata y 16 de bronce. Cuba #3, 24 de oro, 17 de plata, y 19 de bronce.

Al transcurrir el tiempo, y después de consultar las necesidades urgente del deporte panameño, y la falta casi total de buenas instalaciones deportivas, se nombró una Comisión Amplia Pro-Sede de los XI JCA y del Caribe presidido, y escuchen Camilo ‘Madurito' Amado y su entourage, que llegaron a la dirigencia del COP por la puerta del ‘indecoro', donde más que el progreso del deporte, les interesa Don Dinero, el USD$.

Dicha Comisión estaba presidida por el ex presidente de la República, y 1º del COP en 1934. Rodolfo F. Chiari, Monseñor Tomás Clavel, Manuel Roy, Francisco ‘Pancho' Hurtado, Augusto Alderete, Virgilio De León, etc.

Respetando la Carta Olímpica, mediante la Resolución N°3 de 14 de julio de 1966, el aún presidente del COP, Aníbal Illueca S., que en ese mismo año dejó la presidencia, al ser elegido Virgilio De León, se nombró un ‘CO' amplió presidido por Carlos Eleta Almarán, un conocedor del deporte, y de una solvencia ética y moral. En la ‘AG' de la Odecabe, celebrada en Puerto Rico, sede de los X Juegos de 1966, siendo Cuba y Panamá aspirantes a la sede de los XI JCC de 1970, por votación amplia de 14-2 Panamá fue escogido. Debo agregar que el entonces presidente de la Rep. Marcos Aurelio Robles, avaló la solicitud de la sede. En los XI JCC, Panamá finalizó de VI, con 5 medallas de oro, 17 de plata y 19 de bronce. En los 18° JCA, Venezuela 1998, se ganó 3 de oro, 6 de plata, y 4 de bronce.

En los 22° JCC, Veracruz, México, 2014, Panamá fue #14, con 1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

En la Asamblea General Extraordinaria del COP, el 5 de julio en el hotel Courtyard Panamá Multiplaza, en la gráfica principal no se vio a ‘El Cacique' Augusto Pérez, ni al ‘jefe' del ‘CO' de los 24° JCC, Panamá 2022, como sería lo normal por su vinculación a los 24° JCC, Panamá 2022, y la participación en los 23°JCC, a partir del 19 de julio en Barranquilla.

Sí estaban Madurito, Linton Bay Baitel, Ostrander, el ahora Letrado del ilegal TADPAN. No estaba la ‘SG' del COP. Sí apareció el muy cuestionado Saladino, que al parecer ya está en ‘paz' con Madurito. Debía ser un orgullo, un momento de júbilo para todos los que nacimos en esta tierra bendecida, llamada Panamá, volverá a vivir ese momento de júbilo de 1970 como sede de los XI JCC, que en ese mismo año dio nacimiento al INCUDE. Este no es el caso respecto a los supuestos 24° JCC que será en Panamá en el 2022, porque al frente del COP está un grupo con ‘CER0', credibilidad, y pese a que la sede fue otorgada a Panamá el 5 de febrero del 2017, no se conoce los integrantes del ‘CO', las obras deportivas y lugares donde serán construidas. Tan irresponsable son que creen que en meses se puede construir instalaciones deportivas, ignorando que para Juegos Regionales de este nivel, tienen que ser con las especificaciones de las ‘FI', y la supervisión de dicha construcción. Ser sede de los Juegos siguientes a la que se realizarán, o sea los 23° del 19 de julio al 3 de agosto en Barranquilla, requiere participar con una delegación numerosa, y no la anunciada por el COP en su ‘tertulia' del 5 de julio, donde sabe que en la comunicación deportiva de Panamá, ya no existe el periodismo investigativo, sino ‘copiar y pegar' informaciones. Anunció la cifra ‘raquítica' de una participación con 123 atletas entre ambos sexos, en 23 disciplinas deportivas, de un total de 47, lo que equivale a un 49%, cifra preocupante para un país sede que debe participar en todos los deportes. En Tiro Deportivo, anuncian la participación de 8 varones, y ninguna dama.

En Triatlón, pese a que no tienen el nivel competitivo, pero son atletas de uno de los ‘dueños del COP, ‘Linton Bay' Baitel, asisten Billy Gordón y Peter Vega. En natación en forma inexplicable hay 12 atletas, 5 damas. Cathy Cooper, Ireyra Tamayo, María Far, Sara Chí, y Melissa Murúa. Varones, Edgar Crespo, Isaac Beitía, Jeancarlo Calderón, Johamed Lowe, y Ricardo Torres, Jr. Los tiempos de estos atletas en los 31° CCCAN 2018, reflejan, y lo señalaré en la continuación de este escrito el lunes 9 de julio, si Dios y el espacio me lo permite, sus tiempos que prueban que no tienen nivel de ganar medallas. Tomen nota de esto. Así es.

COCTEL DEPORTIVO