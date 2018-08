Nadal debutará ante Ferrer, Federer con Nishioka y Djokovic contra Fucsovics

El sorteo del último Grand Slam de la temporada deparó, además, un enfrentamiento entre el serbio Novak Djokovic y el húngaro Marton Fucsovics. El torneo aventura un eventual enfrentamiento en cuartos de final entre el balcánico y Federer en cuartos de final si ambos superan sus respectivas rondas.



El Brookfield Place, centro comercial del distrito financiero de Manhattan, ha sido el escenario del sorteo de la 50 edición del US Open, en el que Nadal defenderá el título del año pasado.



El sorteo como tal ha sido a puerta cerrada. Los emparejamientos fueron conocidos a cuenta gotas en un acto al que han acudido los dos campeones de la pasada edición. El español Rafael Nadal y la estadounidense Sloane Stephens, que se impuso en el torneo femenino.



Por su parte, el argentino y número tres de la ATP Juan Martín del Potro, se verá en primera ronda con un tenista de las clasificatorias previas que aún se disputan y podría verse con el británico Andy Murray en tercera ronda.



Lo mismo le ocurrirá al cuarto de la ATP, el alemán, Alexander Zverez, que espera contrincante de la parte baja en un sorteo en el que sobresalió el duelo, ya en primera ronda, entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el suizo Stanislas Wawrinka, un partido de alto nivel.



El cuadro de competición, que arranca el próximo lunes y finalizará el 7 de septiembre en el mítico Flushing Meadows, deparó en su primera jornada un segundo duelo entre españoles, puesto que Feliciano López se verá en primera ronda con Fernando Verdasco.



La suerte ha deparado un tercer duelo entre españoles, concretamente entre Guillermo García-López y Jaume Munar, mientras que Roberto Bautista se enfrentará al australiano Jason Kuber, Pablo Carreño al tunecino Malek Jaziri y Albert Ramos al ruso Karen Khachanov.



Nadal tiene en su lado del cuadro al sudafricano Kevin Anderson, con el que podría enfrentarse en cuartos de final. El quinto de la ATP se iniciará ante Ryan Harrison, para luego enfrentarse a Rublev o Chardy y cruzarse con Shapovalov o Querrey.



En todo caso, Nadal no debería enfrentarse con Djokovic hasta la final, si ambos superan todos los obstáculos. Precisamente, en el acto de celebración del sorteo, Nadal ha sido preguntado sobre quién era su favorito del torneo, a lo que el balear ha contestado: "No está claro quién es el favorito (...) pero Novak (Djokovic) está en forma".



Pero Nadal ha alertado de que "está llegando una nueva generación con mucho potencial", por lo que ha alertado de que todo es posible en Flushing Meadows este año, en una ciudad, Nueva York, que es "diferente" y ante una afición con la que él dice tener una "conexión".



"Para ganar aquí hay que sufrir pero también disfrutar de la competición", dijo Nadal, que ha dicho que se ha cuidado estas últimas semanas para llegar al US Open descansado.



Preguntado por iniciar el torneo en un duelo español contra el alicantino David Ferrer, Nadal ha recordado que son "muy buenos amigos", un jugador al que "conozco desde hace tiempo" y que tiene "un alto nivel".