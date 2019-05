Panamá libra bien auditoría de la Odecabe sobre Juegos de 2022

Julio Alfaro

Panamá libró con éxito la primera revisión de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), en cuanto a la celebración en el país de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el año 2022.

El Comité Organizador de los Juegos en Panamá (COPAN 2022) recibió el visto bueno en la primera auditoría realizada por la Odecabe, que dejó saber además ciertas recomendaciones a tomar en cuenta por los panameños.

El presidente de la Odecabe, Steve Stoute, se mostró impresionado por la presentación de los organizadores panameños, pero fue crítico al momento de expresar la carencia de respaldo por parte de la actual administración estatal.

‘Se hicieron muchas promesas que no se cumplieron, esperamos que el nuevo Gobierno panameño cumpla con los compromisos producto de estos juegos', destacó Stoute.

El dirigente señaló que no existe ‘un plan B', en caso de que Panamá no pueda montar los juegos, mostrando, no obstante, su confianza en que la nueva gestión gubernamental en el país mantenga firme el compromiso de efectuar las competencias en el país centroamericano.

Siendo candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático en la campaña electoral, el ahora Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, aseguró que la organización de los Juegos 2022 ‘forma parte de su compromiso de trabajo en materia deportiva', y que la administración que iniciará el 1 de julio próximo ‘está 200% comprometida no solo con la celebración, y el éxito de los Juegos 2022', que ‘dejarán un gran legado al deporte del país'.

Por su parte, el presidente de COPAN 2022, Henry Pozo, aseguró que ya se cuenta con un equipo para trabajar en conjunto con el nuevo gobierno y el Comité Olímpico de Panamá (COP) en la preparación de los escenarios y atletas que nos representarán en estas competencias.

En la misma línea, el presidente del COP, Camilo Amado, señaló su complacencia por los avances logrados por COPAN 2022, ‘a pesar de los obstáculos por los que ha tenido que pasar'.

‘Tenemos certeza del apoyo del presidente Cortizo, tal como lo expresó durante su campaña', destacó Amado.

Entre las recomendaciones hechas a Panamá por el auditor de la Odecabe, Jorge Sosa, como producto de esta primera revisión, se solicitó un reforzamiento en el tema de seguridad, con la presencia de la Policía Nacional antes y durante los juegos.

Previo a una rueda de prensa, los miembros de la Odecabe visitaron algunas de las instalaciones existentes en el país, que datan de los juegos celebrados en 1970, como el estadio Rommel Fernández, la piscina Eileen Coparropa y la arena Roberto Durán.