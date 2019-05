Otros consejos al Pres. ‘Nito' Cortizo

Bienvenido Brown

La Nota Suelta: El Presidente del COP, Camilo ‘Madurito' Amado, no deja de ser noticias en el manejo del deporte. Está circulando una misiva que envió el 15 de marzo de 2019 a ‘El Cacique' Mario Pérez, en donde le informaba que la fecha de celebración de los XVIII ‘JP' eran del 26 de julio al 11 de agosto 2019. En esa misiva le dijo que: La delegación ‘aproximada era de 140 miembros elegibles, entre los cuales se encuentran ya clasificados, 56 atleta 11 deportes. En los próximos meses esperamos lograr la clasificación adicional de 28 atletas en 7 deportes. Por lo anterior expuesto, le anexamos a esta nota, el PRESUPUESTO estimado detallado por rubros que hace un total de $332,000, las cuales serán utilizados por nuestros participantes'. No da nombres de atletas, técnicos, dirigentes, etc. etc. Descripción: ‘Boletos aéreos a atletas y oficiales, 30 a $800.00 cada uno $24,000.00. 2), Estadía y alimentación. Participantes 140. Precio $25.00, precio unitario, $42,000.00. 3), Costo de Seguro. Participantes, 140 personas. Precio unitario $125.00, $17,500.00. 4), Viáticos atletas y oficiales, (no define quiénes son oficiales) Precio unitario $100.0. Precio total, $168,000.00. 5), Uniformes Atletas. Precio unitario, $430.00, $36,120.00 (Los lectores recordarán que dicho de la boca de Madurito Amado, y su Jefa de Mercadeo, Mónica Franco, tienen el PATROCINIO, exclusivo de Uniformes de ‘Únder- Armour', y en deporte y lo sabe todos los atletas y dirigentes, que patrocinio significa apoyo económico. 6), Uniformes Oficiales. Participantes 56. Precio unitario $240.00. Totales $13,440.00.

El COP está piden el reembolso de los uniformes de las arcas de Pandeportes. (Punto 5 y 6 a Pandeportes. (Algo huele mal). 7) TRANSPORTE INTERNO $5,000.00. Los que hemos estado en múltiples Juegos Olímpicos y Regionales de todos los niveles, que el Comité Organizador asigna autos a los directivos y delegados que lo necesitan, y hay buses asignados para transportar a los atletas, dirigentes, técnicos, prensa. etc., por lo que no entiendo la designación de $5,000.00 de transporte interno, a menos que sea para el entourage de las personas administrativas del COP. Esto tiene un olor fétido Madurito y Damaris (‘USD$) Young. 8), Implementos deportivos, $10,000.00 (¿para qué deportes?). 9), Medicamentos. 10), Gastos médicos. 11), Caja Menuda, $8.000.00 (¿qué gastos cubren?). Gran Total $332,060.00. Como ‘El Cacique' Mario Pérez, no tiene experiencia en estos menesteres, el Sr. Amado estaba seguro que le iba a meter un gol, ocultando como hizo con los III JOJ de Verano, Buenos Aires, Argentina, 2018, los $120,00.00 de apoyo del COI y Comité Organizador de dichos Juegos, a todos los CONs participantes.

Según mis pesquisas, el DG de Pandeportes, se enteró y no le aprobó los $332,060.00 que solicitaba ‘Madurito Amado, al recibir en forma clandestina, el Formato de Subsidio de ‘Panam-Sports', al jefe del COP. Dice: ‘Acepto el subsidio de apoyo para viaje por la cantidad de $800.00 USD$ por miembro elegible de la delegación que participará en los JP, Lima, Lima, Perú, 2019, en base al siguiente cálculo: Número proyectado de atletas que clasificaron para los JP, 52. Número de proyectado de Oficiales, 40%, 21. Pres. y SG y un invitado acompañante, 4. Periodistas 2. Número Proyectado 79. Subsidio de apoyo por miembros elegibles de la delegación en USD $ $800.00. Total estimado del Subsidio de apoyo en USD$, $63,200.00. Primer pago 50% del total de Subsidio de apoyo estimado en 2019, $31,600.00. Segundo pago, 30% del Subsidio de apoyo en mayo de 2019, $18,960.00, después de las DRMs previas. Pago Final. Saldo basado en el número de miembros elegibles de la delegación después de las DRMs. Por confirmar en julio 2019. Entiende que el número real de participantes puede variar y que el Subsidio de apoyo se ajustará según corresponde'. Ese es ‘Camilo Madurito' Amado, un dirigente con ‘0' credibilidad que no debe seguir en el deporte.

