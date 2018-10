Perfil de ‘CA' en atletismo de los 3° JOJ 2018

Bienvenido Brown

La nota suelta. El comunicado de prensa del COP, acompañado de una gráfica del viaje de la delegación panameña a los III Juegos Olímpicos Juveniles de Verano, (JOJ), del 6 al 18 de octubre de 2018, en Buenos Aires, Argentina, en donde muestra a nuestros atletas bien ataviados, con su indumentaria de $1,500 cada uno, que asegura si se tratase de un concurso de modas, bien podrían inclusive ganar, y por qué no, la presea dorada. En los deportes individuales, viajan 2 de judo, 1 de atletismo, 1 de levantamiento de pesa, 1 de equitación, y 1 de natación. El único deporte de conjunto que asiste es el fútbol sala masculino, con 10 atletas. Como de costumbre, y por esa falta de transparencia, no publican los nombres del resto de las delegaciones. Es triste que los comunicadores deportivos que asisten a sus ‘tertulias' no exigen la lista completa de toda la delegación.

Sin cuestionamiento alguno, el atletismo sigue siendo el Rey de los deportes, en Juegos Olímpicos de Verano, y con mayor razón, los Juegos Olímpicos Juveniles, que alimentará a muchos países de la generación del relevo de su atletismo para los 32° JO de Verano, del 24 de julio al 9 de agosto de 2020, en Tokio, Japón, dentro de 9 meses. En los JOJ, las pruebas de pista de ambos sexos reparten 10 medallas de oro. Las de campo, también de ambos sexos, otorgan 8 medallas de oro. Veamos como de costumbre y con prioridad, la participación de Panamá y el resto de países de Centroamérica, seguido del resto de países latinos, los países del Área del Caribe, con un buen atletismo y por último, el resto de América, o sea, Estados Unidos y Canadá.

Comenzando por los países de ‘CA', una vez más no oculto mi preocupación por la escasa participación de ambos sexos, tanto en pruebas de pista como de campo. Los Juegos del Codicader hacen muy poco aporte de atletas. Eventos de pista varones. En pruebas de 800 m planos Elvin Canales (Hon). En 110/m vallas, Víctor Steiner, (Esa) en 400/m vallas, Mauricio Ávila (Crc). Pruebas de campo, varones: Rodrigo A. Morán, (Gua), lanzamiento de martillo. Lanzamiento de jabalina, Armando Caballero (Pan.) Damas. Eventos de Pista. Ariana Durand, (Nca). 5,000 m marcha, Ana Pulgarín, (Esa). El resto de países latinos. Pruebas de varones. 100 m planos. Bra., Méx., Par., y Pur., 1 atleta c/u. En 200 m planos, Bra., Col., 1 atleta c/u. En 400 m planos, Bra., y Méx., 1 atleta c/u. En 800 m planos, Bra., y Méx-. 1 atleta c/u. En 1,500 m planos. Bra. y Méx., 1 atleta c/u. 2,000 m /con obstáculos 1 de Méx. 400/ con vallas, Bra., Méx., y Arg. 1 c/u.

Eventos de campo. Salto de altura. 1 atleta de Bra., y 1 de Ecu. Salto con pértiga, 1 de Arg. Salto de longitud. 1 c/u de Bra., Cub., y Uru. Salto triple, 1 de Arg., Col., Cub., y Ecu. Impulsión de bala. 1 de Arg., Cub., y Méx. Lan. de discos, 1 de Arg., Bra., y Pur. Lan. de martillo. Arg., y Col., 1 atleta c/u. Lan. de Jabalina. Arg., Bra-. y Arg., 1 c/u. En 5000 mts. Marcha. Bra., Col., Ecu., Méx., y Per., un atleta c/u. En la rama femenina. Eventos de Pista: En 100 mts. planos: Col., Ecu., Méx., y Ven., 1 atleta c/u. En 200 mts. planos: Bra., y Col., 1 c/u. En 400 m planos. Bra., y Méx., una atleta c/u. En 1,500 m planos, Chi., 1 atleta. En 3,000 m. Ven., 1 atleta. En 2,000 m con/ Obs. Bra.y Méx., 1 atleta c/u. En 100 m/vallas. Col., Cub., y Méx., una atleta c/u. 400/m vallas. Bra., Col., Méx., 1 atleta c/u.

Pruebas de campo femenina: Salto de altura. Méx., 1 atleta. Salto con pértiga. Chi., Col., y Cub., 1 atleta c/u. Salto de longitud. Bra., Chi., Méx., 1 atleta c/u. Salto triple, Bra. y Cub., 1 atleta c/u. Impulsión de bala., Bra., y Ecu. 1 atleta c/u. Lan. de discos, Uru. 1 atleta. Lan. de martillo: Col., Cub., y Ven., una atleta c/u. Lan. de jabalina: Bra., Col., Ecu., y Méx., 1 atleta c/u. 5,000 m. Marcha, Bra., Dom., Méx., y Per., una dama c/u. Pese a la participación masiva de los países latinos, hay una triste realidad del atletismo, celebrado del 26 al 26 de Ago. de 2014, en Nanjing, China, los países latinos no ganaron medalla de oro. Méx. # 22), 2 de plata y 1 de bronce. # 26), Ven. 1 de plata. De América, #6), Jamaica, 3 de oro y 1 de bronce. # 9), USA, 2 de oro. Y # 32, Bah. 1 de bronce. Tenemos los dedos cruzados, que siendo estos III JOJ en un país latino, Argentina, se logre un par de medallas de oro. Así es.

