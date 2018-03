Panamá, sede de clasificatorio a los Centroamericanos y del Caribe 2018

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



Desde este viernes 16 al domingo 18 de marzo, la piscina Eileen Coparropa será sede del Campeonato Clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y Del Caribe JCC Barranquilla 2018, y Panamá no solo dirá “presente”, sino que será la Sede de este este evento en donde tendrán acción todas las modalidades como son: Solo, duetos, duetos mixtos y equipos.



La solista que representará el tricolor y que llevará la responsabilidad de realizar 2 rutinas (Solo técnico y solo libre), es María Del Milagro Meneses, atleta de 24 años, también representante del Club Wonder Sharks, y atleta de muy buena trayectoria en el mundo de la Natación, ahora hará su debut como solista en la especialidad de sincro en un evento internacional.



Por su parte, los atletas que también tendrán participación son: Gabriela Bello y Alberto Pinto (Dueto Mixto); Sydnie y Saskia Steenstra (Dueto A); Sofía Lebrija Y Mariana López (Dueto B).



En esta justa deportiva se espera la participación de Aruba, Dominicana, Cuba, Venezuela, Guatemala, México, El Salvador, Puerto Rico, Costa Rica y Panamá.



Cabe destacar que en Panamá la disciplina de la Natación Artística ha ido creciendo poco a poco, actualmente existen 3 clubes activos en la ciudad capital.



“Hacemos la invitación al público en general a unirse a ésta maravillosa experiencia, contactándonos al número 6156-6862”, informó Darling Hernández, entrenadora del Club Wonder Sharks y encargada de las rutinas de Solo para este evento.



“Es una nueva meta ser por primera vez solista de una selección, y mi propósito es dejar en alto los colores de mi país", señaló Milagro Meneses.



La entrenadora Darling Hernández también pudo resaltar qué: “Ser sede de un evento tan importante nos abre muchas puertas en esta disciplina, sobre todo cuando tenemos atletas de relevo entrenando duro para ser parte de la selección Nacional para los JCC 2022, en donde la sede será nuevamente Panamá”.



El Club Wonder Sharks y los atletas participantes invitan a todo el pueblo panameño para que asistan a la piscina Eileen Coparropa, aprecien el nado artístico, que conozcan este deporte que crece en Panamá y apoyen a la delegación istmeña que busca su clasficación para un importante torneo regional.