Tema de hoy. En mi escrito del 7 de mayo de 2019, dije: ‘El domingo 5 de mayo me tocó votar en la mesa 3068, en la Escuela Agustín Arango, ubicado en el corregimiento de Bethania. Afirmé que fue una transparencia total, y felicité a los que trabajaron en esa mesa, además, del TE por la buena organización. No obstante, lo que está aconteciendo en el resto del país, y las acusaciones recíprocas de ‘robo y alteración de cifras de votantes, etc., inclusive, lo que está aconteciendo en el circuito 1-1, Bocas del Toro, en donde un grupito que al parecer no entienden o no les importa las reglas de elecciones, y cerraron parte de la vía en Chiriquí Grande Almirante, en oposición a la reelección de Benicio Robinson en la ‘AN'. No les importa el proceso de 1/2 Cociente, en donde se le adjudica la curul al diputado más votado dentro del partido que es Benicio Robinson. Según la dirigencia esto ocurrió en este Circuito en las elecciones en 1994 y 1999, y se repite en el 2019. Este mismo problema está ocurriendo en San Miguelito en donde los del ‘CD' quieren nuevas elecciones. Qué pésimo ejemplo para nuestra juventud. Para ayer jueves 9 de mayo a las 7:00 p.m., en el Teatro Anayansi de Atlapa, se anunció la Proclamación Oficial del Presidente electo, Laurentino Nito Cortizo, y como vivimos en un ambiente de ‘Fake-News', también se anunció la posible suspensión de dicho acto, y al momento de hilvanar estas líneas no sé si ocurrió o no.

Transcurridas las elecciones generales, en la Rep. de Panamá, bien cabe que este espacio, como prometí, haga unos breves comentarios por lo sucedido: 1), Señor Cortizo, usted ganó con un porcentaje electoral muy bajo. Su porcentaje de aceptación es de tan solo 25% de la población electoral. Pero no se preocupe por este dato que le da el Coctel. Observe que sus votos, sumados a los del señor Roux no alcanzarían el 50% de ese electorado. ¿Cómo entender la anterior realidad?. Este servidor lo analiza, en estos momentos de manera rápida y sencilla. Entendemos que un poco más de la mitad de la población estima sus propuestas o actividades, no gustan, o no la entienden, o los partidos políticos les son indiferentes, o esas propuestas están desgastados o las mismas están desfasadas, o esos los planes y programas políticos de los partidos políticos simplemente no sirven. (muchos prometieron el cielo y la tierra). 2) Como notará, señor Presidente Electo, ahora Usted tiene la responsabilidad de democratizar a los partidos políticos, (secuestrados por diputados y políticos de viejo y nuevo cuño), que con sus actuaciones han logrado que el país no los valore de manera positiva. Sobre usted pende la responsabilidad, que esos grupos de expresión política, adquirieron de manera responsable, un contenido ideológico o político, (el que sea), en sus planteamientos. Que no sean cuerpos politiqueros con avistamientos cada cinco años.

Sobre su espalda está la responsabilidad de que el debate sobre la cosa pública que hagan estos partidos y sus integrantes, gire en torno a argumentaciones de orden político. El país está agotado de los dimes y diretes insulsos con que cada mañana nos tenemos que desayunar cortesía de los bandos en conflictos. A veces no se distingue si la reyerta matinal es un encuentro entre pandillas de barrios o procede de las ‘bancadas' que conforman el hemiciclo legislativo. (Continuará mañana). Tomen nota de esto. Así es.