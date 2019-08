Pandeportes, una nave a la derivasin un buen piloto

Bienvenido Brown

Dos Notas Suelta. N°1). Un Comunicado de Pandeportes, sin firma responsable hace referencia a los VII Juegos Deportivos del Codicader Nivel Intermedio 2019, que se celebraron en Honduras.

Dice que: Guatemala y Costa Rica se disputa la supremacía del medallero, que encabeza los ‘chapines' (Guatemala) con 43 de oro, 37 plata, y 43 bronce, mientras los ‘ticos’ (Costa Rica), acumularon 43 de oro, 29 de plata, y 33 de bronce. Sin dar el número de medallas dice: “Luego siguen El Salvador, Honduras, Panamá, (N°6) Arriba señaló 10 de oro, 22 de plata y 33 de bronce. Hizo mención de algo que se debe aclarar, y son las medallas de oro en la Lucha, cuya práctica requiere de un Tatami, y dudo que en los Colegios Secundarios cuentan con tatamis. En los 39 kgs., Yessibeth Parrales, venció a Melisa Escobar, (Gua). Yusmarry Agrazal, (Pan), en los 50 kgs venció a Madison Saso, (Gua), y Cristina Díaz , (Pan), venció a Alejandra Borges, (Nic). Igualmente, Panamá ganó 2 medallas de bronce. Esto hace pensar que Panamá compitió con atletas de la categoría juveniles de la Federación de Lucha, que preside Ángel Riera, Pres. de la Fede-Lucha.

La razón por la cual todos los países del Área ‘CA’ tienen un bajo nivel competitivo es porque hacen lo mismo, y no como se hacía cuando se iniciaron los Juegos del Codicader en 1996.

Los atletas venían de los Colegios, y no esa gran farsa como ahora, inclusive en todos los niveles, usar atletas de la Categoría Juvenil para estos Codicader de Nivel Intermedio. Es por ello que en los 18° JP, Lima Perú 2019, vimos el bajo nivel de Panamá, el país que le da más apoyo económico que a atletas de todo el Área del Caribe. Finalizó #28) con 4 preseas de bronce, y como carecemos de ‘Vergüenza Deportiva’, lo tratamos como si fuesen de oro, pese a que los deportes de combate dan 2 de bronce. Costa Rica fue #21 con 1 de oro y 4 de bronce. El Salvador, #15), 3 de oro, 1 de bronce. Guatemala #16, 2 de oro, 9 de plata 8 de bronce. Nicaragua fue #29) con 3 de bronce, pero fueron en deportes que no repartes 2 preseas de bronce: ejemplo. Que Mónika Boloboski, SG’ de Pandeportes que gastó una fortuna para las indumentarias, que diga cuánto fue el costo total.

Nota N° 2. ES llamativo que de los atletas panameños que participan en los VII ‘CM’ de Natación Juvenil, en Budapest, Hungría, Emely Santos es la única que ha partcipado en 3 pruebas. Hoy está inscrita para participar en los 200 Metros Estilo Pecho. Va en el Carril #10), en la Serie #3. No participan aletas latinas ni de América. No sé si la vanidad o influencia está de por medio, y buscan su participación en los 32° JO, Tokío 2020, ‘Vía de la Universalidad’ . De ser esto el motivo, al igual como hicieron con llevarla a los 18° JP, Lima, 2019. Estamos viendo que no ha ganado medalla en un evento de su nivel.

Tema de hoy. El título del Coctel de hoy, explica mi preocupación de lo que está pasando en el deporte en ¡En el Buen Gobierno¡. Queremos ser a ´raja tabla’ sede de los 24° JCC, 2022, sin preparación, y pidiendo un préstamo millonario de $400 millones a Gran Bretaña, por personas que no están autorizados para ello. Por encima de todo esto, el Título del Coctel del sábado 24 de agosto 2019: ¿Violó el COP El Artículo 366 del Código Penal? Como dicen en Derecho Romano, es una ‘Notitia Criminis’.

¿Qué significa. Es la noticia criminal, la cual su nombre lo indica, es la forma en que nos enteramos de que se ha cometido un hecho que riñe con la ley, que puede ser calificado de un delito. (En este caso un posible delito de Falsedad Ideológica). Es por ello espero que la Fiscal Anti-Corrupción, Leyda Sáenz, que el DG de CO-Pandeportes, Edwardo Cerda, dice que tiene la puerta abierta para investigar todo, investigue esta Notitia Criminis a un nombre que nunca ha tocado: Camilo Amado, y involucra a su esposa, Teresita Medrado de Amado, y otros. Tome nota de esto.