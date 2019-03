¿Para quién será los Ingresos de los JCC 2022?

Bienvenido Brown

Notas Sueltas:

1. Según mis pesquisas, finalmente le dieron libertad bajo fianza al ex DG de Pandeportes, Javier Tejeira, por los $800,000.00, que en su momento el Juzgado VI Penal no admitió.

En mi escrito del 1º de marzo de 2018, titulé: “¿Fallo político en Delito de Pandeportes?”. Sumario: “Solo hay nombres vinculados a RMB y Juan Carlos Navarro, pero no al Presidencia JCV ni Martín Torrijos”. Parte del contenido: “La detención de Javier Tejeira ‘DG’ de Pandeportes de 2012 a 2014, durante la Pres. de RMB, implicado en un millonario desembolso que hizo Pandeportes, fue enviado al Renacer.

El contratista de la Ciudad Deportiva de David, Vernan Salazar, representante del Consorcio Condotte Panamá, tenía la mayor participación en la ‘Ciudad Deportiva de David.

Me llamó la atención que una denuncia que se debió hacer al inicio del periodo presidencial de JCV, se está haciendo en el 4º año de su presidencia, con un índice de transparencia negativa de 85%. Como se trataba de un Proyecto de la famosa ‘Llave en Mano’, se dijo que fue ‘Bob’ Arango DG de Pandeportes, que autorizó el pago con el aval de la Contralor General de la República Como premio, está disputando sus últimos meses como Embajador en Buenos Aires.

2. Hoy tan solo haré referencia a fragmentos de otra denuncia de la ‘SG del COP, Estela Riley, con fecha 28 de Febrero 2019, con copias a los Organismos Mundiales de Deportes, y a las Fed. Dep. Nacionales, y a la Prensa, como riposta al señalamiento del Jefe del COP, Camilo Amado, (ya no usa el 2º apellido Varela) “Reiterada negativa suya hacer cumplir los mandatos y resoluciones adaptadas en las diferentes reuniones de la ‘JD’, afectando, con su incumplimiento de los programas y acciones estratégicas aprobadas en nuestra asamblea”.

Riposta de la ‘SG’ Estela Riley: “Lo que no dicen, en este punto, es que me he NEGADO categóricamente a la firma de un acta de apertura de una nueva cuenta del Comité Olímpico de Panamá, para fines según han dicho, de tipo comercial o de mercadeo, donde les dije, en la nota, que no quiero participar de abrir otra cuenta bancaria para fines x, si existe una cuenta bancaria del COP, no veo por qué, deba abrirse una nueva cuenta o es que no cabe el dinero en nuestra cuenta?. Menos, en momentos de crisis deportiva, donde no escapa nuestra organización, que también está en investigaciones y auditorias de la Contraloría General, por los recientes escándalos acontecidos en el deporte del que todos estamos enterados”. Hay más y lo contaré en otro momento.

Tema de hoy

Es llamativo, y no sé si es un ‘préstamo o regalo’ de $5,000 mil millones de USD$, a Panamá, anunciado en conferencia de prensa, por ‘SE’, Damián Andrew Potter, Embajador de Gran Bretaña, cuando la Primera Ministra, de’GB’ Therese May, está confrontando problemas con lo que apodan Brexit, que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y que los expertos dicen que dejará al país en condición de inferioridad y en desventaja para futuras negociaciones. Aunque el (PIB) Producto Interno Bruto, tuvo un leve crecimiento en el 2018, aún persiste problemas de la caída de salarios. En el mes de mayo 2019 se anuncia nuevas elecciones de la ‘JD’ de Odecabe, y al parecer, el candidato único es Luis Mejía Oviedo, Pres. del CON de Rep. Dom. Es más, Sara Rosario Velez, Presidente de Copur, dijo que no se postulará, y su respaldo es para Luisín Mejía. Dicen :‘RP’ quiere la sede de los JCC, 2022’.

El Artículo 30 delinea las facultades del Presidente. Punto b). Preside todas las reuniones del ‘CE’ como AG. Autoriza todos los gastos de Odecabe. Capítulo XIII. Recursos Financieros. a), US $10 mil que debe pagar el COP que obtenga la sede. b), US$ 30.00, derecho de inscripción. c). US $5.00 se pagarán al Tesorero de Odecabe, que cubrirá cada CON por cada deportista que inscribe en los JCC . d). US$ 5.00 diario se pagarán al Tesorero (Camilo Amado), por atletas, oficiales, otros, que se aloje en la Villa CA y del Caribe o cualquiera otra facilidad de alojamiento, (hotel, etc.). Será responsabilidad del Tesorero de la Odecabe, ( de ‘0’ credibilidad, Camilo Amado) recabar las sumas en los incisos b,c, y d. El 25% de los derechos de TV y radio, calculado sobre el monto bruto de los contratos que firme el ‘CO’ de los Juegos, con previa aprobación del ‘CE’ de Odecabe.

En caso de llegar a un acuerdo sobre la cantidad fija no podrá ser menos a US$ 350,000.00.

El 10% de lo recaudado por la venta de boletos de la ceremonia inaugural y de clausura, cuya suma no será menor de $50 mil. ¿Quién se quedará con estos fondos, los de la Embajada de GBR, encabezado por SE Damián Potter, a quién COPAN, por su oferta de $5,000 millones, le endosaron los derechos de manejar lo relacionado con los 24° JCC 2022?.