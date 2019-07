El Pres. no nombró Rep. de atletas en Pandeportes

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



La nota suelta. Hoy es viernes 5 de julio 2019, lo que indica que dentro de 21 días, el viernes 26 de julio, se descorrerán las cortinas de los XVIII Juegos Deportivos, Panamericanos (JP), hasta el día 11 de agosto de 2019. Esto obliga a dar una última mirada al atletismo, el rey de los deportes en Juegos Regionales y JJOO. Reparte 47 medallas de oro, plata y bronce en total entre ambos sexos. El atletismo será del martes 6 de agosto al sábado 10 de agosto 2019. Aunque el COP, que es el que hace la Inscripción Nominal no ha publicado, como de costumbre, la delegación total, hoy diré mi preocupación de los atletas clasificados de élites, que la mayoría reciben apoyo mensual de Pandeportes de $5,000.00 hasta $1,000.00 al mes y tanto el Jefe del COP, Camilo ‘Madurito' Amado, y su ahora ‘aliado' y DG de Pandeportes, dicen que merece más apoyo económico. El ‘top list' de la IAAF (ranking del final de junio 2019. LISTA DE LOS 200 M PLANOS. #1) Michael Lyles (USA), 19.70. #2) Noah Lyles (USA), #3) Divene Oduduru (NGR) 19.73. #4) Kenneth Bedmarek (USA), 19.83. ATLETAS LATINOS: #13) Bernardo Baloyes (Col), 20.08. También está de #13, Joseph de (GHA), #25) Alex Quiñónez (Ecu) 20.17. #87 ALONSO EDWARD (PAN), 20.56. En el ‘ranking' de Consuldalte (Confederación ‘SA' de Atletismo donde está afiliada Panamá), está de #5) con su 20.56., detrás de Baloyes. Quiñónez Gabriel Olivera, y Aldemir Gómez Da Silva, (Bra). En los 100 m planos del ‘top list' de la IAAF. #1) Christian Coleman (USA). 9.81. #2) Noah Lyles (USA), #2) D, Oduduri, (NGR), 9.86. #4) Justin Gatlin (USA) LATINOS: #11), Roberto Skyers (CUB), 9.97, y también #11) Mario Burke (BAR). No aparece A. Edward entre los 100 clasificados. En el ‘ranking' de Consuldalte, Edward de # 27 con 10.29. Una nota llamativa es el ‘ranking' de la IAAF es la Maratón de 42 km. Veamos solo los clasificados de AMÉRICA. #19), Juan Pacheco, (Méx), 2:10.58. #201, Daniel Chaves Da Silva, (Bra), 2:11.10. #256) Andrew Colley, Usa, 2:12,15. #294), Andrew Epperson, (Usa), 2:13.11 #299), José Luis Santana, (Méx), 2:13.20. #344), Jaime Segundo, (Ecu), 2:14.12. #376), Jeison Suárez, (Col), 2:14. #381), Miguel Barzola, (Arg), 2:14.52. #627), Carlos Trujillo, (Gua), 2:18.40. #708, JORGE CASTELBLANCO, (PAN), 2:19.42 (el 28 de abril 2019, Hamburgo, Alemania. En Salto de Altura en el Ranking de la IAAF. #1), Michael Mason, (Can), 2.31 metros. #4), Dyango Lovett, (Can), 2:30. #13), Jeron Robinson, (Usa),2.28, #13), Luis Castro Rivera, (Pur),2.28. #20), Roberto Vilcher, (Méx), 2.27. #20), Jordan Wesner, Usa), 2:27. #31), Eric Yañez, (Ven), 2.26. #34), Luis Zayes, (Cub) 2.25. #75), ALEXANDER BOWEN, 2:21 metros. En el Ranking de Consuldalte, Bowen está de #3) con sus 2.21 mts. #1), Eric Yañez, (Ven). 2.26 mts. #2), Tiago Julio S. (Bra) con Fernando Carvallo, (Bra), 2.22, y #3), Alexander Bowen, 2.21 mts.

Mañana continuaré con la rama femenina, que es preocupante en el ‘top list' de la IAAF, y más triste en el ‘ranking' de Consuldalte. Tomen nota.

Tema de Hoy. Un dato curioso es que el Presidente, SE. Laurentino Cortizo Cohen, hizo algunos nombramientos en Pandeportes que debió dejar para el Dir. General y se le olvidó uno que él debe nombrar. Se trata del represente de los Atletas en la Junta Consultiva de Pandeportes, que debe Presidir la Ministra de Educación. El que ocupa esa vocería, es Jair Peralta que a la vez es Pres. de la Fepaba. Al parecer el ‘clan' del COP que se tomó Pandeportes tiene ese cargo reservado para su ‘Yes-Man' de ‘0' credibilidad Diego Castillo. Otra de mis preocupaciones es que el error ex profeso que fue colocado en el Punto 3 del Artículo Artículos 12 de la Ley 50 del 2007 que rige el deporte, (Funciones del DG de Pandeportes), ‘Convocar las reuniones del Con. Nacio. de la Act. Física, el Dep. y la Recreación. Esto viola el Capítulo II Administración y Organización, en el Artículo 7 Punto 1. (El Consejo estará integrada por. Punto 1: ‘El Ministro de Educación, quién la presidirá, o el Viceministro o funcionario que el Min, designe. Tengo mis dudas de que el ahora ex DG de Pandeportes y SDG, que salieron por la puerta de la cocina, hicieron su tarea para que los gremios representados en dicha ‘Junta, nombraron sus delegados. En otro acto en busca de notoriedad en el deporte el SR. Alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega, que seguro no conoce el contenido de la Carta Olímpica, y tampoco los Estatutos de la ODECABE. Hizo referencia de que el COI está vinculado a la organización de los 24° JCC 2022. Paciencia Sr. Alcalde, en Oct., tendrás la oportunidad de conocer al ‘Gran Combo de Puerto Rico, que controla la mayoría de los cargos directivos. Vuelvan al país en el mes de octubre 2019. Mientras todo esto ocurre, según mis pesquisas, Mónika Boloboski, que en el COP devenga un sueldo mensual de $3,400.00 más $3,700.00 con ‘SG' de Pandeportes + $300.00 de Gastos de Representación suma $7,400.0 más carro y conductor como SG, + Viáticos cuando viaja al interior. No sé de verdad cómo logró anotar ese ‘Gol” alBuen Gobierno, pese a que era ‘vox populi' que en un momento estaba respaldando la candidatura de José I. Blandón, para Presidente, y luego dio el ‘buen salto' con su jefe Camilo Madurito Amado. Al parecer, la estrategia, es provocar otro ‘motín' como el que motivó que el Pres. nombrara a Eduardo Cerda, para que saquen a Edgar Zachrisson de Asesoría Legal, y quede libre para que la Letrada Damaris (USD$) Young, tenga el espacio para asignar a un Asesor Legal, que sea un ‘Yes-Man' del COP. Mañana diré más del objetivo de tener ese control.

También tengo la mirada puesta en la Fiscal-Anticorrupción para ver si en verdad tratará todos los desaciertos del COP. Tomen Nota.